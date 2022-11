Toyota als Champion beim Heimspiel in Toyota-City

Der erste Besuch der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Japan seit 2010 ist das erste Mal, dass ein Toyota Werksteam eine WRC-Runde im japanischen Heimatland des Unternehmens bestreitet.

Toyota Gazoo Racing WRT kommt zum WM-Finale in Toyota-City in Aichi, nachdem es sich in den beiden vorangegangenen Runden einen sauberen Sieg bei den Meistertiteln gesichert hat: Kalle Rovanperä wurde letzten Monat zusammen mit Beifahrer Jonne Halttunen in Neuseeland zum jüngsten Fahrer-Champion aller Zeiten gekrönt, bevor das Team dann den Hersteller-Titel in Spanien vor zwei Wochen einpackte.

Rovanperä wird zum ersten Mal in Japan antreten, ebenso wie sein Teamkollege Elfyn Evans. Vervollständigt wird die TGR WRT-Aufstellung durch Sébastien Ogier, der 2010 die letzte Ausgabe der Rally Japan gewann und die letzten beiden seiner acht Weltmeistertitel mit Toyota holte, bevor er sich in dieser Saison vom Vollzeitwettbewerb zurückzog. Nach dem Sieg in Spanien mit Benjamin Veillas wird Ogier in Japan von dem jungen, aufstrebenden Beifahrer Vincent Landais unterstützt.

Der Fahrer des TGR WRC Challenge Program, Takamoto Katsuta, wird ebenfalls die Chance haben, am Ende einer starken und beständigen Saison unter dem Banner der TGR WRT Next Generation zum ersten Mal an seiner Heimrallye der WRC teilzunehmen.

Während die Rallye Japan bisher als Gravel-Event auf der nördlichen Insel Hokkaido ausgetragen wurde, findet ihre Rückkehr auf Asphaltstraßen auf der größten Insel Honshu statt. Die Prüfungen finden hauptsächlich in den Bergen der Präfekturen Aichi und Gifu auf sehr anspruchsvollen Straßen statt, die technisch und eng im Charakter sind. Viele Abschnitte führen durch Wälder mit ständig wechselnden Grip-Levels.

Der Servicepark wird sich im Toyota-Stadion in Aichi in der Nähe der Stadt Nagoya befinden. Sowohl der Shakedown als auch die Eröffnungsphase am Donnerstagabend finden im nahe gelegenen Kuragaike Park statt. Freitag ist der längste Tag der Rallye mit 130,22 Wettkampfkilometern, die auf zwei Schleifen mit drei Prüfungen nordöstlich von Toyota City zu bewältigen sind. Der Samstag bietet ein Trio von sich wiederholenden Prüfungen im Südosten sowie zwei Durchgänge einer Super Special Stage in Okazaki City, um den Tag abzurunden. Insgesamt fünf Entschewidungen bilden den letzten Tag am Sonntag, beginnend und endend mit dem Asahi Kougen-Test, der Gastgeber der Power Stage am Ende der Rallye ist.

Toyota Concept Cars

Bei seiner Heimrallye wird Toyota Gazoo Racing auch zwei Concept Cars demonstrieren. Beide Autos werden vor der SS13 am Samstag in Okazaki gefahren, mit zwei legendären Rallye-Fahrern am Steuer. Das GR Yaris Rally2 Concept wird zum ersten Mal bei der Rallye Japan vorgestellt. Es handelt sich um ein Konzeptfahrzeug, das gemäß den Rally2-Reglements entwickelt wird, die eine beliebte und wettbewerbsfähige Kategorie bilden, in der viele Teams antreten, mit dem Ziel, sich voll und ganz im Kunden-Motorsport im Rallye- und Rennsport zu engagieren. Der GR Yaris H2, ein experimentelles Konzept, das Wasserstoff zum Betreiben eines Verbrennungsmotors verwendet, wird nach seinem Debüt bei der Rallye Ypern im August ebenfalls seine Leistung unter Beweis stellen. Juha Kankkunen wird das GR Yaris Rally2 Concept fahren, während Tommi Mäkinen, ein weiterer vierfacher Weltmeister, den GR Yaris H2 fahren wird.

