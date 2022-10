Neuseeland: Hyundai mit Tänak erneut auf dem Podest

Hyundai Motorsport hat mit einem dritten Platz bei der Rallye Neuseeland sein 13. Podium der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) eingefahren, Ott Tänak und Martin Järveoja sicherten sich ihr fünftes Top-Drei-Ergebnis in Folge

Hyundai Motorsport hat bei seiner allerersten Teilnahme an der Rallye Neuseeland, der elften Runde der Rallye-Weltmeisterschaft 2022, einen Podestplatz erreicht. Ott Tänak und Martin Järveoja setzten mit dem dritten Platz ihre Serie von Podestplätzen in Folge auf fünf fort, ihrer bisher siebten Top-Drei-Leistung in dieser Saison. Das Ergebnis markiert das insgesamt 15. Podium für Hyundai Motorsport. Die estnische Crew führte nach dem 17 Prüfungen ein Trio von Hyundai i20 N Rally1-Crews mit Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe und Oliver Solberg/Elliott Edmondson auf den Plätzen vier und fünf an.

Nasse, rutschige und herausfordernde Bedingungen haben die Teams auf eine harte Probe gestellt, wobei die malerischen und aufregenden neuseeländischen Straßen für viel Drama gesorgt haben. Für Hyundai Motorsport war die Rallye eine komplizierte Angelegenheit, da mehrere Probleme das Team daran hinderten, auf dem gleichen Niveau wie bei den Siegen in Finnland, Ypern und Griechenland zu fahren.

Tänak hatte an den ersten Tagen zunächst um die Führung gekämpft, drei Bestzeiten gesetzt und den Freitag an der Spitze der Gesamtwertung beendet. Eine 5-Sekunden-Strafe warf ihn aber auf Rang zwei zurück. Ein harter Samstag ließ jedoch jede Chance auf den vierten Sieg des Teams in Folge außer Reichweite fallen. Die Crew markierte am letzten Morgen starke Zeiten, holte die schnellste Zeit auf WP15 und fügte dann vier Bonuspunkte in der Power Stage hinzu. Alle drei Hyundai i20 N Rally1-Crews holten Power Stage-Punkte, Solberg wurde Vierter und Neuville Fünfter.

Neuseeland-Dritter und WM-Zweiter Tänak sagte: «Alles in allem war die Rallye Neuseeland ein schwieriges Wochenende für uns, aber es war ein großartiger Ort, auf fantastischen Straßen und mit viel Spaß beim Fahren. Wir hatten nicht das Tempo, um um den Sieg zu kämpfen, aber wir stehen immer noch auf dem Podium mit einem guten Ergebnis, um Punkte hinzuzufügen. Seit Anfang des Jahres waren wir nicht mehr im Fahrer-WM-Kampf, auch wenn mitten in der Saison etwas zurückkam. Gratulation an Toyota und insbesondere an Kalle, der alle fair und ehrlich geschlagen hat. Herzlichen Glückwunsch an sie.“

Neuville führte an: «Der vierte Platz war ungefähr das Maximum, das wir an diesem Wochenende mit all den Zeitstrafen und den zwei Drehern am Freitag erreichen konnten. Es war ein etwas holpriger Start in die Veranstaltung, also konnten wir wirklich nicht viel mehr tun. Wir waren heute nur in einer Warteposition, und unsere einzige Chance, Positionen zu gewinnen, hing von denen vor uns ab. Unter diesen Bedingungen müssen wir am Auto arbeiten. Ich fühle mich einfach nicht wohl und es war ein bisschen ein Kampf für mich, schnell zu fahren und zu fahren. Wir kommen langsam voran, aber wir werden weiter daran arbeiten. Es war schön, zu dieser Rallye zurückzukehren, die ein ganz besonderes Ereignis ist, weit weg von zu Hause, auch wenn es nicht so gelaufen ist, wie wir es wollten.»

