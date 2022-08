Ott Tänäk bezwingt belgischen Asphalt

Die Esten Ott Tänak und Martin Järveoja holten ihren dritten Sieg in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2022 und ihren zweiten in Folge nach der Rallye Finnland.

Oliver Solberg und Elliott Edmondson erzielten mit einem guten vierten Platz ihr bestes Saisonergebnis, während Thierry Neuville und Martin Wydaeghe drei Power Stage-Punkte retteten. Hyundai Motorsport hat in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2022 aufeinander folgende Siege eingefahren und sich dank einer starken Leistung von Ott Tänak einen souveränen Sieg bei der Ypern-Rallye Belgien, dem neunten Lauf der Saison, gesichert und Martin Järveoja. Das Ergebnis festigt Tänaks zweiten Platz in der Fahrerwertung (131 Punkte).

Die estnische Crew übernahm die Spitze, nachdem Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe am Samstag die Führung nach einem Unfall abtreten und aufgeben mussten. Ott Tänak und Martin Järveoja kämpften sich durch die vier letzten Prüfungen am Sonntag, um den Sieg mit fünf Sekunden Vorsprung auf Elfyn Evans zu erringen.

Oliver Solberg und Elliott Edmondson sicherten sich mit einem soliden Lauf auf den vierten Platz ihr bisher bestes WRC-Ergebnis, nachdem sie das Wochenende als wertvolle Lerngelegenheit im Hyundai i20 N Rally1 genutzt hatten. Ihre überlegte Herangehensweise an die zweite Asphaltrallye des Jahres mit 20 Prüfungen zahlte sich aus, als ihr nächster Rivale Adrien Fourmaux in der vorletzten Etappe ausschied.

Neuville und Wydaeghe holten derweil drei Punkte auf der Power Stage, nachdem sie das ganze Wochenende über ein beeindruckendes Tempo gezeigt hatten. Die Lokalmatadoren Neuville und Wydaeghe holten acht Bestzeiten, was ihre Form auf heimischem Asphalt untermauert.

Der Hyundai i20 N Rally1 hat im Jahr 2022 nun drei Siege eingefahren, auf Schotter in Sardinien und Finnland und jetzt auf Asphalt in Belgien.

Tänak sagte: «Der Sieg in Ypern ist eine große Überraschung für uns, genau wie in Finnland. Wir hatten nicht erwartet, hierher zu kommen und den Sieg zu holen, aber es ist großartig, so starke Ergebnisse kommen zu sehen. Wir haben es während der Rallye irgendwie hinbekommen, auch wenn ich mich nicht immer ganz wohl gefühlt habe. Wir wissen, dass wir uns noch weiter verbessern und stärker werden können, also werden wir weiter hart arbeiten. Der Speed reichte aus, um unsere Position heute zu halten und bis zum Schluss einen guten Rhythmus zu halten; Ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir erreicht haben.»

Solberg führte an: «Es ist fantastisch, endlich so ein tolles Ergebnis zu haben. Wir sind schon oft nah dran, aber es ist schön, dass das Gesamtpaket so stark zusammenarbeitet. Es war überhaupt nicht einfach, eine herausfordernde Rallye auf schwierigen Straßen. Ich hatte das letzte Mal in Kroatien keine gute Asphalt-Rallye und nach einer frustrierenden Zeit in Finnland waren es definitiv ein paar harte Wochen. Das Team hat uns unglaublich unterstützt, wir hatten großartige Teamarbeit, um dorthin zu gelangen, wo wir jetzt sind. Es ist schön, ins Ziel der Rallye zu kommen.»

Pechvogel Neuville erklärte: «Ein enttäuschendes Wochenende für uns und die Fans. Herzlichen Glückwunsch an Ott, der den Sieg nach Hause gebracht hat, nachdem wir am Samstag unseren ersten Platz verloren haben. Das Team hat einen unglaublichen Job gemacht, und dieses Ergebnis wird ein großer Motivationsschub sein. Das Positivste, was ich von dieser Veranstaltung mitnehmen kann, ist die Zuverlässigkeit und Leistung des Autos. Wir hatten drei Rallyes hintereinander ohne größere Probleme. Ich möchte mich auch bei den vielen Zuschauern bedanken, die uns angefeuert haben – das war eine tolle Unterstützung. Leider konnten wir nicht gewinnen, aber zumindest konnten wir ein bisschen Spaß haben, und wir hoffen, dass die Fans das auch getan haben.»

Der stellvertretende Teamdirektor Julien Moncet in seiner Stellungnahme: «Das ist ein großartiger Sieg nach einer weiteren fantastischen Fahrt von Ott und Martin, um uns wieder ganz oben auf das Podium zu bringen. Wir haben aufeinander folgende Siege eingefahren, zuerst auf Schotter in Finnland und jetzt auf Asphalt in Ypern, also haben wir gezeigt, dass das Auto überall gewinnen kann, und das ist wirklich ermutigend. Auch Oliver und Elliott hatten eine tolle Rallye. Sie kamen etwas verunsichert hierher nach den Schwierigkeiten, denen sie sich in Finnland gegenübersahen. Wir haben versucht, sie in die bestmögliche Position zu bringen, um wieder auf die Beine zu kommen – und genau das und mehr haben sie mit einer guten Leistung und ihrem bisher besten Ergebnis geschafft. Für Thierry und Martijn bedeutete ihr Ausfall gestern natürlich, dass sie sich nur auf die Power Stage konzentrieren konnten. Ich war sehr beeindruckt, wie positiv Thierry angesichts von Enttäuschungen reagierte, wir können viel von seiner Einstellung lernen. Wir hatten am Wochenende viele Leute aus dem Werk, die die Rallye besuchten, daher ist dies ein gemeinsames Ergebnis für alle im Team. Wir haben derzeit eine sehr positive Dynamik, und die vielleicht größte Herausforderung, die wir vor uns haben, besteht darin, diesen Kurs beizubehalten. Im Moment genießen wir einfach den Moment.“

Nächste Rallye:

Die FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) kehrt für den zehnten Lauf der Saison 2022 auf Schotter zurück. Auf den anspruchsvollen Straßen der Rallye Akropolis Griechenland findet die Aktion vom 8. bis 11. September statt, wobei sich der Service Park in Lamia befindet.

Endstand nach 20 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 2:25:38,9 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 5,0 3 Lappi/Ferm (FIN), Toyota + 1:41,6 4 Solberg/Edmondson (S/GB), Hyundai + 2:38,5 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 6:06,1 6 Lefebvre/Malfoy (F, Citroën) + 9:45,7 7 Mikkelsen/Eriksen (N), Skoda + 10:03,8 8 Rossel/Sarreaud (F), Citroën + 10:54,8 9 Ingram/Drew (GB), Skoda + 11:20,8 10 Gryazin/Aleksandrov (LT), Skoda + 11:26,8

Fahrer-WM Stand nach 9 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 203 2 Ott Tänak (EE), Hyundai 131 3 Elfyn Evans (GB), Toyota 116 4 Thierry Neuville (B), Hyundai 106 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 92 6 Craig Breen (GB), Ford 64 7 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 57 8 Sébastien Loeb (F), Ford 35 9 Sébastien Ogier (F), Toyota 34 10 Dani Sordo (E), Hyundai 34 11 Gus Greensmith (GB), Ford 34