Toyota präsentiert seinen GR Yaris Rally2 12.11.2022 - 15:22 Von Toni Hoffmann

An Samstag, 12 November 2022, stellte Toyota im Rahmen des Finales zur Rallye-Weltmeisterschaft in Japan auf der Super Special in Okazaki City seinen neuen GR Yaris Rally2 vor, der für die nächste Saison geplant ist.