Ypern: Toyota und Rovanperä peilen 2. Asphaltsieg an

Toyota und der souveräne Tabellenführer Kalle Rovanperä peilen beim neunten Lauf zur Rallye-Weltmeistern (WRC) im belgischen Ypern den zweiten Asphaltsieg und den sechsten Saison-Volltreffer an.

Nachdem der 21 Jahre junge Finne Kalle Rovanperä letzte Woche auf heimischem Boden bei der Rallye Finnland Zweiter wurde, hat er einen Vorsprung von 94 Punkten in der Fahrerwertung, aber noch keine Chance, vier Runden vor Schluss einen historischen ersten Titel zu holen, sollte er in Belgien gewinnen. Letztes Jahr, beim ersten Besuch der WRC in Belgien, wurde Rovanperä Dritter als bester Debütant der Rallye, knapp vor Teamkollege Elfyn Evans. Esapekka Lappi, der bereits 2014 in Ypern an den Start ging, vervollständigt nach seinem umkämpften Podiumsplatz in Finnland erneut die Toyota-Besetzung, während Takamoto Katsuta TGR WRT Next Generation repräsentiert.

Obwohl die Rallye Ypern erst vor kurzem wieder in den WRC-Kalender aufgenommen wurde, gilt die Veranstaltung als Klassiker des europäischen Rallye-Kalenders. Ihr Ruf beruht auf seinen schnellen und schmalen Ackerlandstraßen in der Region Westflandern, die oft von großen Entwässerungsgräben gesäumt sind und viele Kreuzungen aufweisen, an denen häufig Schmutz auf die Straße geschleppt wird.

Anders als im letzten Jahr wird es keinen Trip nach Osten nach Spa-Francorchamps geben, sondern alle drei Rallye-Tage finden in einem Umkreis von 30 Kilometern um die Stadt Ypern statt, die den Servicepark in ihrem historischen Zentrum beherbergt. Eine Schleife mit vier Prüfungen gegen den Uhrzeigersinn wird am Freitag zweimal gefahren, bevor am Samstag eine ähnliche Strecke mit mehr Wettkampfdistanz absolviert wird. Zwei Prüfungen mit zweifacher Passage bilden am Sonntag das belgische Finale, wobei die bekannte Prüfung Kemmelberg zum Schluss als Power Stage gewertet wird.

Wasserstoff-Toyota

Belgien wird auch Schauplatz für das öffentliche Debüt des GR Yaris H2 sein: ein experimentelles Konzept, das Wasserstoff verwendet, um einen Verbrennungsmotor anzutreiben, der auf dem gleichen turbogeladenen Block basiert, der auch im regulären Serienauto zu finden ist. Der innovative Antriebsstrang wurde im GR Corolla H2 entwickelt, dem Auto, das Anfang dieses Jahres von Teamchef Jari-Matti Latvala zusammen mit Teamgründer Akio Toyoda während der 24 Stunden von Fuji gefahren wurde.

Der GR Yaris H2 wird jeden Tag auf einer Etappe der Ypern-Rallye gefahren und fährt als Testwagen mit der Toyota-Rallye-Legende und dem viermaligen Weltmeister Juha Kankkunen hinter dem Lenkrad vor dem Wettbewerbsfeld. Daneben wird der Servicebereich des Teams im Rahmen des Engagements von Toyota Gazoo Racing, neue Optionen zur Erreichung der CO2-Neutralität zu erkunden, kohlenstofffreie Energie verwenden, die von einem Toyota Mirai, dem kommerziell erhältlichen Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeug der Marke, geliefert wird.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Ypern ist eine herausfordernde und schnelle Asphalt-Rallye mit vielen Bremspunkten, mit Cutten der vielen Kurven und viel Dreck auf der Straße. Wenn es regnet, kann es sehr rutschig sein, und die Fahrer müssen die Straße ständig lesen können, um zu beurteilen, wie sich der Grip ändert. Mit den Erfahrungen aus dem letzten Jahr sind wir in diesem Jahr viel besser vorbereitet. Wir verstehen den Charakter der Rallye und haben auf geeigneteren Straßen getestet. Ich denke also, dass wir konkurrenzfähiger sein werden und um den Sieg kämpfen können. Es wird auch interessant sein, den GR Yaris H2 in Aktion zu sehen: Es war aufregend für mich, zusammen mit Akio Toyoda bei den 24 Stunden von Fuji anzutreten, und jetzt haben wir die Chance, die gleiche Technologie auf den Rallye-Etappen zu demonstrieren. Ich wäre das Auto gerne selbst gefahren, aber da ich mich auf die Rallye konzentriere, freue ich mich darauf zu hören, was Juha Kankkunen davon hält, ein wasserstoffbetriebenes Auto zu fahren.»

