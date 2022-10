Moncet/Hyundai: «Wir können 14 Fahrer haben!»

Hyundai kam im Spanien etwas in die Bredouille. Erst wurde das junge schwedische Talent Oliver Solberg entlassen, dann kündigte Ott Tänak, und dennoch haut der stellvertretende Teamchef Julien Moncet auf den Putz.

Der stellvertretende Teamdirektor von Hyundai Motorsport, Julien Moncet, bleibt gespannt, wer für das Team in der Rallye-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr fahren wird, deutete jedoch an, dass alle Optionen offen bleiben, als er scherzte, dass sogar 14 Fahrer, einer für jede Runde, in seinem Auto fahren könnten .

Seit Hyundai Anfang Oktober beschlossen hat, sich von Oliver Solberg zu trennen, braucht es mindestens einen Fahrer für einen seiner i20 N Rally1. Aber die Vermutung war, dass es mehr brauchen würde, angesichts der sehr deutlichen Unzufriedenheit von Ott Tänak mit dem Leben bei Hyundai, ein Ausstieg, der nur wenige Stunden nach dem Ende der Rallye Spanien am Sonntag bestätigt wurde.

Im Gespräch mit DirtFish am Wochenende, bevor Tänaks Weggang bestätigt wurde, gab Moncet zu, dass «wir sicher immer mit Fahrern sprechen» – und beschrieb diese Situation als normal, war aber nicht bereit, die Identität potenzieller Kandidaten preiszugeben.

«Es wird im Moment keine weiteren Informationen von mir geben», sagte Moncet etwas mürrisch. „Man muss bis zur Rallye Monte Carlo warten.»

Während es derzeit nur drei Werksteams gibt und was bedeutet, dass Sitzplätze für Fahrer in der WRC als begehrt gelten, hat sich Hyundai seit der Solberg-Kündigung selbst schwierige Kriterien gesetzt, um nur erfahrene Fahrer einzusetzen.

„Man wird raten müssen, wie man sieht, ist die Liste ist vielleicht nicht so lang», fügte Moncet hinzu. «Man kann also einige Wetten abschließen, aber wir suchen definitiv nach erfahrenen Fahrern. Er muss zuverlässig sein, der gut mit Ingenieuren zusammenarbeiten kann, auch mit dem Team. Es ist wichtig, dass er zur Marke passt, so viele Dinge, die wir uns ansehen. Und natürlich muss er schnell sein. Aber ja, es ist eine kurze Liste, und ich bin sicher, es gibt bereits einige Ideen. Vielleicht sind diese richtig, vielleicht auch nicht.“

Das lässt die Vermutung zu, dass Andreas Mikkelsen so gut wie bestätigt ist, zu dem Team zurückzukehren, für das er in der zweiten Jahreshälfte 2017 und in den gesamten Saisons 2018 und 19 gefahren ist.

Es gibt auch mehrere andere Fahrer, die mit einem Hyundai-Sitz in Verbindung gebracht werden können, darunter Kris Meeke, Hyundai WRC2-Fahrer Teemu Suninen, der ehemalige Hyundai-Fahrer Hayden Paddon und sogar Craig Breen von M-Sport. Auch der aktuelle Hyundai-Fahrer Dani Sordo ist sich seiner Zukunft (zumindest öffentlich) noch nicht sicher und stellt damit einen weiteren potenziellen Matchball in dieser sich entwickelnden Mischung dar.

Seit Sordo sich 2018 ein i20 Coupé WRC mit Paddon teilte, hat Hyundai eines seiner drei zugeteilten Herstellerautos als Fahrzeug für mehrere Piloten eingesetzt, wobei sich während der Saison zwei Piloten abwechselten.

Auf die Frage, ob zwei das Limit seien oder ob Hyundai sogar drei Fahrer für ein Auto einsetzen könne, lächelte Moncet: «Wir können sogar 14 Fahrer haben! Nein, schließlich muss man auch sehen, dass es eine Mischung aus der Auswahl der besten Fähigkeiten jedes Fahrers für jede Art von Rallyes ist. Einige Rallyes sind mehr Asphalt oder andere Schotter oder einige sind etwas langsamer, also müssen wir das sehen, aber man kann nicht zu viele Reserven haben, weil sie einige Kilometer sammeln müssen, die Testtage begrenzt sind. Also müssen wir auch die richtige Balance finden.»

Thierry Neuville ist der einzige Fahrer, der bestätigt wurde, 2023 für Hyundai zu fahren, und war der dienstälteste Star des Herstellers, als er 2014 ins Team kam und in Deutschland seinen und Hyundais ersten Sieg erzielte.