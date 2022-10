Spanien: Thierry Neuville mit starkem Ehrenrang

Hyundai Motorsport hat mit dem zweiten Rang von Thierry Neuville bei der Rallye seinen 14. Podiumsplatz in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2022 (WRC) eingefahren.

Der Belgier Neuville sicherte sich zusammen mit Beifahrer Martijn Wydaeghe die Bestzeit beim ersten Durchgang durch Riudecanyes, um seine Position zu festigen. Ott Tänak und Martin Järveoja behaupteten den vierten Platz vor den Spaniern Dani Sordo und Cándido Carrera.

Hyundai Motorsport hat bei der Rallye Spanien, dem vorletzten Lauf der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2022, einen Podiumsplatz errungen, wobei sich die belgische Crew Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe den zweiten Platz sicherten.

Der letzte Tag der spanischen Asphalt-Rallye begann in der Dunkelheit des frühen Morgens mit der Pratdip-Prüfung, die einen einzigartigen Weckruf bot. Die Crews von Hyundai Motorsport waren voll wachsam für die Herausforderung, als Dani Sordo und Cándido Carrera die Zeitenlisten mit der schnellsten Zeit zum Leuchten brachten, ihrer zweiten Bestzeit bei ihrer Heimrallye. Neuville machte es zu einem Doppelsieg, als er versuchte, seinen Vorteil gegenüber dem drittplatzierten Kalle Rovanperä auszubauen.

Es war der Belgier, der im ersten Durchgang von Riudecanyes, zur schnellsten Zeit stürmte, seinen Vorsprung auf den zweiten Platz ausbaute und den Rückstand auf die Führung auf 14,1 Sekunden verkürzte. Bei der Wiederholung von Pratdip schlug das Pendel in die andere Richtung aus, wobei Neuville Zweiter vor Ott Tänak und Sordo wurde, die weiterhin die Plätze vier und fünf in der Gesamtwertung belegten.

Alle drei Crews gaben auf der Powerstage, der Wiederholung von Riudecanyes, ihr Bestes, wobei Neuville vier Extrapunkte für den Zweitschnellsten erzielte, Tänak zwei und Sordo einen einzigen Bonuspunkt für seine Bemühungen erhielt.

Am Ende musste sich Neuville mit Platz zwei im Endklassement begnügen, seinem vierten Podestplatz in dieser Saison nach Schweden (Zweiter), Kroatien (Dritter) und Griechenland (Erster). Es war auch das 14. Top-3-Ergebnis des Teams in diesem Jahr und das insgesamt 98. Podium seit seinem Beitritt zur WRC im Jahr 2014. Vier Bestzeiten halfen Neuville, auf den zweiten Platz vorzustoßen, nachdem er die Rallye am Freitag kurz angeführt hatte.

Neuville sagte: «Der zweite Platz ist ein gutes Ergebnis für uns an diesem Wochenende. Es war eine herausfordernde Veranstaltung und ein großer Kampf. Irgendwie fingen wir an, gegen Ende mehr Geschwindigkeit zu finden und es mehr zu genießen. Uns hat in der Anfangsphase der Rallye bei den schwierigen Bedingungen am Freitag etwas Leistung gefehlt. Leider haben wir am Anfang jede Chance verloren, dort um den Sieg zu kämpfen. Ich freue mich für das Team, dass wir ein weiteres Podiumsergebnis hinzugefügt haben und uns nun auf Japan freuen können. Wir wissen nicht, was uns dort erwartet, aber hoffentlich können wir einige unserer Erkenntnisse aus Spanien übertragen, um im Kampf dabei zu sein.“

Tänak führte an: «Es war definitiv ein langes Wochenende. Am ersten Tag hatten wir ein paar Hybridprobleme, aber ansonsten war es ein ziemlich reibungsloser Ablauf. Leistungsmäßig hat uns etwas gefehlt und ich war nicht wirklich in der Lage, die Balance im Auto zu finden oder es für mich zum Laufen zu bringen. Die Rallye Spanien ist eine herausfordernde Rallye, fast wie eine Rennstrecke, bei der die Leistung des Autos viel bedeutet und es entscheidend ist, eine gute Balance und ein gutes Gefühl zu haben. Sie ist schnell, glatt und fließend. Trotzdem haben wir die Rallye problemlos beendet und einige Punkte gesammelt und viele nützliche Daten gesammelt. Japan wird für alle neu sein, also müssen wir warten, bis wir da draußen sind, um mehr darüber zu erfahren.»

Lokalmatador Sordo erklärte: «Ich habe an diesem Wochenende alles gegeben. Wir haben am ersten Tag etwas Zeit auf die Spitze verloren, aber im Laufe der Rallye habe ich mehr Selbstvertrauen bekommen. Auf der Power Stage habe ich hart gepusht; Das Auto übersteuerte gegen Ende und es war schwierig, die Linie zu halten. Aber ich habe es sehr genossen. Danke an das Team, das mir die Gelegenheit gegeben hat, wieder an meiner Heimrallye teilzunehmen, und mir ein solches Auto zur Verfügung gestellt hat. Wir lernen ständig dazu und machen das Fahren komfortabler. Es war unglaublich, so viele Fans hier zu sehen und all ihre Unterstützung zu spüren. Ich bin in gewisser Weise enttäuscht, nicht auf dem Podium zu stehen, aber in anderer Hinsicht bin ich glücklich, dieses Wochenende mit ihnen geteilt zu haben.»

Der stellvertretende Teamdirektor Julien Moncet schilderte: «Kein schlechtes Endergebnis, wenn man sich die zweite Position von Thierry ansieht und alle drei Autos unter den ersten fünf landen. Unsere Fahrer haben heute Morgen wieder eine vielversprechende Pace gezeigt und bis zum Schluss gepusht. Wir hatten einen starken frühen Start, als Dani in der spanischen Nacht eine weitere Prüfung gewann, gefolgt von einer weiteren Bestzeit von Thierry. Auch Ott zeigte einige gute Zeiten, aber die Lücken waren schon zu groß, um sie unter normalen Bedingungen zu überbrücken. Es gibt ein bisschen Enttäuschung; Trotz einiger Bestzeiten konnten wir nicht wirklich um den Sieg kämpfen und die Herstellermeisterschaft ist nun vorbei. Dennoch möchte ich dem gesamten Team nochmals für die unglaubliche Arbeit danken, die in den letzten Monaten geleistet wurde und die es uns ermöglicht hat, das Ergebnis der Meisterschaften so weit wie möglich hinauszuschieben. Jetzt müssen wir uns auf Japan freuen, wo wir immer noch ein hervorragendes Ergebnis anstreben und noch größer für die Zukunft träumen können. Abschließend möchte ich Teemu, Mikko und dem Team zu ihrem WRC2-Sieg heute sowie unserer Customer Racing-Abteilung gratulieren.»

Endstand nach 19 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Ogier/Veillas (F), Toyota 2:44:43,9 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 16,4 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 34,5 4 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 44,0 5 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 1:16,5 6 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:51,1 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:19,1 8 Fourmaux/Coria (F), Ford + 2:38,4 9 Breen/Nagle (IRL), Ford + 2:43,0 10 Loubet/Landais (F), Ford + 3:25,1

Fahrer-WM Stand nach 11 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (Chmapion) 255 2 Ott Tänak (EE), Hyundai 187 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 165 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 124 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 196 6 Sébastien Ogier (F), Toyota 85 7 Craig Breen (GB), Ford 79 8 Dani Sordo (E), Hyundai 60 9 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 58 10 Gus Greensmith (GB), Ford 36