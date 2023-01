Die Tradition: Rallye Monte Carlo eröffnet die Saison

Die zweite Saison der Hybrid-Ära der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) startet am Donnerstag die Welttournee mit dreizehn Veranstaltungen, die mit der traditionellen Rallye Monte Carlo beginnt.

Dreizehn Gastgeberländer werden in dieser Saison die Rallye-Weltmeisterschaft ausrichten, wobei sieben Fahrer in Vollzeit für die drei Teams Toyota Gazoo Racing, Hyundai Motorsport und M-Sport registriert sind.

Teams und Fahrer

Toyota Gazoo Racing:

Als amtierender Weltmeister hat das Team um Jari-Matti Latvala keine Änderungen vorgenommen und alle seine Fahrer behalten, um den Yaris Rally1 zu fahren. Kalle Rovanperä (Beifahrer: Jonne Halttunen), Weltmeister von 2022, wird weiterhin mit Elfyn Evans (Beifahrer: Scott Martin) zusammenarbeiten. Zu beachten ist allerdings, dass Takamoto Katsuta (Beifahrer: Aaron Johnston) durch die Integration ins offizielle Team von einem Aufstieg profitiert und Sébastien Ogier (neuer Beifahrer: Vincent Landais) wieder eine Teilsaison bestreitet.

Hyundai-Motorsport:

Unter dem neuen Teamchef Cyril Abiteboul startet das im unterfränkischen Alzenau ansässige Team in seine zehnte WRC-Saison. Letztes Jahr Zweiter in der Meisterschaft, nahm das Team mehrere Änderungen vor, indem es Esapekka Lappi (Beifahrer: Janne Ferm) in Vollzeit verpflichtete, um Thierry Neuville (Beifahrer: Martijn Wydaeghe) zu unterstützen. Der dritte i20 Rally1 der gesamten Saison wird mit Dani Sordo (Beifahrer: Cándido Carrera) und Craig Breen (Beifahrer: James Fulton) geteilt.

M-Sport:

M-Sport Ford hat die Belegschaft für diese Saison 2023 komplett überarbeitet. Pierre-Louis Loubet mit seinem neuen Beifahrer Nicolas Gilsoul wurde als Stammfahrer neben Ott Tänak für die komplette Saison befördert.

Die drei offiziellen Fahrer für 2022 haben andere Richtungen eingeschlagen: Breen ist zu Hyundai zurückgekehrt, Greensmith wird ein WRC-2-Programm mit einem Skoda Fabia Rally2 Toksport in Mexiko starten und schließlich wird Fourmaux in der WRC-2-Kategorie mit einem Ford Fiesta Rally2 M-Sport in Monte Carlo zusammen mit Grégoire Munster antreten. Derzeit sind außer Serderidis, der vier Rennen mit dem Puma Rally1 (Monte Carlo, Mexiko, Sardinien und Kenia) als Privatfahrer bestätigt hat, weder Sébastien Loeb, der Interesse an einer Fortsetzung bekundet hat, noch Mikkelsen, der bei Toksport nicht verlängert zu haben scheint, haben ihre Teilnahme an der WRC bei M-Sport zugesagt.

WRC-2

Ein Wort zur WRC-2, die verspricht, in dieser Saison mit mehreren Fahrern sehr konkurrenzfähig zu sein. Bei Citroën Racing finden wir den C3 Rally2, gefahren von Yohan Rossel, Stéphane Lefebvre, Sean Johnston und Alejandro Cachon. Eine große Armada von Skoda Fabia Rally2 Toksport mit Emil Lindholm, Sami Pajari, Marco Bulacia und Nikolay Gryazin sowie mehrere andere mit Oliver Solberg, Gus Greensmith, Erik Cais, Chris Ingram, François Delecour. Auch das M-Sport-Team wird sein WRC-2-Team mit dem Fiesta Rally2 von Adrien Fourmaux und Grégoire Munster führen. Hyundai hat Teemu Suninen und Fabrizio Zaldevar für die WRC-Kategorie bestätigt.

Die Rallyes

Dreizehn Rallyes von Ende Januar bis Mitte November bilden das Programm für die WRC-Saison 2023, beginnend mit der berühmten Rallye Monte Carlo, die diese neue Saison eröffnen wird. Die Teilnehmer werden dann in den hohen Norden nach Umeå in Schweden reisen, um eine Veranstaltung zu erleben, die vollständig auf Schnee ausgetragen wird. Radikaler Wechsel Mitte März mit der Hitze Mexikos für die erste Schotterrunde der Saison, bevor es im April auf den Asphalt Kroatiens zurück nach Europa geht. Es geht dann weiter mit zwei Mittelmeerrunden an Land mit Portugal im Mai, gefolgt von Sardinien Anfang Juni.

Bevor es in diesem Sommer in Estland und Finnland zu den beiden schnellsten Rallyes der Saison geht, startet die WRC Ende Juni in Kenia auf dem afrikanischen Kontinent. Griechenland wird die hohen Geschwindigkeiten der beiden vorangegangenen Veranstaltungen im September beenden. Ende September geht es nach Südamerika nach Chile. Schließlich, bevor die Saison Mitte November in Japan zu Ende geht, haben die Fahrer einen Termin mit einer neuen Rallye im Zentrum Europas, die auf Asphalt und in drei Ländern, Deutschland, Österreich und der Tschechischen Republik, ausgetragen wird.

Die Regeln

Zum Abschluss dieses Artikels noch einige Regeln zur WRC 2023.

Der Sieger erhält 25 Punkte, der Zweite 18, der Dritte 15, der Vierte 12, der Fünfte 10, der Sechste 8, der Siebte 6, der Achte 4, der Neunte 2 und zuletzt 2 Punkte 1 Punkt für den Zehnten im Allgemeinen.

Alle versäumten Prüfungen (mechanischer Abbruch, Verlassen der Straße) werden mit einer 10-Minuten-Strafe geahndet. Bei einem Abbruch nach Ausfall des Hybridsystems reduziert sich diese Strafe auf zwei Minuten.

Testsitzungen sind nur in Europa (mit Ausnahme der Türkei) zugelassen und müssen außerhalb der Rallyezeiten stattfinden (sonntags ist die Erkundung verboten), wobei pro Team maximal 21 Tage für eine Saison zugeteilt werden. Zu beachten ist, dass ein Tag mit drei Piloten als ein einziger Tag gezählt wird. Entwicklungstests auf permanenten Stützpunkten (Hyundai und Toyota in Finnland, M-Sport in Großbritannien) unterliegen dieser Regel nicht.

Pro Event werden drei Autos (drei Fahrer) nominiert und die beiden bestplatzierten Gesamtwertungen sammeln die Punkte für das Team. Für die Power Stage sammeln die Fahrer Punkte für ihren persönlichen Zähler aber auch für den ihres Teams (bei immer der Ansammlung von maximal zwei Autos).