ServusTV verlängert WRC-Rechte bis 2024

pünktlich zum Start der neuen Saison der Rallye-Weltmeisterschaft verlängert ServusTV die Übertragungsrechte der Rallye-Serie bis 2024 und zeigt alle 13 Saison-Events live bei ServusTV On sowie die Powerstage im FreeTV.

ServusTV bleibt damit weiterhin Österreichs Motorsport-Premiumsender, bei dem u.a. auch die Formel 1, die MotoGP und die Superbike-WM live zu sehen sind.

Drei-Länder-Rallye durch Österreich, Tschechien und Deutschland

Die Rally Monte Carlo nordöstlich von Alpes-Maritimes bildet traditionell den Saisonauftakt der Rallye-Weltmeisterschaft. Im vergangenen Jahr fuhr Sébastien Loeb den Sieg in Monte Carlo ein. Wer wird in diesem Jahr die Eröffnungsrallye für sich entscheiden? Die Rally Monte Carlo ist am 21. Jänner ab 10:00 Uhr und am 22. Januar ab 09:00 Uhr live bei ServusTV On zu sehen. Die Powerstage am Sonntag, den 22. Jänner, ab 12:00 Uhr, läuft zusätzlich live im FreeTV.

Neu und besonders spannend im WRC-Kalender 2023: Erstmals wird es eine Asphalt-Rallye in drei Ländern geben - die Zentral-Europa-Rallye geht im Oktober in Österreich, Tschechien und Deutschland an den Start. Zudem feiern die Rallyes in Mexiko und Chile ihr Comeback.

13 Stationen in den unterschiedlichsten Ländern der Welt – das ist die World Rally Championship 2023. JedeRallye hält über ein Wochenende hinweg mehrere unterschiedlich lange Etappen bereit. Die Fahrer und ihre Teams müssen konstantes Fahren und Zuverlässigkeit beweisen – egal ob auf Sand, Asphalt, im Wald oder auf Schnee. Die wechselnden Untergründe machen die WRC zu einer einzigartigen Herausforderung für die Motorsportler und Rennwagen.

Die WRC-Saison 2023 bei ServusTV und ServusTV On

19.-22. Januar: Monte Carlo

09.-12. Februar: Schweden

16.-19. März: Mexiko

20.-23. April: Kroatien

11.-14. Mai: Portugal

01.-04. Juni: Italien

22.-25. Juni: Kenia

20.-23. Juli: Estland

03.-06. August: Finnland

07.-10. September: Griechenland

28. September – 01. Oktober: Chile

26.-29. Oktober: Zentraleuropa (Österreich, Tschechien, Deutschland)

16.-19. November: Japan