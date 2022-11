Saudi-Arabien, bald die Supermacht im Motorsport?

Saudi-Arabien, das stark davon ausgegangen war, in den Kalender der Rallye-Weltmeisterschaft 2023 aufgenommen zu werden, wurde letztendlich nicht ausgewählt und seine Ankunft auf das Jahr 2024 verschoben.

Saudi-Arabien will sich im Motorsport als DIE Supermacht im Motorsport etablieren. Nach der Rallye Dakar (31. Dezember 2023 bis 14. Januar 2023) und dem Formel 1-Lauf wollen die Royals nun auch die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in die Wüste schicken. Für die nächste WRC-Saison 2023 hat der Kauf nicht geklappt.

In diesem Sommer hatte Simon Larkin, verantwortlich der WRC-Meisterschaft, auf seinem Wunsch bestanden, eine Runde der Meisterschaft im Nahen Osten zu veranstalten, um so viele Kontinente und Umgebungen wie möglich abzudecken. Während ein Datum Anfang Dezember diskutiert wurde, ist Saudi-Arabien letztendlich nicht im Zeitplan der 13 Runden 2023 enthalten.

In einer Pressemitteilung gibt der WRC-Promoter an, dass dieser Weg seit vielen Monaten verfolgt wird und dass das Projekt weiterhin relevant ist. «Es ist kein Geheimnis, dass wir aktiv versuchen, in den Nahen Osten zu gehen, um die einzigartige Herausforderung zu meistern, die diese Art des Rallyesports für die Meisterschaft mit sich bringen wird. Um uns auf eine zukünftige Veranstaltung richtig vorzubereiten und genügend Zeit zu haben, um dieses Projekt mit allen Beteiligten zu realisieren, arbeiten wir sehr hart daran, 2024 einen Lauf der WRC im Nahen Osten zu veranstalten.»