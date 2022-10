Paul Nagle beendet Beifahrer-Kariere

Der Ire Paul Nagle, Co-Pilot im Ford Puma von Craig Breen, wird seine lange Beifahrer-Kariere beim vorletzten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (20. – 23. Oktober) in Spanien beenden.

Die alte Beifahrerriege wird immer weniger. Zuerst Daniel Elena mit der Zwangstrennung von Loeb, dann der freiwillige WM-Rückzug von Julien Ingrassia, nun gibt auch Paul Nagle seinen Abschied.

Der 44-Jährige feierte kürzlich seinen 100. WRC-Start bei der Akropolis Rallye Griechenland und kündigte am Mittwochmorgen in den sozialen Medien an, dass er nach dieser 102. Veranstaltung in Spanien, wo er nebenbei sein Debüt in der höchsten Spielklasse gab, aufgeben wird. Nagle gab 2004 sein Debüt neben seinem Landsmann Ire Donie O'Sullivan.

«Es war eine höllische Achterbahnfahrt und die Erinnerungen und Freunde, die ich gefunden habe, werden ein Leben lang halten», schrieb Nagle auf seiner Facebook-Seite. «Ein großes Dankeschön an alle, die uns in den letzten 20 Jahren rund um die Welt gefolgt sind. Meiner Familie und meinen Freunden und besonders meiner Frau Cathy danke ich, dass sie in guten wie in schlechten Tagen für all das da waren. Sie stand immer hinter mir. Bei Craig Breen und Kris Meeke bedanke ich mich, dass ihr diesen Traum verwirklicht haben. Wir haben erstaunliche Erinnerungen gemacht.»

Neben Meeke hatte Nagle seine meisten Starts und anschließend die meisten Erfolge in der WRC. Das Paar hat sich bereits 2011 für ein Teilprogramm im Mini WRC Team zusammengetan und fuhr dann ab 2014 für fünf Saisons für Citroën Total Abu Dhabi WRT, wo es fünf Siege und weitere acht Podestplätze einfuhr. Seit 2019 liest Nagle seinem Landsmann Craig Breen vor und verzeichnete in drei Saisons vier Podestplätze durch ein Teilprogramm für Hyundai Shell Mobis WRT, bevor er in dieser Saison zu M-Sport Ford wechselte, wo das Duo zwei weitere Podestplätze holte.

Craig Breen wird voraussichtlich in den kommenden Tagen seinen Beifahrer für die Forum8 Rally Japan, die letzte Runde im Kalender 2022, bekannt geben.