Solberg berichtete: «Es war mit Sicherheit kein perfektes Wochenende, daher ist es wirklich positiv, mit einem fünften Platz davonzukommen. Bei uns sind viele kleine Dinge passiert, die uns daran gehindert haben, in einen guten Rhythmus zu kommen. Ich habe versucht, in der Power Stage etwas zu pushen, aber auch das war nicht so toll. Zumindest haben wir es gewagt. Wir haben eine Menge Erfahrungen und Erkenntnisse gewonnen, sowohl für uns als auch für das Auto der Zukunft. Danke an das Team für all die Vorbereitungen auf dieses Langstreckenrennen und an die Mechaniker für das Sortieren des Autos nach all unseren Problemen an diesem Wochenende.»

Der stellvertretende Teamdirektor Julien Moncet erklärte: «Eine ziemlich frustrierende Rallye für uns und definitiv nicht das Ergebnis, für das wir hergekommen sind. Wir hatten zu viele Probleme und einen allgemeinen Mangel an Tempo für etwas Besseres. Wir müssen alles, was schief gelaufen ist, gründlich analysieren und Lösungen für die nächsten Ereignisse finden. Trotzdem haben wir nicht aufgegeben und alle drei Autos sind ins Ziel gekommen. Ott zeigte erneut, wie konkurrenzfähig er ist, hielt Druck auf die vorderen Fahrer und kämpfte bis zum Schluss um ein weiteres Podium. Für Thierry gab es heute nichts zu gewinnen und trotz eines großen Moments in WP 16 beendete er diese Rallye auf dem vierten Platz und erzielte wertvolle Punkte für Hyundai. Oliver fuhr eine weitere starke Rallye und wurde Gesamtfünfter, vermied Fehler und zeigte trotz der schwierigen Bedingungen und Probleme, mit denen wir das ganze Wochenende konfrontiert waren, vielversprechende Zeiten.»

Moncet weiter: «Hyundai möchte Kalle Rovanperä und Toyota Gazoo Racing ganz herzlich zum Gewinn des Fahrertitels der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2022 gratulieren. Wir sind bestrebt, auf dem allerhöchsten Niveau dieser Meisterschaft zu kämpfen. Die von Kalle und Toyota gezeigten Ergebnisse sind Motivation und Inspiration für uns alle. Ihre Leistungen in dieser Saison bieten einen beeindruckenden Maßstab. Wir werden nicht aufhören, unsere eigene Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, und freuen uns auf enge Kämpfe in den verbleibenden Rallyes dieser Saison. Gut gemacht auch an Hayden Paddon, der in der WRC2 einen brillanten Sieg errungen hat und damit erneut die Wettbewerbsfähigkeit unseres Hyundai i20 N Rally2-Autos unter Beweis gestellt hat. Die nächste Rallye ist Spanien, von der wir hoffen, dass sie unserem Auto besser liegt. Die Herstellermeisterschaft ist rechnerisch noch machbar, und wir werden bis zum Schluss kämpfen. Gewinnen ist unser einziges Ziel.»

Endstand nach 17 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 2:48.01,4 2 Ogier/Veillas (F), Toyota + 34,5 3 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 48,5 4 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 1:58,8 5 Solberg/Edmondson (S/GB), Hyundai + 3:55,3 6 Paddon/Kennard (NZ), Hyundai + 10:03,7 7 Bertelli/Granai (I), Ford + 10:19,0 8 Kajetanowicz/Szczepaniak (PL), Skoda + 12:36,8 9 Van Gisbergen/Weston (NZ), Skoda + 13:28,8 10 Bates/McCarthy (NZ), Skoda + 16:51,6

Fahrer-WM Stand nach 11 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (Chmapion) 237 2 Ott Tänak (EE), Hyundai 173 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 144 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 116 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 100 6 Craig Breen (GB), Ford 77 7 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 58 8 Sébastien Ogier (F), Toyota 55 9 Dani Sordo (E), Hyundai 49 10 Gus Greensmith (GB), Ford 36