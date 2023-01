Monte: Ogier gewinnt den «Monte»-Auftakt

Sébastien Ogier fühlt sich bei seiner Lieblingsrallye, der Rallye Monte Carlo, die er schon acht Mal gewonnen hat, einfach wohl, wie wohl, das zeigte er gleich mit der Führung nach den beiden Auftaktprüfungen.

Nach der zweiten Prüfung, der mit 24,90 km längsten Entscheidung über den Col de Castillon, lag der Toyota-Teilzeitpilot Ogier im GR Yaris Rally1 6,0 Sekunden vor seinem Teamkollegen Elfyn Evans und 15,4 Sekunden vor dem M-Sport-Rückkehrer Ott Tänak, der über Schaltprobleme am Ford Puma Rally1 klagte.

Spitzenreiter Ogier: «Es ist ein guter Start. Nicht einfach - es war fast nichts außer einer Kurve mit etwas Glatteis. Wenigstens sind wir einmal nicht als Erster unterwegs und konnten das zu unserem Vorteil nutzen.»

Evans: «Es war ganz okay. Es hätte besser sein können, aber es ist so schwierig. Ich bin nicht so gut gefahren, wie ich es mir gewünscht hätte.»

Ott Tänak und die Rallye Monte Carlo werden wohl keine Freunde. Nach seinem Horror-Crash 2020 bei seiner Hyundai-Premiere vermisste der M-Sport-Zurückkehrer im Ford Puma Rally1 auf der ersten Entscheidung den fünften Gang und beschwerte sich über ein elektrisches Problem, das die Schaltung zu beeinträchtigen scheint. «Es sich nichts geändert. Es war eine große Herausforderung», erklärte der Vizechampion Tänak. «Jetzt kommt der Service, dort werden wir alles reparieren.»

Nur eine Zehntelsekunde hinter ihm reihte sich sein einstiger Hyundai-Teampartner Thierry Neuville im i20 Rally1 ein. «Ich weiß nicht, was passiert ist, um ehrlich zu sein. Es gab null Grip und ich war sicher nicht der Erste, der dort weit gegangen ist. Ich konnte die Linien sehen, aber ich war bereits zu spät. Ich habe wahrscheinlich sieben oder acht Sekunden verloren, bis ich das Auto nach dem Rutschen abfangen konnte.»

Der amtierende Weltmeister Kalle Rovanperä, im Toyota GR Yaris Rally1 als erstes Fahrzeug auf der Strecke, hatte dort ein ähnliches Problem und rangierte mit einem Rückstand von 17,1 Sekunden auf den Kollegen Ogier an der fünften Position. Titelverteidiger Rovanperä: «Am Anfang der Prüfung hatte ich die Reifen etwas besser im Griff. Knifflige Bedingungen mit einigen Eisflecken, aber Hauptsache, wir sind hier.»

Der achtfache Champion Sébastien Ogier ist mit der ersten Bestzeit in die neue Saison der Rallye-Weltmeisterschaft gestartet. Nach der ersten von 18 Prüfungen der 91. Rallye Monte Carlo lag der Vorjahreszweite Ogier im Toyota GR Yaris Rally1 nach der ersten Überquerung des berühmt-berüchtigten Col de Turini 1,5 Sekunden vor seinem Teamkollegen Elfyn Evans und 4,7 Sekunden vor Thierry Neuville im Hyundai i20 N Rally1.

Stand nach der 2. von 18 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Ogier/Landais (F), Toyota 26:33,7 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 6,0 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 15,4 4 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 15,5 5 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 17,1 6 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 32,1 7 Loubet/Gilsoul (F/B), Ford + 40,3 8 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 41,4 9 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 57,0 10 Gryazin/Aleksandrow (LT), Skoda + 1:06,6

Rallye Monte Carlo auf Red Bull TV:

Freitag, 20. Januar 2023: 22:00 Uhr

Samstag, 21. Januar 2023: 22:00 Uhr

Sonntag, 22. Januar 2023: 22:00 Uhr

Zudem ist Red Bull TV rund um die Uhr im Internet erreichbar.

91. Rallye Monte Carlo live auf Servus TV:

Samstag, 21. Januar 2023:

10:00 Uhr – WP 10 «Malijai – Puimichel» (17,31 km)

16:00 Uhr – WP 13 «Malijai – Puimichel» (17,31 km)

Sonntag, 22. Januar 2023:

09:00 Uhr – WP 16 «Col de Turini» (15,52 km)

12:00 Uhr – WP 17 (Power Stage) «Col de Turini» (15,52 km)

91. Rallye Monte auf SPORT1:

Sonntag, 22. Januar 2023: 22:00 Uhr