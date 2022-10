Toyota mit Sieg von Ogier wieder Herstellerchampion

Das Toyota Gazoo Racing World Rally Team hat mit dem Gewinn des Herstellertitels 2022 mit einem überragenden Sieg von Sébastien Ogier bei der Rallye Spanien das Triple der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft stilvoll vervollstä

Der Erfolg in der Herstellermeisterschaft knüpft an die Fahrer- und Beifahrertitel an, die Kalle Rovanperä und Jonne Halttunen bei der vorangegangenen Rallye in Neuseeland gewonnen haben. Es ist das zweite Jahr in Folge, dass es dem Team gelungen ist, die drei verfügbaren Titel sauber zu gewinnen: Eine besonders bemerkenswerte Leistung, wenn man bedenkt, dass es sich um eine große Revolution in den technischen Vorschriften handelt, die zu Beginn dieser Saison mit dem brandneuen GR Yaris eingeführt wurden Rally1 Hybrid folgte dem Yaris WRC nach.

Insgesamt ist dies das sechste Mal, dass Toyota die WRC-Herstellerwertung anführt, das dritte Mal seit seiner Rückkehr in die Serie im Jahr 2017.

Der Rallye-Sieg in Spanien ist der siebte des Teams in dieser Saison und eine Premiere für den achtfachen Champion Ogier in seiner Teilzeitsaison. Der 55. Sieg seiner Karriere ist auch für Beifahrer Benjamin Veillas ein erster Triumph.

Bei seiner ersten Asphalt-Rallye seit der Rallye Monte-Carlo im Januar gehörte Ogier von Anfang an zu den Tempomachern und gewann am Freitag drei Prüfungen und führte, obwohl er bei gemischten Wetterbedingungen mit schmutzigeren Straßen als seine Konkurrenten zurechtkommen musste. Er holte am Samstag drei weitere Bestzeiten in einer souveränen Leistung, als er sich vom Feld absetzte, und gewann die letzten beiden Prüfungen der Rallye am Sonntag – einschließlich der letzten Power Stage – mit einem Vorsprung von 16,4 Sekunden.

Auch Rovanperä kämpfte am Freitag um die Führung, als er auf vier Prüfungen Schnellster war und schließlich den dritten Gesamtrang belegte. Seine Hoffnungen auf den zweiten Platz schwanden, nachdem er in der zweiten Entscheidung am Sonntag einer von mehreren Reifenschäden über einem Abflussdeckel erlitten hatte.

Elfyn Evans gehörte zu Beginn der Rallye zu den eng umkämpften Top 5, fand aber nicht das perfekte Gefühl, um mit dem schnellen Tempo an der Spitze mitzuhalten. Ein Reifenschaden am Freitagnachmittag und ein weiterer an der gleichen Stelle wie Rovanperä auf SS17 trugen dazu bei, dass er den sechsten Gesamtrang belegte – immer noch ein wichtiges Ergebnis, um dem Team zu helfen, sein Hauptziel zu erreichen.

Einen Platz weiter dahinter auf dem siebten Rang war Takamoto Katsuta, der sich von einem schwierigen Start erholte, um in seinem TGR WRT Next Generation-Einsatz eine starke und konstante Geschwindigkeit zu zeigen.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Ich bin wirklich stolz auf dieses Team und darauf, was wir in dieser Saison erreicht haben, als wir diese drei Meisterschaften gewonnen haben. Wie Kalle am Ende der Schlussphase sagte, haben wir so eine talentierte Gruppe von Leuten. Das ist das Erste. Zweitens haben die Menschen die Leidenschaft und den Wunsch zu gewinnen. Schließlich und vor allem arbeiten alle zusammen. Wenn man alle diese Zutaten hat, werden die Ergebnisse folgen. Sébastien hat an diesem Wochenende gezeigt, warum er selbst so viele Meisterschaften gewonnen hat: Er hat dieses gewisse Extra, das Champions haben und das sie von allen anderen abhebt. Kalle hat auch eine sehr reife Fahrt hingelegt, um uns ein Doppelpodium zu bescheren. Es ist großartig, diesen dritten Titel hier in Spanien gewonnen zu haben, und jetzt können wir etwas entspannter zu einer Heimrallye in Japan gehen und dort hoffentlich noch mehr feiern.»

