Wieder Nachtschicht für Rallye-Fans bei Servus TV

Sébastien Ogier gewann 2010 in Japan

Treue Rallyefans werden sich beim Finale der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Japan (10. – 13 November) wegen des Zeitunterschieds von acht Stunden wieder auf eine Nachschicht bei Servus TV einstellen müssen.

Zuletzt gab es 2010 in Japan einen Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft. Das geplante WM-Comeback scheiterte 2020 und 2021 an der Corona-Pandenie. Die Rallye ist von der Nordinsel Hokkaido auf die größere Insel Honshu in die Toyota-City von Aishi umgezogen. Auch der Streckenbelag hat sich von Schotter auf Asphalt geändert. 19 Prüfungen (= 283 km) sind beim Comeback die sportlichen Kriterien. Die Rallye ist für alle Neuland, auch für den aktuellen Toyota-Piloten Sébastien Ogier, dem letzten WM-Sieger 2010 im Citroën C4 WRC.

Toyota tritt beim Heimspiel in Toyota-City, wie der Austragungsort wirklich heißt, als Meister aller Klassen (Hersteller-, Fahrer- und Beifahrer-Wertung an).

Servus TV ist natürlich beim Saisonausklang wieder im Live-Stream dabei. Die Live-Schalte beginnt am Samstag, 11. November 2022, ab 00.00 Uhr MEZ von der neunten 14,74 km langen Prüfung Lake Mikawaiko und ist auch bei der zweiten Passage (WP 12) ab 05:30 Uhr MEZ wieder dabei.

Ähnlich sind die Live-Zeiten auch für den Sonntag, 13. November 2022. TV-Start ist dann auch wieder 00:00 Uhr MEZ mit der Übertragung der WP 15 über 7,52 km. Die Übertragung der letzten Prüfung des Jahres beginnt am Sonntag ab 06:00 Uhr MEZ mit der Power Stage (= 7,53 km).

Rallye Japan auf Servus TV:

Samstag, 12. November 2022:

00:00 Uhr MEZ: WP 9 (= 14,74 km)

05:30 Uhr MEZ: WP 12 (= 14,74 km)

Sonntag, 13. November 2022:

00:00 Uhr MEZ: WP 15 (= 7,52 km)

06:00 Uhr MEZ: WP 19 (= 7,52 km / Power Stage)

Die Rallye Japan auf Red Bull TV

Die Rallye Japan, letzter Lauf zur Weltmeisterschaft, steht am Freitag (11. November), Samstag (12. November) und Sonntag (13. November) jeweils um 14:00 Uhr MEZ mit den täglichen Highlights auf dem Programm von Red Bull TV. Zudem ist Red Bull TV rund um die Uhr im Internet erreichbar.