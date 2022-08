Sébastien Loeb wieder in Griechenland am Start

Der neunfache Rekordchampion Sébastien Loeb wird beim zehnten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Griechenland (8. – 11. September) seinen vierten Einsatz im Ford Puma Rally1 bestreiten.

Die EKO Acropolis Rallye Griechenland im nächsten Monat wird mit einem Rekord-Rallye1-Feld der Spitzenklasse aufwarten. Sébastien Loeb wurde am Mittwoch in der Aufstellung von M-Sport Ford bestätigt wurde. Die Anwesenheit des 80maligen Rekordsiegers erhöht die Zahl der Hybridautos der neuen Generation für den griechischen Klassiker auf 13.

Das britische Team M-Sport wird erstmals sechs Ford Puma Rally1 einsetzen, das erste Mal, dass ein einzelnes Team so viele Autos in der neuen Ära antritt. Loeb wird von Craig Breen, Adrien Fourmaux, Gus Greensmith, Pierre Louis-Loubet und Jourdan Serderidis begleitet.

Der Tabellenführer der Hersteller, Toyota Gazoo Racing, setzt auf Konstanz und den gleichen Kader mit dem souveränen Tabellenführer und Vorjahresseiger Kalle Rovanperä, Elfyn Evans und Esapekka Lappi. Takamoto Katsuta pilotiert einen vierten GR Yaris des Nachwuchsprogramms von Toyota.

Hyundai Motorsport hofft auf den nächsten dritten Schotter-Volltreffer von Ott Tänak nach Italien und Finnland und vertraut weiter auf Thierry Neuville. Dani Sordo wird den dritten i20 N Rally1 von Oliver Solberg übernehmen.

Die Akropolis hat einen guten Ruf für harte Schotterpisten, aber die letztjährige Veranstaltung verlief reibungsloser als die meisten erwartet hatten, und das war ein Faktor für Loeb, für den dies der vierte Saisonstart sein wird.

«Ich habe mich für Griechenland entschieden, weil es eine schöne Schotterrallye ist, die ich immer genossen habe. Es sieht jetzt besser aus und nicht so rau wie beim letzten Mal», erklärte Loeb, der die Eröffnungsrunde in Monte-Carlo. Bislang war Loeb elf Mal in Griechenland am Start, wobei er 2005, 2008 und 2012 gewann.

«Ich hatte dort einige gute und kompliziertere Momente», erinnerte er sich. «Zum Beispiel hatte ich meinen schlimmsten Unfall in Griechenland. Ich hatte auch einen Fehler bei der Reifenwahl und wählte den weichen, da wir einen Sturm erwarteten, aber am Ende waren es 40 ° C. Es ist schwierig, meine Ziele für diese Rallye zu stecken, ich werde mein Bestes geben, um mich vorzubereiten und hoffe, dass ich in den Rhythmus kommen kann, wie es in Kenia und Portugal war. Hoffentlich können wir es ohne Fehler und Probleme ein bisschen besser machen, was das Hauptziel ist.»

Der 70-köpfige Teilnehmer verfügt über ein beeindruckendes Feld von 35 Fahrzeugen in der WRC2-Premium-Support-Kategorie, in der die meisten Protagonisten des Titels vertreten sind. Der Tabellenführer Andreas Mikkelsen, Emil Lindholm, Yohan Rossel, Teemu Suninen, Nikolay Gryazin und Marco Bulacia führen die Starter an.

Die Rallye markiert die letzte Runde der FIA Junior WRC und alle sechs regulären Meisterschaftskandidaten treten in Ford Fiesta Rally3-Fahrzeugen an, angeführt von Tempomacher Sami Pajari.