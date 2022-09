Loeb: «Ich möchte bald wieder im Auto sitzen»

Der neunfache Rekordweltmeister Sébastien Loeb sorgte bei seinem vierten Start im Ford Puma Rally1 am Freitag bei der Rallye Akropolis, dem zehnten Lauf der Weltmeisterschaft (WRC), mit der Führung für eine Überraschung.

Doch währte seine Führung nur noch eine Prüfung am Samstagmorgen, dann nämlich streikte die Puma-Lichtmaschine und Loeb und seine Beifahrerin Isabelle Galmiche waren trotz großer Eigenbemühungen zum Zuschauen verdammt. Dennoch hofft der 80-malige Rekordsieger, dass seine Zusammenarbeit mit M-Sport noch nicht beendet ist, wie er wrc.com erklärte.

«Freitag war ein wirklich guter Tag, es war großartig, wieder im Auto zu sitzen, und wir hatten eindeutig die Pace, um diese Rallye auf einem guten Platz zu beenden. Ich bin diese Rallye schon lange nicht mehr gefahren, also ist es schön, zurückzukommen und zu sehen, dass ich immer noch schnell sein kann. Die Bedingungen waren stellenweise sehr schwierig, aber ich habe diese Herausforderung genossen. Ich hoffe, irgendwann in der Zukunft bei einem anderen Event wieder im Auto zu sitzen.»

Immer in der Lage, die Hauptrolle zu spielen und sogar auf den Sieg zu zielen, ist der inzwischen 48 Jahre alte Ausnahmesportler immer noch voll motiviert, in dieser Meisterschaft zu fahren. Eine Teilnahme an der nächsten Rallye Monte-Carlo ist selbstverständlich bereits möglich.

«Das sage ich von Anfang an. Ich fühle mich sehr wohl im Auto und ich denke, es hat Potenzial. Ich fahre es sehr gerne, es macht mir wirklich Spaß und ich denke, es passt zu meinem Fahrstil. Ich bin mit dem Auto zufrieden und beschwere mich nicht», merkte der Wahlschweizer Loeb an. «Als ich 2020 bei Hyundai aufhörte, hatte ich nicht wirklich damit gerechnet, zurückzukommen. Aber ich hatte eine andere Gelegenheit und das Auto gefiel mir vom ersten Test an, also entschied ich mich, weiterzumachen. Ich denke, alle Autos können gewinnen und sie sind alle sehr nah dran. Der Puma motiviert mich zu Rallyes, weil ich mich darin wohl fühle, man muss einfach ins Ziel kommen können. Die WRC ist mit all den Vorbereitungen sehr anspruchsvoll, und wenn ich es schaffe, dann deshalb, weil ich motiviert bin, es zu tun. Ich glaube, wir hatten nicht wirklich Glück, aber ich habe jede Rallye angeführt, die ich gefahren bin. Dass ich ein paar Jahre später zurückkomme und all diese Rallyes anführen kann, ist nicht wirklich meins.»