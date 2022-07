Estland – Hyundai: «Wir müssen besser werden»

Hyundai Motorsport hat mit einem dritten Platz bei der Rallye Estland, der siebten Saisonstation, sein siebtes Podiumsergebnis der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2022 errungen.

Die Lokalmatadore Ott Tänak und Martin Järveoja sicherten sich mit einer konstanten Leistung ihre dritten Top-Drei der Saison vor Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe auf dem vierten Platz. Oliver Solberg und Elliott Edmondson fügten am letzten Tag der Rallye eine weitere Top-2-Zeit hinzu und setzten ihre Lernkurve im Hyundai i20 N Rally1 fort.

Hyundai Motorsport verlässt die Rallye Estland mit einem tröstlichen Podium nach einem charakterbildenden Wochenende für das Team und seine drei Crews in der siebten Runde der Saison.

Ein komplizierter letzter Tag zeigte mehr von den zeitweiligen Regenschauern, die die knifflige Rallye geprägt haben. Tänak und Järveoja holten sich im ersten Durchgang von Kanepi den Sieg dort, während Oliver Solberg und Elliott Edmondson die zweitschnellste Zeit bei der zweiten Passage dieser Prüfung erzielten und so ihre konkurrenzfähigen Zeiten vom Samstagnachmittag ergänzten. Die tückischen Bedingungen in der Power Stage hinderten alle Hyundai-Teams daran, auf Extrapunkte zu drängen.

Während das absolute Tempo der Hyundai i20 N Rally1-Autos nicht ausreichte, um um den Sieg zu kämpfen, hat das Team aus seiner verbesserten Zuverlässigkeit positive Ergebnisse gezogen. Auf 24 schnellen und anspruchsvollen Prüfungen gab es keine größeren technischen Probleme mit den Autos. Das Team kennt jedoch auch die Notwendigkeit einer weiteren Entwicklung, um seine Wettbewerbsfähigkeit mit der nun laufenden zweiten Saisonhälfte zu verbessern.

In der Meisterschaftswertung bleibt Hyundai Motorsport mit 211 Punkten auf dem zweiten Platz in der Herstellerwertung, während Thierry Neuville mit 92 Punkten den zweiten Platz in der Fahrertabelle behält.

Tänak sagte: «Zum ersten Mal in meinem Leben war ich in Estland nicht konkurrenzfähig, das ist ein bisschen frustrierend. Es ist leider die Situation, in der wir uns befinden, wir haben alles getan, was wir konnten, aber der dritte Platz ist enttäuschend. Das wirklich Positive ist die Anzahl der Kilometer, die wir mit allen drei Autos absolvieren konnten. Wir müssen jetzt unsere nächsten Schritte in Bezug auf die Entwicklung bewerten. Die estnischen Fans haben gezeigt, dass sie leidenschaftlich und voller Unterstützung sind, dafür bin ich ihnen dankbar. Es ist nur schade, dass wir nicht konkurrenzfähig waren.»

Neuville meinte: «Es war ein hartes und herausforderndes Wochenende für uns. Ich habe mich im Auto nicht wohl gefühlt, und es hat einfach nicht geklappt. Vieles kam zusammen, und selbst die Power Stage heute lief nicht gut, bei null Sicht – ich konnte von Anfang an nichts sehen. Irgendwie konnten wir den vierten Platz sichern, was wirklich das Beste ist, was wir bei diesem Event erwarten konnten. Unsere Konkurrenten waren sehr stark und Ott fuhr sehr gut. Bei dieser Rallye hinter unserem Teamkollegen ins Ziel zu kommen, war alles, was wir tun konnten. Wir bleiben positiv, kämpfen weiter und es gibt immer Hoffnung auf Verbesserungen.»

Solberg führte an: «Die Bedingungen in der Power Stage waren absolut verrückt, so viel Regen und stehendes Wasser! Es war eine Mission, auf der Straße zu bleiben, aber wir haben es bis zum Ende eines sehr langen und harten Wochenendes geschafft. Es war schwierig, das nötige Vertrauen in das Auto für diese Strecken und Bedingungen aufzubauen. Das Team hat alles getan, um mir zu helfen, und wir haben viel ausprobiert. Die Mechaniker haben hart gearbeitet, um das Auto vorzubereiten, und es war auch für sie eine herausfordernde Veranstaltung. Wir haben am Samstagnachmittag einige viel versprechende Anzeichen gezeigt, aber wir haben noch viel Arbeit vor uns, um das richtige Niveau zu erreichen.»

Der stellvertretende Teamdirektor Julien Moncet erklärte: «Unser Ziel war es heute, uns die Plätze drei und vier zu sichern; Bei dem nassen Wetter, das wir gesehen haben, war es zu riskant, um in der Power Stage um Punkte zu kämpfen. Wenn man sich das Leistungsniveau ansieht, das wir an diesem Wochenende gezeigt haben, können wir nicht zufrieden sein. Wir waren im Vergleich zu den Autos vor uns langsamer, was frustrierend war. Wenn wir uns die Anzahl unserer Bestzeiten ansehen, nur eine, gibt uns das ein gutes Bild davon, wo wir stehen. Wir brauchen mehr Entwicklung an einigen der grundlegenden Teile des Autos, also haben wir eine lange Arbeit vor uns. Auf der positiven Seite haben wir zumindest keine größeren Zuverlässigkeitsprobleme gesehen, da alle drei Autos das Ziel erreichten. Von unserem Standort in Kenia aus gesehen ist das schon eine Leistung für sich.»

Endstand nach 24 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 2:54:29,0 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:00,9 3 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 1:55,7 4 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 2:53,3 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 4:13,4 6 Lappi/Ferm (FIN), Toyota + 4:49,1 7 Fourmaux/Coria (F), Ford + 5:09,2 8 Mikkelsen/Eriksen (N), Skoda + 11:01,8 9 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai R2 + 11:27,1 10 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Skoda + 13:04,8

Fahrer-WM Stand nach 7 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 175 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 92 3 Elfyn Evans (GB), Toyota 79 4 Ott Tänak (EE), Hyundai 77 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 73 6 Craig Breen (GB), Ford 60 7 Sébastien Loeb (F), Ford 35 8 Sébastien Ogier (F), Toyota 34 9 Dani Sordo (E), Hyundai 34 10 Gus Greensmith (GB), Ford 28