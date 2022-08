Finnland: WM-Leader Rovanperä verpasst Heimsieg knapp

Der fünffache Saisonsieger und souveräne Tabellenführer Kalle Rovanperä hat den nahen Sieg bei seinem Heimspiel in der Rallye-Weltmeisterschaft in Finnland knapp verpasst.

Kalle Rovanperä vom Toyota Gazoo Racing World Rally Team hat seine Führung in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft mit einer sehr kalkulierten Fahrt auf den zweiten Platz bei einer rasend schnellen Rallye Finnland weiter ausgebaut. Sein Teamkollege und Landsmann Finn Esapekka Lappi überstand ein bemerkenswertes spätes Drama, rettete aber seinen dritten Platz.

Rovanperä und Beifahrer Jonne Halttunen, die im Toyota GR Yaris Rally1 als erstes Fahrzeug auf die Schotterstraßen rund um ihre Heimatstadt Jyväskylä mussten, beendeten den Freitag mit 21 Sekunden Rückstand auf die Führung und dem vierten Gesamtrang bei einer Rallye, die für hohe Geschwindigkeiten und knappe Abstände bekannt ist. Angetrieben von der lokalen Unterstützung in der spirituellen Heimat des Rallyesports, kam Rovanperä dann gut durch den längsten Tag der Rallye am Samstag und war in sechs von acht Prüfungen am schnellsten, um auf den zweiten Gesamtrang aufzurücken und den Abstand zum Führenden auf 8,4 Sekunden zu verkürzen.

So ging er in den Schlusstag, wollte aber nicht alles riskieren, um die Meisterschaft zu festigen, und musste sich am Ende mit Platz zwei begnügen, nur 6,8 Sekunden hinter Ott Tänak (Hyundai). Allerdings holte er die maximal fünf Bonuspunkte für die schnellste Zeit in der Power Stage am Ende der Rallye, was seinen Vorsprung auf 94 Punkte bei fünf verbleibenden Rallyes erhöht.

Die erste Rallye Finnland für die neue Generation von Hybrid-Rally1-Fahrzeugen war der viertschnellste WRC-Lauf aller Zeiten, und der unglaublich enge Kampf um die Führung erforderte trotz begrenzter Tests auf solchen Straßen ein gutes Vertrauen der Fahrer in ihre Autos. Auf 15 der 22 Prüfungen war der GR Yaris Rally1 Hybrid das schnellste Auto.

Lappi führte das Toyota-Team durch den Freitag und einen Großteil des Samstags, bevor es zu einem ungewöhnlichen Vorfall mit einem Stein kam, der nach oben abprallte und seine Windschutzscheibe beschädigte, was die Sicht beeinträchtigte. Auf der vorletzten Prüfung der Rallye, sollte es für ihn noch dramatischer werden. Eine Spurrille am Ausgang einer Kurve ließ ihn dreimal überschlagen. Er konnte die Prüfung mit einem Verlust von nur 20 Sekunden beenden und blieb Gesamtdritter, aber er und Beifahrer Janne Ferm mussten Reparaturen am Straßenrand durchführen, darunter das Entfernen der Windschutzscheibe des Autos und das Auffüllen des Kühlers. Unglaublicherweise verloren sie trotz des offensichtlichen Schadens in der letzten Etappe nur 10 weitere Sekunden, um mit relativ komfortablen 16,9 Sekunden auf dem dritten Platz zu bleiben und ihr zweites Podium der Saison zu erreichen.

Wie seine Teamkollegen war auch Elfyn Evans über einen Großteil des Wochenendes Teil des spannenden Führungskampfs, bevor er am Samstagnachmittag nach einem Aufhängungsschaden selbst Reparaturen durchführen musste. Er und Beifahrer Scott Martin belegten dennoch den vierten Gesamtrang und den dritten Platz in der Power Stage: Punkte, mit denen TGR die Führung in der Herstellerwertung um einen Punkt auf 88 ausbaute.

