Der Tabellenbellenzweite Ott Tänak, der in der Rallye-Weltmeisterschaft 2022 drei Siege erzielt hat, hält mit seiner Meinung nie hinterm Berg, der Champion von 2019 fordert von Hyundai eine richtige Teamführung.

Kurz nachdem er seinen dritten Saisonsieg errungen hatte, machte DirtFish ihn darauf aufmerksam, dass es jetzt sicherlich an der Zeit sei, einen Teamchef offiziell in diese Rolle zu integrieren. Und sicherlich wäre Julien Moncet der Mann.

Der Ypern-Sieger Tänak ist nicht ganz dieser Meinung. «Nein», sagte der 17-fache Gesamtsieger Tänak, «dieser Mann ist nicht Julien Moncet. Ich meine, er ist ein großartiger Typ für den Motor, er war schon immer ein Motorfachmann und offensichtlich hat Hyundai einen großartigen Motor, also sollte er meiner Meinung nach das tun. Es liegt an der Geschäftsführung, herauszufinden, wie wir weitermachen können. Aber wie man sehen kann, ist das Potenzial in dem Auto riesig und es wurde großartige Arbeit geleistet, indem man es zuerst entworfen hat, aber jetzt, um es zusammenzubauen, braucht es eine weitere große Anstrengung. Es braucht insgesamt Teamarbeit und dafür arbeiten wir.»

Moncet wurde – neben seiner Verantwortung als Powertrain Manager – als stellvertretender Teamdirektor eingesetzt, seit Andrea Adamo im Dezember die Türen von Alzenau verlassen hat. Aber während dieser ganzen Zeit ist er immer Stellvertreter geblieben. Er stimmte Tänaks Forderung nach Klarheit über die Position, wer das Team führt, zu.

Moncet sagte zu DirtFish: «Ich denke definitiv, dass das Team etwas Stabilität braucht, egal ob ich oder jemand anderes. Das müssen wir entscheiden. Es ist lange her seit Monte Carlo und wir wissen nie, wer bei der nächsten Rallye das Sagen haben wird, also brauchen wir etwas Stabilität. Jetzt liegt alles am Team; Wir arbeiten alle zusammen und geben gemeinsam unser Bestes. Wir haben an diesem Wochenende eine gute Atmosphäre im Team erreicht und das war wirklich wichtig.»

Doch wer der neue Teamchef sein soll, das mochte Tänak auch nicht beantworten: «Ich bin nur ein Fahrer», erklärt