Japan: Evans nach erstem Finaltag vorne

Elfyn Evans hat sich beim Finale der Rallye-Weltmeisterschaft in Japan die Führung nach dem ersten verkürzten Tag gesichert, Hyundai von Dani Sordo Raub der Flammen.

Elfyn Evans, dessen Saison 2022 nicht gerade nach Wunsch verlief, schloss zumindest den ersten Tag beim Finale der Rallye-Weltmeisterschaft im Toyota GR Yaris Rally1 mit einem versöhnlichen Ende ab. Er sicherte sich beim WM-Comeback der Rallye Japan nach zwölf Jahren die Führung, 3,0 Sekunden vor Thierry Neuville im Hyundai i20 Rally1 und 5,1 Sekunden vor seinem als Weltmeister bereits feststehenden Teamkollegen Kalle Rovanperä. Nur vier von sechs Tagesprüfungen wurden zur Wertung herangezogen.

Das meinte der Leader Evans: «Es war hart und ziemlich kurz. Wir haben nur vier Prüfungen absolviert, aber es war immer noch nicht einfach. Die Prüfungen sind sehr anspruchsvoll und es gibt ein anderes Gefühl in allen. Man will immer etwas anderes als das Auto.»

Neuville fühlte sich auf den mit Blättern übersäten Asphaltpisten nicht besonders: «Es lagen so viele Blätter auf der Straße, dass man die Straße nicht sehen konnte. Ich versuchte vorsichtig zu sein. Dennoch denke ich, dass wir eine gute Position haben und mitkämpfen können.»

Auch der neue Champion Rovanperä kämpfte mit den Bedingungen: «Es war eigentlich okay. An den weiten Teilen iwar es nicht einfach und wir haben den ganzen Tag mit Untersteuern zu kämpfen, also hatte ich kein Selbstvertrauen.»

Die erste Etappe seiner letzten Dienstfahrt für Hyundai beendete der dreifache Saisonsieger Ott Tänak auf dem vierten Rang (+ 13,9). «Wir haben es geschafft zu verbessern, aber in der Mitte haben wir den Hybrid verloren - ich weiß nicht warum. Mal sehen, was morgen ist.»

Takamoto Katsuta beendete im Toyota GR Yaris Rally1 den ersten Abschnitt seines ersten WM-Heimspiels auf dem fünften Platz (+ 20,6). «Das Feeling wurde immer besser. Mit den Blättern auf der Straße haben wir fast keinen Grip, also musste ich etwas raten.»

Für den achtfachen Champion und Spanien-Sieger Sébastien Ogier, 2010 letzter Japan-Sieger, begann der Freitag nach der kurzen Führung am Donnerstag denkbar schlecht. Er verlor auf der ersten Tagesentscheidung wegen eines kurzen Abflugs mit Beschädigung der Seite seines neuen Beifahrers Vincent Landais und eines Reifenschadens am Toyota GR Yaris Rally1 mehr als 2:40 Minuten, die ihn auf den zehnten Rang (+ 2:49,8) zurückwarfen. «Ich habe eine kleine Barriere abgeschnitten. Ein Anfängerfehler. In einer Kreuzung zögerte ich und schlug sehr langsam auf die Barriere. Es ist okay.»

Diese Prüfung wurde Dani Sordo zum Verhängnis. Sein Hyundai i20 Rally1 brannte lichterloh ab. Dani Sordo erklärte, dass er bereits am Donnerstag in seinem Hyundai Treibstoff gerochen hat, bevor sein Auto am Freitagmorgen der Freitagmorgen dramatisch Feuer fing. Zunächst war das Feuer Heck, aber es verschlang bald die gesamte i20 n Rally1, einschließlich der 100 -kW -Hybrideinheit. «Ich habe meinem Team bereits ab dem Morgen gemeldet, dass es viel riecht, das Auto, wie Treibstoff, wie zu viel», sagte Sordo. «Es war zuerst ein kleines Feuer im Heck, das immer stärker wurde. Ich konnte mit meinem Feuerlöscher nichts machen, nur zusehen, wie das Auto abbrannte.»

Auf der nächsten Prüfung sorgte Craig Breen mit seinem Unfall nicht nur für den vorzeitigen Abbruch der vierten Prüfung, sondern auch dafür, dass der Veranstalter die zweite Passage, als letzte Entscheidung am Freitag geplant, auch absagte.

Nach dem Ausfall des polnischen Titelrivalen Kajetan Kajetanowicz ist sein finnischer Skoda-Markenkollege Emil Lindholm auf Kurs zum Titelgewinn in der WRC2. Dort liegt er hinter seinem Skoda-Partner Sami Pajari und Teemu Suninen (alle Finnland) im Hyundai i20 auf dem dritten WRC2-Rang, der zum Titelgewinn ausreicht.

Die Rallye Japan auf Servus TV:

Samstag, 12. November 2022:

00:00 Uhr MEZ: WP 9 (= 14,74 km)

05:30 Uhr MEZ: WP 12 (= 14,74 km)

Sonntag, 13. November 2022:

00:00 Uhr MEZ: WP 15 (= 7,52 km)

06:00 Uhr MEZ: WP 19 (= 7,52 km / Power Stage)

Die Rallye Japan auf Red Bull TV

Die Rallye Japan, letzter Lauf zur Weltmeisterschaft, steht am Freitag (11. November), Samstag (12. November) und Sonntag (13. November) jeweils um 14:00 Uhr MEZ mit den täglichen Highlights auf dem Programm von Red Bull TV. Zudem ist Red Bull TV rund um die Uhr im Internet erreichbar.