Takamoto Katsuta und Beifahrer Aaron Johnston sorgten dafür, dass fast während der gesamten Rallye vier GR Yaris Rally1 Hybrid beim Heimspiel von Toyota unter den ersten Sechs waren. Mit dem sechsten Platz setzen sie ihren ununterbrochene Punktejagd 2022 für TGR WRT Next Generation fort.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Natürlich ist es ein bisschen enttäuschend, nicht gewonnen zu haben, aber wir müssen das Gesamtbild sehen. Insgesamt hatten wir dennoch ein gutes Wochenende mit zwei Autos auf dem Podium, einem weiteren auf dem vierten Platz und Taka ebenfalls auf dem sechsten Platz. Wer diese Rallye gewinnen will, muss Vollgas geben, an nichts anderes mehr denken. Tänak hat alles für den Sieg gegeben und einen fantastischen Job gemacht. Kalle musste an die Meisterschaft denken. Er kam dem Sieg immer noch sehr nahe, aber er machte einen cleveren Job, holte die Punkte nach Hause und griff in der Power Stage immer noch an, um seine Führung in der Meisterschaft auszubauen. Es war unglaublich zu sehen, wie Esapekka es nach seiner Rolle auch auf das Podium geschafft hat.»

WM-Leader Kalle Rovanperä: «Es war ein harter Kampf an diesem Wochenende, aber insgesamt denke ich, dass wir zufrieden sein können. Heute Morgen war ziemlich klar, dass es nicht wirklich möglich sein würde, Ott zu erwischen, wenn er Risiken einging, die ich nicht eingehen musste. Also habe ich nur versucht, nah dran zu bleiben, mit seiner Geschwindigkeit mitzuhalten, und dann haben wir auf der Power Stage erneut gepusht und die fünf Punkte geholt. Natürlich hätte ich gerne zu Hause gewonnen, aber ich denke, wir können ziemlich stolz auf unsere Leistung sein, wenn man bedenkt, was ich mit der Straßenreinigung am Freitag erwartet hatte. Wir haben versucht, aufzuholen, es ist uns nicht ganz gelungen, aber wir haben immer noch einen größeren Punktevorsprung als zuvor.»

Dritter Esapekka Lappi: «Es ist so schön, hier im Ziel zu sein. Nach viel Pech, auch gestern, hatten wir heute Glück, dass wir nach dem Überschlag weiterfahren konnten. Es war eine große Überraschung: Ich kenne die Kurve sehr gut, ich habe beim ersten Durchgang gesehen, dass am Ausgang Platz ist, den man nutzen kann, aber jetzt war da eine riesige Spurrille, die das Auto sofort ins Rollen brachte. Zum Glück ist dies die Rallye der 1000 Seen und wir konnten etwas Wasser für das Auto besorgen. Wir haben es geschafft, die Probleme zu beheben und die Power Stage zu erreichen, und dann haben wir bei der ersten Beschleunigung den größten Teil des Dachs verloren, sodass es im Auto viel Wind und Lärm gab. Es war ein bisschen zu viel Action für eine Rallye, daher habe ich gemischte Gefühle, aber ich bin glücklich, auf dem Podium zu stehen.»

Vierter Elfyn Evans: «Es war ein ziemlich frustrierendes Wochenende. Manchmal habe ich mich nicht so schlecht gefühlt, aber manchmal habe ich ein bisschen mit dem Gefühl im Auto gekämpft, ein bisschen mehr als an anderen Wochenenden. Das Auto war gut, aber mir hat einfach das letzte bisschen Selbstvertrauen gefehlt. Wir haben uns während des Wochenendes ziemlich viel verändert, um das herauszufinden, aber manchmal kann das die Dinge nur noch schlimmer machen. Heute waren wir nicht wirklich in einem engen Kampf, also haben wir die Gelegenheit genutzt, etwas anderes auszuprobieren. In der Power Stage war ich mit meinem Lauf nicht wirklich zufrieden, aber wir haben trotzdem ein paar Extrapunkte geholt, was immer hilfreich ist.»

Endstand nach 22 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 2:24:04,6 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 6,8 3 Lappi/Ferm (FIN), Toyota + 1:20,7 4 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:37,6 5 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 2:18,0 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 3:09,0 7 Greensmith/Andersson (GB/S), Ford + 3:37,0 8 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 9:31,3 9 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Skoda + 9:35,6 10 Huttunen/Lukka (FIN), Ford + 10:31,6

Fahrer-WM Stand nach 8 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 198 2 Ott Tänak (EE), Hyundai 104 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 103 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 94 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 81 6 Craig Breen (GB), Ford 64 7 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 42 8 Sébastien Loeb (F), Ford 35 9 Sébastien Ogier (F), Toyota 34 10 Dani Sordo (E), Hyundai 34 11 Gus Greensmith (GB), Ford 34