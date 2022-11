«Queen of Speed» Michèle Mouton mit Emmy geehrt 22.11.2022 - 13:08 Von Toni Hoffmann

«Queen of Speed» – die Geschichte von Michèle Moutons Aufstieg an die Spitze des Rallyesports in den 1980er Jahren – wurde am Montag, 21. November, mit einem International Emmy ausgezeichnet.