Sieger Sébastien Ogier: «Das ist heute ein fantastisches Gefühl. Das Wichtigste war der Herstellertitel für das gesamte Team: Sie haben die ganze Saison über einen fantastischen Job gemacht und sich das wirklich verdient. Ich persönlich freue mich auch sehr über einen Sieg nach dem Pech, das wir bei den Veranstaltungen hatten, die wir in diesem Jahr absolviert haben. Es war ein sehr schönes Wochenende, das Auto hat richtig Spaß gemacht zu fahren und die Zeiten ließen nicht lange auf sich warten. Es ist fast eine Überraschung, weil ich dieses Auto nicht so lange auf Asphalt gefahren bin, abgesehen von nur einem Testtag, also war es schön, gleich zu Beginn der Rallye zu sehen, dass wir wirklich schnell waren, auch ohne so einen tolle Ausgangslage am Freitag. Ich freue mich auch sehr für Benjamin, da es sein erster Sieg ist. Versuchen wir nach sechs Siegen für Kalle und einem für mich, acht Siege in Japan herauszuholen – zumal acht dort eine Glückszahl ist.“

Elfyn Evans: «Ich freue mich natürlich sehr für das Team, das sich den Herstellertitel gesichert hat. Es war eine enorme Anstrengung von allen, diese neuen Autos für dieses Jahr zu bauen, und sie hatten eine großartige Saison, also einen großen Glückwunsch an alle Mitglieder des Teams. Dieses Wochenende war nicht das beste für mich und Scott, wir hatten größtenteils mit unserem absoluten Tempo zu kämpfen, also gibt es einige Dinge, an denen wir für die Zukunft arbeiten müssen. Wir haben am Wochenende einige Dinge untersucht, mit dem Setup und dem Fahrstil gespielt, um zu versuchen, uns zu verbessern. Hoffentlich haben wir einige Schritte in die richtige Richtung unternommen und wir haben weitere Ideen, woran wir arbeiten können, bevor wir nach Japan gehen.»

Weltmeister Kalle Rovanperä: «Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an das Team. Ich denke, dieses Jahr haben wir wirklich gezeigt, wie talentiert dieses Team und unsere Leute sind, um dieses neue Auto zum stärksten, schnellsten und zuverlässigsten zu machen. Wir hätten einfach im Cockpit sitzen können, also vielen Dank an alle. In dieser Saison ist es besonders schön, weil ich denke, dass wir unseren Teil ganz gut gemacht und viele Punkte für das Team geholt haben. Wir alle können wirklich stolz auf das sein, was wir geleistet haben. Dieses Wochenende war ziemlich gut für uns. Das Ziel war, ein bisschen vernünftig zu sein und ein gutes Ergebnis nach Hause zu bringen, wenn wir nicht die Pace hatten, um an der Spitze mitzuhalten. Sébastien ist das ganze Wochenende über geflogen, er war wirklich schnell und selbst wenn ich alles gegeben habe, bin ich mir nicht sicher, ob ich mit ihm hätte mithalten können. Er hat den Sieg also absolut verdient und es ist schön, wieder zwei Autos auf dem Podium zu haben.»

Endstand nach 19 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Ogier/Veillas (F), Toyota 2:44:43,9 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 16,4 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 34,5 4 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 44,0 5 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 1:16,5 6 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:51,1 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:19,1 8 Fourmaux/Coria (F), Ford + 2:38,4 9 Breen/Nagle (IRL), Ford + 2:43,0 10 Loubet/Landais (F), Ford + 3:25,1

Fahrer-WM Stand nach 12 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (Chmapion) 255 2 Ott Tänak (EE), Hyundai 187 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 165 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 124 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 196 6 Sébastien Ogier (F), Toyota 85 7 Craig Breen (GB), Ford 79 8 Dani Sordo (E), Hyundai 60 9 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 58 10 Gus Greensmith (GB), Ford 36