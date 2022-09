Millener/M-Sport: «Loeb ist einfach fantastisch»

Nach etlichen Wochen der Enttäuschungen war der Freitag der Rallye Akropolis, zehnte Runde der Weltmeisterschaft, der Tag für M-Sport, das nach der ersten Etappe mit Sébastien Loeb und Pierre-Louis Loubet führte.

Mit fünf Autos am Start, darunter eines für Sébastien Loeb, hatte das Team von Richard Millener bereits mehr Chancen zu glänzen als bei früheren Veranstaltungen. Nach einem sehr vielversprechenden Freitag geriet das britische Team allmählich in Probleme und konnte schließlich nicht um das Podium kämpfen. Am Ende dieses Wochenendes war M-Sport natürlich enttäuscht über das Gesamtergebnis, aber überzeugt vom Leistungsniveau des Puma.

Das Griechenland-Fazit von Teamchef Richard Millener: «Was soll man sagen? Zunächst einmal hat das Team nie aufgegeben, bevor es zu dieser Rallye kam, und der Freitag hat es bewiesen. Wir haben gezeigt, dass wir in dieser Meisterschaft gegen andere antreten und wirklich siegfähig sind. Loeb ist einfach fantastisch und Pierre-Louis war der Star der Rallye. Craig (Breen) und Gus (Greensmith) waren während der gesamten Rallye stark und Jourdan (Seredidis) war wie immer sehr engagiert bei seiner Herausforderung. OK, wir haben nicht die Ergebnisse erzielt, die wir wollten, aber es war ein hartes Wochenende für alle Beteiligten. Meine Gratulation an Hyundai für die Dominanz dieser Rallye, sie haben es wirklich verdient, aber wir werden wieder in Neuseeland kämpfen und wir sind entschlossen zu wissen, dass wir es schaffen können.»