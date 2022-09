Pierre-Louis Loubet: «Im Moment kein Vollzeitjob»

Keine Frage: Pierre-Louis Loubet war beim griechischen Schotterklassiker Akropolis, der zehnten Station der Weltmeisterschaft, die Überraschung, nach seinen ersten zwei Bestzeiten führte der Semi-Werkspilot kurzfristig.

Pierre-Louis Loubet gibt zu, dass er trotz einer weiteren aufsehenerregenden Leistung im Ford Puma Rally1 von M-Sport bei der Akropolis Rallye noch keinen Vollzeitjob im Visier hat. Der 25 Jahre alte Sohn des WM-Piloten Yves Loubet hat in dieser Saison mit M-Sport Ford das Beste aus den begrenzten Möglichkeiten gemacht, hervorgehoben durch einen vierten Platz für das britische Team bei der Rallye Sardinien Italien im Mai, den er am vergangenen Wochenende in Griechenland wiederholte.

Seine Leistung in Griechenland war besonders denkwürdig, als der Franzose am Freitag erstmals zwei Prüfungen gewann und kurzzeitig in Führung ging, nur um am Samstagmorgen mit einem Reifenschaden ins Stocken zu geraten, der ihn auf den siebten Platz zurückwarf. Der ehemalige WRC2-Champion ließ sich nicht beirren und pushte weiter, um sich und seinen Puma schließlich wieder auf den vierten Platz vorzukämpfen.

«Das war ein fantastisches Ergebnis für uns und wir können mit dem Endergebnis wirklich zufrieden sein», freute sich der Korse Loubet. «Was wir am Freitag gemacht haben und was wir am Samstag geschafft haben, war ein unglaubliches Gefühl.»

Es gab Fragen, wie Loubet am Samstagmorgen mit dem wahrgenommenen Druck umgehen würde, als er sich auf unbekanntem Gebiet als Zweiter der Gesamtwertung wiederfand, aber er schenkte solchen Diskussionen schnell Beachtung.

«Alle haben mir gesagt, dass du Druck hast. Ich habe nur gesagt: ‚Nein, du hast Druck, wenn du Letzter bist, nicht wenn du Erster oder Zweiter bist – das ist ein anderes Gefühl. Ich habe nur gesagt, dass ich weiter machen werde, was ich am Freitag gemacht habe, aber ich hatte keinen Druck, es war sogar noch weniger als vorher.»

Trotz des Potenzials, das seine bisher sechs Einsätze in diesem Jahr gezeigt haben, erklärte Loubet, dass von einem Vollzeiteinsatz im Jahr 2023 vorerst keine Rede sei. «Wir werden sehen, aber nicht im Moment», gab er zu. «Das ist eine Frage, die man M-Sport stellen muss. Wir müssen auf jeden Fall mehr fahren, wenn wir die Top-Fahrer pushen wollen.»

Richard Millener, Teamchef von M-Sport Ford, lobte die Bemühungen von Loubet, insbesondere nach dem Rückschlag am Samstagmorgen.

«Er hat weitergemacht, ein paar technische Probleme umgangen, an denen meiner Meinung nach jeder seinen gerechten Anteil hatte, und wurde am Ende Vierter, also sollte er sehr stolz sein. Es war eine kontinuierliche Verbesserung in diesem Jahr bei einer nur ausgewählten Teilzeitfahrt. Jeder kann die Statistiken erstellen, und seine Statistiken sind dieses Jahr ziemlich gut.»

Auf die Frage nach Loubets Zukunft gab Millener eine angemessene Antwort.

«Wir haben das schon einmal bei guten Fahrern gesehen», sagte er. «Wenn du keinen Druck hast und du Spaß hast, kannst du sehr gut abschneiden. Wenn man anfängt, gute Leistungen zu erwarten, dann kann es manchmal etwas kniffliger werden. Die beste Antwort im Moment ist die politische, zu versuchen, alle auf dem gleichen Niveau zu halten und auszugleichen und zu sehen, wer weitermachen und sich weiter verbessern kann. Das wird der Schlüssel für die Zukunft sein.»

Loubet setzt später in diesem Monat die Repco Rallye Neuseeland aus, kehrt aber im Oktober für die Rallye RACC – Rallye Spanien zum Einsatz zurück. Die Asphaltrallye in Salou markiert seinen letzten Ausflug in diesem Jahr.