Toyota verlässt Belgien mit zwei Podestplätzen

Toyota hat bei der der belgischen Rallye Ypern, der neunten Station der Weltmeisterschaft, einen weiteren doppelten Podiumsplatz erzielt, Elfyn Evans war als Zweiter nur fünf Sekunden vom Sieg entfernt.

Bei ihrem zweiten Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft wurden die Feldwirtschaftswege der Region Westflandern erneut ihrem historischen Ruf als einer der anspruchsvollsten Asphalttests im Rallyesport mit häufigen Belagwechseln und geringem Spielraum für Fehler gerecht.

Der souveräne Tabellenführer Kalle Rovanperä war einer von vielen Fahrern, die es eiskalt erwischt hatte, als er sich am Freitagmorgen auf der zweiten Prüfung überschlug: ein erster deutlicher Rückschlag in einer bisher herausragenden Saison für den jungen Finnen. Ein umfassender Umbau seines Autos durch die Techniker des Teams ermöglichte es Rovanperä und Beifahrer Jonne Halttunen, am nächsten Tag unter den Neustartregeln zurückzukehren und Punkte in der Power Stage am Ende der Rallye über den berühmten Kopfsteinpflasteranstieg des Kemmelbergs zu erreichen. Dort fuhren sie die schnellste Zeit, um Belgien zu verlassen, wobei ihre Meisterschaftsführung mit 72 Punkten bei vier verbleibenden Runden immer noch souverän ist.

Evans und sein Beifahrer Scott Martin übernahmen die Führung, als Rovanperä ausfiel, aber ein schleichender Reifenschaden, der ihre Reifenstrategie beeinträchtigte, und eine 10-Sekunden-Strafe, weil sie zu einer Etappe zu spät kamen, bedeuteten, dass sie am Freitag den dritten Gesamtrang und 13,7 Sekunden von der Spitze entfernt beendeten. Nachdem sich Evans am Samstag zurückgekämpft und den zweiten Gesamtrang belegt hatte, schloss er am letzten Morgen mit zwei Bestzeiten weiter zum Spitzenreiter Ott Tänak (Hyundai) auf, scheiterte am Ende aber knapp.

Lappi und Beifahrer Janne Ferm erzielten bei sechs Starts ihr drittes Podium und das zweite in ebenso vielen Wochen mit einem hervorragend konstanten und sauberen Wochenende bei einer Rallye, bei der sie ihre einzige Erfahrung vor acht Jahren gemacht hatten, nachdem sie bereits von Anfang an eine Top-4-Pace hatten. Das Ergebnis sichert TGR weiterhin einen starken Vorsprung von 88 Punkten in der Herstellerwertung.

Takamoto Katsuta erholte sich am Freitagmorgen von einem Problem und wurde in seinem TGR WRT Next Generation-Start mit Beifahrer Aaron Johnston Fünfter. Er ist nun der einzige Fahrer, der in dieser Saison jede Rallye unter den Top 10 beendet hat.

Das öffentliche Debüt des innovativen GR Yaris H2-Konzepts fand auf den Etappen in Belgien statt und wurde von Toyota-Rallye-Legende Juha Kankkunen abgeschlossen, der die Power Stage vor dem Wettbewerbsfeld in dem wasserstoffbetriebenen Auto fuhr, das auf Pirelli-Reifen lief. Nachdem Teamgründer Akio Toyoda am Samstag selbst den GR Yaris H2 gefahren war, hatte er die Gelegenheit, neben Kankkunen auf der abwechslungsreichsten Etappe des Wochenendes zu fahren, bevor er seine Fahrer auf dem Podium begrüßte.

