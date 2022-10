Ogier übergibt symbolisch Krone an Rovanperä

Es gab emotionale Szenen auf dem Podium der Rallye Neuseeland, als Sébastien Ogier dem frischgebackenen Rallye-Champion Kalle Rovanperä Tribut zollte.

Ogier ist so etwas wie eine Legende der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) geworden und hat in den letzten zehn Jahren acht Titel gewonnen. Aber die Regentschaft des Franzosen endete am Sonntag, als er für seinen Teamkollegen Kalle Rovanperä von Toyota Gazoo Racing zur Seite trat. Rovanperä besiegelte den Deal, nachdem er die elfte WRC-Runde in Auckland gewonnen hatte, und wurde dabei der jüngste Fahrer in der Geschichte des Sports, der im Alter von 22 Jahren und einem Tag die Krone in die Höhe stemmte.

Da Ogier jetzt ein Teilzeitprogramm in einem GR Yaris bestreitet und sich darauf konzentriert, seine aktuelle Lebensart aufrechtzuerhalten, ist es unwahrscheinlich, dass er jemals wieder eine Weltmeisterschaft gewinnen wird. Der Franzose hatte jedoch keine bösen Gefühle, als er den Erfolg seines Kollegen lobte.

«Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden», sagte Ogier. «Es ist sicher unglaublich, was er erreicht hat. Ich meine, 22 Jahre alt - ich denke, es wird lange dauern, bis dieser Rekord gebrochen wird. Kalle ist vielleicht wie die Reinkarnation von Kimi Räikkönen im Rallyesport, völlig kaltblütig und manchmal hat er keine Emotionen! Aber ich hoffe, er hat heute Emotionen, weil er diesen Moment genießen sollte. Es war eine beeindruckende Saison und unter schwierigen Bedingungen an diesem Wochenende hat er erneut bewiesen, dass er ein sehr würdiger Champion ist. Herzlichen Glückwunsch an ihn und natürlich auch an das gesamte Team, denn wir gewinnen und verlieren gemeinsam.»

Ogier spielte eine Schlüsselrolle beim Titelgewinn von Rovanperä, als er den nächsten Titelherausforderer des Finnen, Ott Tänak, zurückhielt und einen Yaris 1-2 in Down Under sicherte. Der 38-Jährige genoss die Chance, nach der 10-jährigen Pause der Rallye wieder auf neuseeländischem Schotter zu sein, und war stolz auf seine Leistung, nachdem er einige Monate nicht im Rallyeauto saß.

«Es war ein sehr gutes Comeback, würde ich sagen», meinte er lächend. «Ich habe das Wochenende genossen. Es waren sehr schöne Prüfungen, ich habe es genossen im Auto zu sitzen und auch mit meinem Rhythmus kann ich zufrieden sein. Es war eine schwierige Rallye mit einigen Hochgeschwindigkeitsabschnitten und viel Regen, also ist es gar nicht so schlecht, nach drei Monaten ohne Wettbewerbe auf dem Tempo zu sein, das wir hatten.»