Tabellenführer Kalle Rovanperä: «Ich fühle mich gut, nach Belgien zu kommen. Letztes Jahr hatten wir dort insgesamt eine recht gute Rallye, ich habe die Herausforderung einer neuen Veranstaltung genossen und hoffentlich können wir dieses Mal wieder ein gutes Ergebnis einfahren. Der Stil der Straßen ist knifflig, mit wirklich großen Einschnitten und viel Schlamm und Schotter auf der Straße. Es könnte von den Wetterbedingungen abhängen: Wenn es trocken ist, haben wir letztes Jahr gesehen, dass es für die ersten Autos etwas staubig sein kann, aber wenn es nass ist, sollte es perfekt für uns sein, als Erste auf der Straße zu sein. Wir hatten vor ein paar Wochen einen guten Test, und ich glaube, wir haben das Auto ziemlich verbessert.»

Elfyn Evans: «Ypern ist eine einzigartige Veranstaltung und ganz anders als unsere letzten Rallyes. Auch im Vergleich zur letzten Asphaltrunde in Kroatien sind die Anforderungen ganz andere. Es gibt viele lange Geraden und Kreuzungen, was auf dem Papier einfach klingt, aber in Wirklichkeit weit davon entfernt ist. Es gibt viele Belagsänderungen, die Straßen sind oft sehr eng und stellenweise holprig, und das Anbremsen aus sehr hoher Geschwindigkeit in die Kreuzungen ist kritisch. Diejenigen, die bereits Erfahrung hatten, haben das auch etztes Jahr gezeigt, und dieses Jahr hatten wir unseren Test vor der Veranstaltung und wussten ein bisschen mehr, was uns erwartet und was wir von dem Auto erwarten. Ich freue mich also darauf, zu sehen, was wir tun können.»

Esapekka Lappi: «Ypern wird sicherlich eine harte Herausforderung. Ich war einmal dort, vor acht Jahren in der Europameisterschaft, und die Geschwindigkeit war in Ordnung, bis wir ausgeschieden sind. Aber ich freue mich wirklich darauf, dorthin zurückzukehren. Ich genieße dieses Auto auf Asphalt sehr. In Kroatien haben wir nicht das gewünschte Ergebnis erzielt, aber ich war sehr zufrieden damit, wie gut das Auto zu fahren war, und deshalb bin ich ziemlich zuversichtlich, nach Belgien zu kommen. Ich habe nicht die Erfahrung, die die anderen aus dem letzten Jahr haben, aber ich denke trotzdem, dass wir konkurrenzfähig sein und um eine gute Position kämpfen können.»

Fahrer-WM Stand nach 8 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 198 2 Ott Tänak (EE), Hyundai 104 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 103 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 94 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 81 6 Craig Breen (GB), Ford 64 7 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 42 8 Sébastien Loeb (F), Ford 35 9 Sébastien Ogier (F), Toyota 34 10 Dani Sordo (E), Hyundai 34 11 Gus Greensmith (GB), Ford 34