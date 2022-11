Deutschland mit Zentral Europa Rallye wieder in WM

In einer sehr interessanten Neuerung des Kalenders 2023 zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) ist eine ganz neue Runde dabei, wenn Deutschland, Tschechien und Österreich im Oktober die Zentral Europa Rallye ausrichten.

Das Konzept der neuen 3-Städte-Rallye 2022 mit der Durchführung in drei Ländern (Deutschland, Tschechien und Österreich) kam auf Anhieb so gut an, dass diese unter der Bezeichnung Zentral Europa Rallye es in den Kalender der Rallye-Weltmeisterschaft 2023 geschafft hat. Schwerpunkt der Asphaltrallye vom 26. bis 29. Oktober als zwölfter von 13 Läufen 2023 ist die Drei-Flüsse-Stadt Passau.

Dieses völlig neue Drei-Länder-Konzept und die Rückkehr nach Nord- und Südamerika sind die wichtigsten Highlights des 13 Runden umfassenden Kalenders der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2023. Der Kalender 2023, der von Januar bis November läuft, enthält eine Reihe regelmäßiger Stopps, zusammen mit der Rückkehr von Mexiko und Chile zum ersten Mal seit Covid-19.

«Wir waren absolut entschlossen, den WRC-Kalender wieder dorthin zu bringen, wo er vor Covid war, mit einer guten Verteilung von Veranstaltungen innerhalb und außerhalb Europas», sagte Simon Larkin vom WRC-Promoter. «Es gab eine sehr hohe Nachfrage nach der begrenzten Anzahl von Plätzen im Kalender, aber wir sind zufrieden mit der Bandbreite und Vielfalt der Veranstaltungen, die wir haben. Sie werden eine große sportliche Herausforderung für die Teilnehmer darstellen und die hochkarätigsten Veranstaltungen in jedem Land bieten.»

Seine Gedanken wurden von Jona Siebel, WRC-Promoter-Geschäftsführer, geteilt. «Wir freuen uns, nach Mittel- und Südamerika zurückzukehren. Wir haben während der gesamten Covid-Pandemie einen Dialog mit den mexikanischen und chilenischen Organisatoren geführt und sind zuversichtlich, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für unsere Rückkehr ist. Außerdem ist die WRC mit einem aufregenden neuen Konzept, das der Mischung hinzugefügt wurde, gut positioniert, um mehr Fans als je zuvor zu erreichen.»

Beginnend mit dem traditionellen Saisonauftakt in Monte-Carlo vom 19. bis 22. Januar warten Schnee und Eis Schwedens (9. bis 12. Februar) auf die Fahrer für die zweite Station, wenn die Meisterschaft nach einem erfolgreichen Debüt des neuen Winters nach Umeå zurückkehrt.

Die erste Langstreckenreise des Jahres führt die Meisterschaft vom 16. bis 19. März zur Rallye Guanajuato México, bevor sie vom 20. bis 23. April zur ersten Vollasphalt-Veranstaltung des Jahres, der Rallye Kroatien, nach Europa zurückkehrt. Das kroatische Gastspiel geht nun in seine dritte Ausgabe und wird erneut in der Landeshauptstadt Zagreb ausgetragen.

Die Jahresmitte spiegelt den Kalender 2022 mit Rallye Portugal (11. – 14. Mai), Rallye Italien Sardinien (1. – 4. Juni), Safari Rallye Kenia (22. – 25. Juni), Rallye Estland (20. – 23. Juli), Rallye Finnland (3. - 6. August) und die Akropolis Rallye Griechenland (7. - 10. September).

Während sich die Saison auf ihren Höhepunkt zubewegt, erwartet Südamerika die WRC, die zum ersten Mal seit ihrem Debüt im Jahr 2019 nach Concepción, Chile, zurückkehrt. Die Schotterveranstaltung findet vom 28. September bis 1. Oktober statt.

Ende Oktober (26. – 29.10.) sind Österreich, Tschechien und Deutschland Gastgeber der Zentral Europa Rallye vor der Rallye Japan, die vom 16. bis 19. November wieder das Saisonfinale ausrichtet.

Kalender der Rallye-Weltmeisterschaft 2023 (13 Läufe):

12. – 22.01.: Monte Carlo

09. - 12.02.: Schweden

16. – 19.03.: Mexiko

22. – 23.04.: Kroatien

11. – 14.05.: Portugal

01. – 04.06.: Italien/Sardinien

22. – 25.06.: Kenia

20. – 23.07.: Estland

03. – 06.08.: Finnland

07. – 10.09.: Griechenland

28.09. – 01.10.: Chile

26. – 29.10.: Zentral Europa Rallye (Deutschland, Tschechien, Österreich)

16. – 19.11.: Japan