Teamchef Jari-Matti Latvala (Teamchef): «Zwei Autos auf dem Podium zu haben, ist ein gutes Ergebnis am Ende des Wochenendes. Wir hatten hier den Speed, waren konkurrenzfähiger als letztes Jahr und das Auto hat gut funktioniert, nur ein paar Dinge sind nicht so gelaufen wie wir wollten. Elfyn ist diesem Sieg immer näher gekommen, es war ein gutes Wochenende von ihm. Er hat heute Morgen einen wirklich guten Push hingelegt und es gab heute mit nur vier Prüfungen einfach ein bisschen zu viel zu tun. Es war eine absolut perfekte Fahrt von Esapekka: genau das, was wir an diesem Wochenende von ihm wollten und uns in der Herstellerwertung wirklich helfen. Und wir haben auch gesehen, wie Kalle nach der Enttäuschung vom Freitag gezeigt hat, wie stark er als Fahrer ist, und mit dem Gewinn der Power Stage ist er immer noch in einer starken Position in der Meisterschaft. Schließlich war es fantastisch, Akio Toyoda bei uns zu haben, der die Rallye verfolgte und die Strecken selbst mit Wasserstoffantrieb neben Juha Kankkunen erlebte. Es zeigt, wie sehr er den Motorsport liebt und wir können wirklich dankbar sein, seine Unterstützung zu haben.»

WM-Dritter Elfyn Evans: «Man kann nie ganz glücklich sein, Zweiter zu werden, aber es war insgesamt ein starkes Wochenende. Es gab nur ein paar unglückliche Dinge, die uns hier und da etwas Zeit gekostet haben, aber das ist Rallye und es ist Teil des Spiels. Das Auto war gut und es war schön, von Beginn der Rallye an im Kampf zu sein. Wir haben mit dem Setup einige gute Schritte für den letzten Tag gemacht und ich fühle mich sehr wohl damit, wo wir am Ende der Rallye gelandet sind. Heute haben wir versucht, den Druck auf Ott aufrechtzuerhalten, und wir wussten, dass es mit den begrenzten Kilometern, die uns noch blieben, eine ziemliche Herausforderung war, aber wir haben uns etwas zurückgekämpft; wie wir erwartet hatten, war es einfach nicht genug.“

WM-Leader Kalle Rovanperä: «Natürlich war es nicht das beste Wochenende, aber die Saison war bis jetzt gut und manchmal passieren Fehler. Nach dem Überschlag am Freitag haben wir, glaube ich, als Team alles getan, um wieder auf die Beine zu kommen, was wichtig war, und es war eine nette Art, den Mechanikern für die großartige Arbeit zu danken, die sie bei der Reparatur des Autos geleistet haben. In der Power Stage war es nicht einfach, das Tempo zu erhöhen, nachdem ich zuvor ziemlich sicher gefahren war, aber es war gut, die maximalen fünf Punkte zu holen, und es bedeutet, dass die Lücke in der Meisterschaft nicht zu sehr geschlossen wurde. Wir müssen einfach weiter gute Ergebnisse erzielen, beginnend in Griechenland.»

Esapekka Lappi: «Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit, die wir an diesem Wochenende geleistet haben. Der dritte Platz bei dieser Rallye ist ein sehr gutes Ergebnis für uns und auch gut für das Team. Ich habe vor der Rallye nicht wirklich mit einem solchen Ergebnis gerechnet, da ich acht Jahre nicht hier war. Wir waren nicht die Schnellsten, aber andere Fahrer haben Fehler gemacht und wir haben eigentlich keine gemacht, und das hat sich am Ende ausgezahlt. Ein letzter Tag wie heute ist immer schwierig, wenn man in einer guten Position ist und die Rallye beenden möchte, aber wir haben es geschafft.»

Endstand nach 20 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 2:25:38,9 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 5,0 3 Lappi/Ferm (FIN), Toyota + 1:41,6 4 Solberg/Edmondson (S/GB), Hyundai + 2:38,5 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 6:06,1 6 Lefebvre/Malfoy (F, Citroën) + 9:45,7 7 Mikkelsen/Eriksen (N), Skoda + 10:03,8 8 Rossel/Sarreaud (F), Citroën + 10:54,8 9 Ingram/Drew (GB), Skoda + 11:20,8 10 Gryazin/Aleksandrov (LT), Skoda + 11:26,8

Fahrer-WM Stand nach 9 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 203 2 Ott Tänak (EE), Hyundai 131 3 Elfyn Evans (GB), Toyota 116 4 Thierry Neuville (B), Hyundai 106 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 92 6 Craig Breen (GB), Ford 64 7 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 57 8 Sébastien Loeb (F), Ford 35 9 Sébastien Ogier (F), Toyota 34 10 Dani Sordo (E), Hyundai 34 11 Gus Greensmith (GB), Ford 34