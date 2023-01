Monte: Ogier setzt im Shakedown erste Duftnote

Der achtfache Champion Sébastien Ogier hat bei seinem ersten Auftritt seines Kurzprogramms in der Rallye-Weltmeisterschaft 2023 im Shakedown zur 91. Rallye Monte Carlo die erste Duftnote der neuen Saison gesetzt.

Sébastien Ogier, im Vorjahr durch Reifenpech Zweiter beim Saisonauftakt hinter Ford-Neuling Sébastien Loeb, 2023 nicht am Start, ließ sich im nur 2,29 km langen Shakedown zur 91. Rallye Monte Carlo im Toyota GR Yaris Rally1 die erste, wenn auch nur inoffizielle Bestzeit der Saison 2023 notieren. 1:44,6 Minuten war seine Zeit. Er war damit drei Zehntelsekunden schneller als sein Teamkollege, der erst 22-jährige Titelverteidiger Kalle Rovanperä und vier Zehntelsekunden besser als Thierry Neuville im Hyundai i20 N Rally1.

«Man weiß bei dieser Rallye nie, was einen erwartet. Wir haben keinen Schnee, aber am Morgen war an einigen Stellen Frost. Ich mag diese Rallye. Ich bin gerne hier», sagte der Toyota-Teilzeitarbeiter Ogier, der inklusive IRC acht Mal in Monaco gewonnen hat.

«Ich hatte im Shakedown ein gutes Gefühl, Es ist für mich immer aufregend, wieder in die Saison zu starten. Wir wollen nun sehen, was wir dieses Jahr tun können», meinte der amtierende Weltmeister Rovanperä.

«Ich bin froh, dass ich wieder hier bin und es losgeht. Wir starten zwar in eine neue Saison, aber unsere Ziele sind gleich. Ich denke, diese Saison wird noch spannender als die letzte», merkte Neuville an.

75 Teams haben für den traditionellen Saisonauftakt in Monte Carlo genannt. Nach dem farbenprächtigen Start vor dem Casino Monte Carlo ab 18:30 Uhr stehen schon am späten Abend um 20:05 Uhr mit der ersten Überquerung des Col de Turini (15,12 km) und um 21:03 Uhr mit dem Col de Castillon (24,90 km) die ersten der insgesamt 18 Prüfungen (= 325,02 km) an. Die 91. Rallye Monte Carlo führt diesmal über 1.534 Gesamtkilometer.

Rallye Monte Carlo auf Red Bull TV:

Freitag, 20. Januar 2023: 22:00 Uhr

Samstag, 21. Januar 2023: 22:00 Uhr

Sonntag, 22. Januar 2023: 22:00 Uhr

Zudem ist Red Bull TV rund um die Uhr im Internet erreichbar.

91. Rallye Monte Carlo live auf Servus TV:

Samstag, 21. Januar 2023:

10:00 Uhr – WP 10 «Malijai – Puimichel» (17,31 km)

16:00 Uhr – WP 13 «Malijai – Puimichel» (17,31 km)

Sonntag, 22. Januar 2023:

09:00 Uhr – WP 16 «Col de Turini» (15,52 km)

12:00 Uhr – WP 17 (Power Stage) «Col de Turini» (15,52 km)

91. Rallye Monte auf SPORT1:

Sonntag, 22. Januar 2023: 22:00 Uhr