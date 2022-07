Estland: Rovanperä und Toyota mit fünftem Sieg 2022

Kalle Rovanperä hat seine bemerkenswerte Saison 2022 in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft mit seinem fünften Sieg bei den letzten sechs Veranstaltungen in Estland, dem siebten Lauf, fortgesetzt.

Nach einer Reihe von rauen Schotter-Events boten die glatten und schnellen Strecken in Estland einen Test für die absolute Leistung der neuen Generation von Rally1-Autos, die der GR Yaris Rally1 mit Bravour bestand, indem er das Wochenende dominierte. Das Toyota-Team fuhr die schnellste Zeit in allen 22 langen Prüfungen und wurde nur knapp in den zwei kurzen Super Specials geschlagen, die am Donnerstag- und Samstagabend stattfanden.

Das Wetter sorgte von Anfang bis Ende für ein herausforderndes Wochenende mit kurzen und heftigen Regenschauern, die die Bedingungen für die Fahrer extrem wechselhaft und unvorhersehbar machten.

Elfyn Evans glänzte im Toyota GR Yaris Rally1 am Freitag mit einem größtenteils trockenen Start und gewann am Morgen alle vier Prüfungen und führte vor Rovanperä, der die losen Schotteretappen als Führender der Meisterschaft gut fegte und dann am Nachmittag das nasse Wetter nutzte, um nach vorne zu kommen. Er und Beifahrer Jonne Halttunen dominierten dann den ganzen Samstag, gewannen sieben Prüfungen in Folge und setzten diese Form bis Sonntagmorgen fort.

Sowohl Rovanperä als auch Evans waren mehr als eine halbe Minute langsamer als einige Konkurrenten, als sich die Bedingungen während der WP23 verschlechterten, konnten aber ihre Gesamtpositionen halten. Dann machten sie das Beste aus den sich verbessernden Bedingungen, als die Sonne für ihre Läufe auf der entscheidenden Power Stage herauskam. Rovanperä fuhr die Bestzeit mit riesigen 22,5 Sekunden Vorsprung auf Evans, um die maximale Punktzahl für sich und Beifahrer Jonne Halttunen zu holen, die ihre Punkte erhöhen Meisterschaftsführung auf 83 Punkte nach sieben von 13 Runden. Evans und sein Beifahrer Scott Martin sind nach einem zweiten Platz in Folge und ihrem dritten Platz in der Saison auf den dritten Platz in der Gesamtwertung geklettert. Mit dem Powerstage-Ergebnis holte TGR an diesem Wochenende auch die maximale Punktzahl für die Herstellerwertung und führt nun mit 87 Punkten vor Hyundai.

Esapekka Lappi kämpfte sich zurück, nachdem er Zeit verloren hatte, als sich am Samstag bei einer Landung ein Reifen von der Felge löste. Esapekka Lappi gewann am Sonntag zwei Prüfungen und belegte auf der letzten Etappe den sechsten Gesamtrang, wo er trotz erheblich schlechterer Bedingungen die viertschnellste Zeit fuhr. Takamoto Katsuta setzte seine starke Leistung im Jahr 2022 im Team von TGR WRT Next Generation fort. Er belegte den fünften Gesamtrang und verbesserte trotz der schwierigen Bedingungen sein Selbstvertrauen und seine Leistung während der Veranstaltung.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Kalle überrascht uns jedes Mal aufs Neue mit seinem Können. Vor allem in der Power Stage waren die Bedingungen extrem schwierig, aber je schwieriger die Bedingungen, desto stärker scheint Kalle zu sein. Aber wir müssen uns auch an die ganze Teamleistung erinnern, die in dieses Ergebnis geflossen ist: So viele Prüfungen an diesem Wochenende zu gewinnen beweist, dass der GR Yaris Rally1 sowohl schnell als auch zuverlässig ist, mit allen vier Autos unter den ersten sechs im Ziel. Elfyn lieferte eine weitere sehr solide Leistung mit Konstanz und Geschwindigkeit ab, und sowohl Esapekka als auch Takamoto hatten ebenfalls gute Läufe bis ins Ziel. Wir können sehr dankbar sein, die besten Fahrer und das beste Team im Rallyesport zu haben.»

Sieger Kalle Rovanperä: «Das ist ein weiteres tolles Ergebnis an diesem Wochenende. Als wir die Straße am Freitagmorgen öffneten, war es schwer, Elfyns Tempo mitzuhalten, aber danach konnten wir wirklich gut kämpfen. Der letzte Tag war nicht so einfach zu bewältigen, er war länger als normal und ein großer Kampf mit dem Wetter. Auf den letzten Prüfungen so viel Regen zu haben, war ziemlich hart, aber auf der Power Stage habe ich mir trotzdem einen großen Schub gegeben. Ich wusste, dass man bei diesem Wetter etwas bewirken kann, und ich habe einfach versucht, ein bisschen zu pushen, während ich versuchte, immer noch ein bisschen sicher zu sein. Ich genoss das Fahren und die Zeit war eindeutig gut. Es ist schön, diesen Sieg vor der Rallye Finnland zu holen, und hoffentlich können wir auch dort gute Arbeit leisten.“

Zweiter Elfyn Evans: «Es ist ein bisschen Erleichterung, die Rallye nach einigen wirklich schwierigen Bedingungen in den letzten paar Prüfungen zu beenden. Heute ging es darum, durchzukommen und uns den zweiten Platz zu sichern. In der Power Stage bin ich kein Risiko eingegangen, aber es war gut, auch dort ein paar Punkte zu holen. Das größte Plus ist ein weiterer Doppelsieg für das Team, was großartig ist. Von unserer Seite aus war es ein Schritt nach vorne, besonders von dem, wo wir letztes Jahr bei dieser Rallye waren. Gratulation an Kalle: Er war wie letztes Jahr sehr schnell. Ich ziehe meinen Hut vor ihm und beim nächsten Mal versuchen wir es wieder!»

Esapekka Lappi P6: «Was für ein letzter Tag. Es waren viele Kilometer für einen Sonntag, was ganz nett war, und wir hatten heute einen guten Rhythmus. Ich hatte ein besseres Gefühl und war etwas mutiger, was mir half, schneller zu fahren. Dann hatten wir wirklich knifflige Bedingungen, besonders auf der letzten, die definitiv die verrückteste Prüfung war, die ich je gefahren bin. Es war einfach schrecklich mit den Spurrillen voller Wasser. Es war ein großartiges Wochenende für das Team und insgesamt kein schlechtes für uns. Wir hatten die ganze Zeit über eine ziemlich anständige Pace, also wäre das Ergebnis ohne das Problem gestern in Ordnung gewesen, und es ist eine gute Vorbereitung auf die Rallye Finnland.»

Endstand nach 24 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 2:54:29,0 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:00,9 3 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 1:55,7 4 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 2:53,3 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 4:13,4 6 Lappi/Ferm (FIN), Toyota + 4:49,1 7 Fourmaux/Coria (F), Ford + 5:09,2 8 Mikkelsen/Eriksen (N), Skoda + 11:01,8 9 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai R2 + 11:27,1 10 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Skoda + 13:04,8

Fahrer-WM Stand nach 7 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 175 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 92 3 Elfyn Evans (GB), Toyota 79 4 Ott Tänak (EE), Hyundai 77 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 73 6 Craig Breen (GB), Ford 60 7 Sébastien Loeb (F), Ford 35 8 Sébastien Ogier (F), Toyota 34 9 Dani Sordo (E), Hyundai 34 10 Gus Greensmith (GB), Ford 28