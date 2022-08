Finnland: Ott Tänak und Hyundai triumphieren

Hyundai Motorsport hat sich mit Ott Tänak und Martin Järveoja bei der Rallye Finnland, dem achten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft, seinen zweiten Saisonsieg gesichert.

Just beim Heimspiel des Rivalen Toyota erzielen Ott Tänak und Martin Järveoja im Hyundai i20 N Rally1 den zweiten Sieg in dieser Saison. Die Esten drückten dem Event von Anfang an ihre Souveränität aus, führten die Rallye von der zweiten Prüfung am Freitag an und gaben nie die Kontrolle auf. Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe festigten ihren fünften Platz mit einem weiteren problemlosen Tag und fügten einen Punkt in der Power Stage hinzu.

Hyundai Motorsport hat nach einer souveränen Leistung von Ott Tänak und Martin Järveoja im Hyundai i20 N Rally1 einen überwältigenden Sieg bei der Rallye Finnland errungen. Die Esten kontrollierten die Rallye ab der Eröffnungprüfung am Freitagmorgen (WP2) meisterhaft und nutzten ihren Vorsprung während der gesamten Veranstaltung. Die Crew hielt nicht nur ihren Vorsprung über Nacht, sondern baute ihn während der Sonntagsrunden sogar aus. Am Ende gewannen sie mit einem Vorsprung von 6,8 Sekunden.

An einem fesselnden letzten Tag machte Tänak seine Absichten bei der ersten von vier Finalentscheidungen in Oittila (WP19 und 21, 10,84 km) deutlich und nahm seinem Verfolger Kalle Rovanperä weitere 1,9 Sekunden ab. Mit der nächsten Bestzeit, zeitgleich mit Rovanperä, auf der anschließenden Ruuhimäki (WP 20 und 22, 11,12 km), fügte Tänak die siebte Bestzeit des Wochenendes hinzu. Der zweite Durchgang dieser Prüfung war die abschließende Power Stage.

Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe sicherten sich nach einem ermutigenden und problemlosen Wochenende einen soliden fünften Platz. Die Belgier gewannen am Donnerstagabend die erste Prüfung der Rallye und zeigten, dass Hyundai Motorsport die Veranstaltung von Anfang bis Ende anführte.

Tänaks Triumph ist der zweite Saisonsieg für den Hyundai i20 N Rally1 und der allererste von Hyundai Motorsport bei der Rallye Finnland, wohl aber nicht in Finnland, denn 2021 gewann Tänak schon die finnische Arctic-Rallye. Die Leistung von Tänak/Järveoja und Neuville/Wydaeghe an diesem Wochenende spiegelt die Entschlossenheit und harte Arbeit des gesamten Teams wider, vor Ort und auch im Werk Alzenau. Das Team demonstrierte eine niemals aufgebende Einstellung und erzielte einen beeindruckenden Sieg bei einem Event, das sich zuvor als schwer einnehmbar erwiesen hatte.

Die Finnen Teemu Suninen und Mikko Markkula festigten ein erfolgreiches Wochenende für Hyundai Motorsport und holten auch den Sieg im Hyundai i20 Rally2-Auto in der WRC2.

Sieger Tänak sagte: «Das ist ein besonderer Sieg, keine Frage. In meiner Karriere gab es einige Siege, aber das hier gehört definitiv zu den Besten. Wir sind ganz vorne in die Rallye gestartet und konnten dann den Vorteil nutzen. Von da an ging es darum, die Dinge zu verwalten. Ich kann nicht sagen, dass ich mit der Leistung des Autos vollkommen zufrieden bin, aber wir konnten trotzdem eine gute Pace fahren. Dieses Ergebnis zeigt, dass es mit etwas harter Arbeit gute Chancen gibt, also müssen wir uns weiter verbessern. Das gibt uns Hoffnung.»

Neuville meinte: «Es war ein hartes Wochenende für uns, aber wir wussten, dass es hier genauso sein würde wie in Estland. Wir hatten zwei Rallyes hintereinander mit einem ähnlichen Profil, und das sind Bedingungen, unter denen ich immer ein bisschen zu kämpfen hatte. Es wäre schön, ein paar Asphalt-Rallyes hintereinander zu haben, aber jetzt fahren wir nach Ypern – meinem Heimspiel – und werden unser Bestes geben, um einen guten Job zu machen. Ott hat an diesem Wochenende eine gute Leistung gezeigt; Er war von Anfang an im Tempo und wenn man einmal im Spiel ist, kann man den Rhythmus halten. Wir konnten in seinem Gesicht sehen, dass er hart arbeiten musste; Es ist ein großartiges Ergebnis für ihn und das gesamte Team.»

Der stellvertretende Teamdirektor Julien Moncet erklärte: «Dies ist eine fantastische Leistung für alle bei Hyundai Motorsport, unseren allerersten Sieg bei der Rallye Finnland zu erringen. Wir haben es endlich geschafft! Ott und Martin haben das ganze Wochenende über eine unglaubliche Leistung gezeigt und ihr Tempo und die Siegerleistung unseres Hyundai i20 N Rally1-Autos bewiesen. Wir hatten während der gesamten Veranstaltung keine Probleme mit der Zuverlässigkeit und können der Rallye insgesamt viel Positives abgewinnen. Dieses Team hat seit Beginn der Saison nie aufgegeben und trotz einiger Schwierigkeiten hart gepusht. Dies ist ein besonderes Ergebnis, das durch den Sieg für Teemu Suninen in der WRC2 noch süßer wird. Wir werden diesen Moment feiern, aber wir streben weiter nach mehr Ergebnissen wie diesem in den verbleibenden Events der Saison.»

Endstand nach 22 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 2:24:04,6 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 6,8 3 Lappi/Ferm (FIN), Toyota + 1:20,7 4 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:37,6 5 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 2:18,0 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 3:09,0 7 Greensmith/Andersson (GB/S), Ford + 3:37,0 8 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 9:31,3 9 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Skoda + 9:35,6 10 Huttunen/Lukka (FIN), Ford + 10:31,6

Fahrer-WM Stand nach 8 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 198 2 Ott Tänak (EE), Hyundai 104 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 103 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 94 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 81 6 Craig Breen (GB), Ford 64 7 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 42 8 Sébastien Loeb (F), Ford 35 9 Sébastien Ogier (F), Toyota 34 10 Dani Sordo (E), Hyundai 34 11 Gus Greensmith (GB), Ford 34