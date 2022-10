Hyundai und Ott Tänak trennen sich

Fast-Überraschung beim vorletzten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Spanien: Hyundai Motorsport und Ott Tänak geben ein frühes Ende der Rallye-Partnerschaft bekannt.

Der Vertrag zwischen Hyundai Motorsport und Ott Tänak wird am Ende der Saison der Rallye-Weltmeisterschaft wird nicht mehr verlängert. Tänak hat die Entscheidung auf der Grundlage persönlicher Gründe getroffen, und das Team reflektiert einige positive Ergebnisse, seit er sich für die Zusammenarbeit mit Hyundai 2020 entschlossen hatte.

Der Este hat fünf WRC-Rallyes für Hyundai Motorsport gewonnen, von denen drei in diesem Jahr mit dem Hyundai I20 N Rally1-Auto gesichert wurden. Hyundai Motorsport und Ott Tänak haben ihre vertragliche Vereinbarung frühzeitig beendet, bei der Rallye-Weltmeister von 2019 das Team am Ende der aktuellen Saison der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) verlässt.

Tänak hat die Option gezogen, die es ihm ermöglicht, seinen Vertrag vorzeitig abzuschließen, nachdem er fünf Siege, 15 Podiums und 101 Bestzeiten für das bisherige Team erzielt hat.

Tänak trat vor der WRC-Saison 2020 in den in Alzenau ansässigen Kader ein. Neben dem Co-Fahrer Martin Järveoja forderte er seine ersten Podien mit zweitem Platz in Schweden und Mexiko, bevor die Meisterschaft aufgrund der globalen Pandemie eingestellt wurde. Als die Saison im September wieder aufgenommen wurde, stürmte Tänak zu seinem Debütsieg als Hyundai Motorsport-Fahrer bei seiner Heimveranstaltung Rallye Estland und führte ein 1: 2-Ergebnis.

Er fügte 2021 einen weiteren Sieg in der Arctic Rallye Finnland hinzu, aber es war in dieser Saison, in der er wirklich geliefert hat. Die 2022-Meisterschaft war für Hyundai Motorsport eine Charakterbildung, als das Team Schwierigkeiten hatte, aus dem Hyundai I20 N Rally1-Auto ein frühes Tempo und Zuverlässigkeit zu finden.

Das Team reagierte mit Intensität, um Verbesserungen zu finden, mit Unterstützung seiner Crews und seiner üblichen Never-Give-Up-Haltung. Infolge dieser Entschlossenheit und Teamarbeit erzielte Tänak bei der Rallye Italien Sardinien den ersten Sieg der Hybridzeit. Back-to-Back-Triumphe in Finnland und Belgien folgten sowie das 1-2-3-Ergebnis des Teams in der Akropolis-Rallye, in der er den zweiten Platz belegte.

Tänaks Entscheidung, sich nach drei Spielzeiten von Hyundai Motorsport zu trennen, kommt zu einer Zeit, in der das Unternehmen bereits über seine Besetzung von Crew für 2023 nachdachte. Das Team respektiert die Anfrage des Fahrers und reflektiert viele positive Momente zusammen, obwohl die Schwierigkeiten zeitweise konfrontiert waren.

Julien Moncet, stellvertretender Teamdirektor, sagte: «Die Rückzug von Ott ist eine Enttäuschung, aber es ist eine Entscheidung, die wir akzeptieren und respektieren müssen. Er ist ohne Zweifel einer der besten Rallyfahrer der Welt, da wir das Glück hatten, durch die Siege aus erster Hand zu erleben, die wir in drei Jahreszeiten gemeinsam erzielt haben. Es war ein bisschen eine Achterbahnfahrt. Unsere erste Zusammenarbeit war von der Pandemie betroffen. In diesem Jahr haben wir uns einer neuen Fläche von hybriden Vorschriften ausgesetzt, die sicherlich eine Herausforderung waren. Ott hat eine echte Führung gezeigt, um sich und das Team dazu zu bringen, Verbesserungen zu finden und zu Gewinnmethoden zurückzukehren. Vor kurzem haben wir mit unserem Hyundai i20 n Rally1 positiv an Dynamik gebaut. Wir werden ihn vermissen, aber es ist auch eine Gelegenheit für uns, uns neu zu gruppieren und wieder aufzubauen. Wir haben uns bereits ernsthaft über unsere Crew-Komposition für 2023 nachgedacht, und diese Entscheidung, die wir nicht gewünscht haben, eröffnet uns für uns verschiedene Möglichkeiten, wenn wir uns auf die nächste Saison vorbereiten. Wir wünschen Ott und Martin alles Gute für ihre Zukunft.»

Ott Tänak erklärte: «Dies ist eine persönliche Entscheidung, die ich mit sorgfältiger Berücksichtigung und Respekt für das Team getroffen habe. Ich habe jedoch das Gefühl, dass ich in einer Phase meiner Karriere bin, in der ich eine neue Herausforderung stellen muss. Wir hatten in den letzten drei Spielzeiten eine gute Partnerschaft und ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben. Wir haben hart zusammengearbeitet, um einige schwierige Momente zu überwinden, und wie wir dieses Jahr gezeigt haben, sind wir in die richtige Richtung gezogen. Der zweite Teil dieser Saison hat das Leistungsniveau gezeigt, das wir erreichen können, wenn die Dinge klicken, aber für mich ist die Zeit für etwas Neues gekommen. Ich danke dem Team für sein Verständnis und wünsche ihnen alle alles Gute.»