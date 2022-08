Der nächste McRae kommt 2023 in der Junior-WM

Max McRae hat es sich zum Ziel gesetzt, Vater Alister und Onkel Colin in der nächsten Saison in die FIA Rallye-Weltmeisterschaft zu folgen und 2023 in der Junior-Wertung zu starten.

Der 18-Jährige testete letzte Woche einen Ford Fiesta Rally3 in Polen und arbeitet nun daran, die Unterstützung für die Durchführung einer Junior WRC-Saison im Jahr 2023 zu finden. McRae Jr. hat einen Großteil seiner Zeit damit verbracht, zu Hause in Westaustralien an Wettkämpfen teilzunehmen, nachdem er dort 2020 seine Karriere begonnen hatte. Er kam diesen Sommer nach Großbritannien und Irland, um seine Erfahrung bei einer Reihe von Ausflügen zu erweitern, darunter eine britische Meisterschaftsrunde und die McRae Rally Challenge, die zu Ehren des Weltmeisters von 1995, Colin, ausgetragen wurde.

«Ich war sowieso ziemlich scharf darauf, Junior WRC zu fahren, aber jetzt, wo ich das Auto gefahren bin, weiß ich einfach, dass ich dort sein muss», schwärmte McRae. «Die Chance, dieses Auto bei Läufen der Rallye-Weltmeisterschaft zu fahren, ist absolut der richtige Weg, und daran arbeiten wir jetzt wirklich hart. Der Wechsel vom Rallyesport in Australien zur Weltmeisterschaft ist eine Budgeterhöhung, aber es ist auch eine unglaubliche Gelegenheit, Rallye-Erfahrung auf höchstem Niveau mit verschiednen Belägen und Veranstaltungen wie dem Schnee in Schweden, dem Asphalt in Kroatien und anderen zu sammeln, dann grober und glatter schneller Schotter in Orten wie Sardinien und Estland. Ich weiß nicht, wie der Kalender für nächstes Jahr aussehen wird, aber Veranstaltungen wie diese sind der Traum und eine besondere Art, Erfahrungen zu sammeln.»

McRae sprach über den von M-Sport gebauten Fiesta Rally3 nach seinem ganztägigen Asphalttest, bei dem er Beobachter beeindruckt haben soll, und fügte hinzu: «Das ist ein wirklich beeindruckendes Auto. Man hat dieses Bild im Kopf, wie das Auto aussieht und wie es funktionieren wird. Ich dachte, ich hätte eine ziemlich gute Idee, aber es war noch besser, als ich dachte. Was mir wirklich gefällt, ist, dass es ein Auto ist, in das man einsteigen und wirklich fahren muss – wenn man etwas härter arbeitet, wird das Auto lebendig und liefert so viel. Wir haben 245 PS und rund 400 Nm Drehmoment. Man merkt wirklich den Unterschied, wie schnell man in diesem Auto gegenüber der Rally4 in den fünften Gang kommt. Es zieht einfach weiter.»

McRae nahm während des 160-km-Tests zahlreiche Änderungen am Setup des Autos vor.

«Das Team von M-Sport Polen war fantastisch», sagte er. «Wir haben das Basis-Setup genommen und dann einige Änderungen am Auto vorgenommen, nur um zu sehen, wie es reagiert und wie es sich anfühlt, zu fahren. Es war toll und richtig cool, den Tag mit so einem Team zu verbringen.»

Alister McRae startete bei 77 WRC-Läufen, darunter Top-Stints mit Hyundai und Mitsubishi. Bruder Colin, im Hubschrauber am 16. September 2007 tödlich verunglückt, gewann während seiner herausragenden Karriere, in der er für Subaru, Ford und Citroën fuhr, 25 WRC-Rallyes. Er bleibt der jüngste Gewinner des Fahrertitels.