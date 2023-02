Buch zum 70. Geburtstag von Christian Geistdörfer

Am 1. Februar vor 70 Jahren wurde Christian Geistdörfer in München geboren. Er wurde als Beifahrer von Walter Röhrl berühmt. Die beiden Bayern feierten zahlreiche Erfolge.

So wurden die beiden in den Jahren 1980 (im Fiat) und 1982 (Opel) Rallye-Weltmeister. Die beiden siegten vier Mal bei der Rallye Monte Carlo. In den Jahren 1980 (Fiat), 1982 (Opel), 1983 (Lancia) und 1984 (Audi) gelang den beiden der Sieg bei der Monte.

Die Rallye Monte Carlo gilt gemeinhin als die Wiege des Rallyesports und ist eine Veranstaltung mit ungeheurer Strahlkraft. Im Alter von 32 Jahren trägt sich 1980 auch Walter Röhrl mit seinem Co-Piloten Christan Geistdörfer in die Siegerlisten ein und erfüllt sich damit seinen größten Traum. Mit dem Fiat 131 Abarth ist das «Dreamteam des Rallyesports» in dieser Saison nicht zu schlagen und gewinnt obendrein den Weltmeistertitel. Drei weitere Monte-Siege sollten in den Jahren 1982, 1983 und 1984 folgen, jedes Mal in einem Rallye-Auto anderer Marke.

40 Jahre nach ihrem ersten Sieg unternahmen die beiden Vollgas-Athleten 2020 eine Reise in die Vergangenheit und fuhren bei der Rallye Monte Carlo Historique mit, diesmal im Porsche 911 SC. Klar, dass es auch dabei nur ein Ziel gab: am Ende den Siegerpokal aus der Hand des Fürsten entgegenzunehmen.

Wenn man Röhrl und Geistdörfer heute über die berüchtigte «Nacht der langen Messer», die Nachtetappe über den Col de Turini, erzählen hört, spürt man immer noch die Faszination, aber auch die ungeheure Anspannung und Professionalität, mit der sie diese sportliche Höchstleistung bei der Rallye Monte Carlo 1980 vollbrachten. Nun berichten die beiden Rallyefahrer exklusiv von ihrer Jubiläumsteilnahme bei der Oldtimer-Rallye und erzählen von ihrer ganz besonderen «Arbeitsgemeinschaft», die zahllose Siege und zwei Weltmeistertitel hervorbrachte. «Unsere 4 Monte-Siege» ist ein einzigartiges Motorsport-Buch, ein Geschenk für Männer und Frauen mit Benzin im Blut.