Als Teil der Initiativen von Toyota zur Erforschung neuer Optionen zur Erreichung der CO2-Neutralität und zur Entwicklung einer nachhaltigen Motorsportindustrie wird saubere Energie aus Wasserstoffbrennstoffzellen im Servicepark des Toyota-Stadions und auf der Okazaki-Prüfung verwendet, um die gewonnenen Erfahrungen optimal zu nutzen der Super Taikyu-Rennserie in Japan und bei der Ypern-Rallye Belgien.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Die Rückkehr der Rallye Japan in die WRC ist etwas, auf das wir uns lange gefreut haben, und es wird sehr aufregend für uns, bei der Heimrallye von Toyota Gazoo Racing anzutreten. Nach einer so großartigen Saison für unser Team wird es interessant sein, mit etwas weniger Druck dorthin zu fahren, es wirklich zu genießen und den Fans mit unserem GR Yaris Rally1 Hybrid eine Show zu bieten und zu versuchen, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Wir müssen uns auf eine scheinbar sehr herausfordernde Rallye auf kurvigen Bergstraßen einstellen, die teilweise sehr eng sind, und bei herbstlichen Bedingungen und Laub auf der Straße, die es den Fahrern mit vielen Grip-Wechseln schwer machen werden.“

Sébastien Ogier: «Ich freue mich sehr auf die Rallye Japan. Es war eine ziemlich große Enttäuschung in den letzten zwei Jahren, dass diese Rallye abgesagt werden musste, da wir sie definitiv als Highlight für uns als Toyota Gazoo Racing-Fahrer sehen. Ich liebe das Land selbst und habe einige gute Erinnerungen daran: Ich bin dort bisher nur einmal angetreten, aber es war ein Sieg, also gibt es auch einen gewissen Druck, zu versuchen, meinen 100-Prozent-Rekord zu halten! Diese Rallye wird jedoch völlig anders sein als zuvor und wahrscheinlich ziemlich anspruchsvoll im Vergleich zu dem, was wir bisher gesehen haben. Aber ich mag immer die Herausforderung einer komplett neuen Rallye, bei der jeder bei Null anfängt und sich so schnell wie möglich anpassen muss. Ich bin mir sicher, dass die Erfahrung eine besondere sein wird und ich freue mich darauf.»

Elfyn Evans: «Ich denke, das ganze Team freut sich darauf, endlich die Chance zu haben, bei der Rallye Japan anzutreten. Das Ziel wird natürlich sein, für Toyota Gazoo Racing auf heimischem Boden ein gutes Ergebnis zu erzielen. Persönlich war die letzte Runde in Spanien nicht die beste für mich, aber hoffentlich können wir die Rallye in Japan nutzen, um Verbesserungen zu finden und uns gut auf das nächste Jahr vorzubereiten. Ich war 2019 dort, um einige der Etappen rund um das Rallye-Gelände zu besichtigen, und soweit ich mich erinnere, waren die Straßen sehr anspruchsvoll mit Abschnitten, die extrem kurvenreich und eng waren, und anderen, die schneller und flüssiger waren, also wird es wahrscheinlich eine geben viele charakterliche Veränderungen während der Rallye.»

Weltmeister Kalle Rovanperä: «Es wird sehr schön, endlich zur Rallye Japan fahren zu können, besonders nach einer Saison, wie wir sie dieses Jahr mit dem Team hatten, mit so guten Ergebnissen und bereits in der Tasche liegenden Meisterschaften. Das bedeutet, dass das Team entspannter nach Japan reisen und diese Heimrallye genießen kann, und wir werden versuchen, hart zu pushen und am Ende hoffentlich ein wirklich gutes Ergebnis zu erzielen. Nachdem ich vor drei Jahren einige Etappen dort gesehen habe, denke ich, dass es ein wirklich kniffliges Event wird. Es gibt einige breitere und glattere Straßen sowie einige sehr enge Waldabschnitte, die auch ziemlich schmutzig sein können. Es wird also eine schwierige Erkundung vor der Rallye mit Straßen, die wir nicht gewohnt sind, und vielen neuen Aufschrieben, die es zu schreiben gilt.»

Fahrer-WM Stand nach 12 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (Champion) 255 2 Ott Tänak (EE), Hyundai 187 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 165 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 124 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 196 6 Sébastien Ogier (F), Toyota 85 7 Craig Breen (GB), Ford 79 8 Dani Sordo (E), Hyundai 60 9 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 58 10 Gus Greensmith (GB), Ford 36