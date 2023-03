Abiteboul/Hyundai: «Mit Beständigkeit auf das Podest»

Hyundai-Teamchef Cyril Abiteboul hat die Bemühungen seines Teams nach dem stark erkämpften zweiten Platz von Thierry Neuville bei der Guanajuato Rallye Mexiko letzte Woche gelobt.

Der Belgier Neuville sicherte sich nach einem angespannten Finish in der Wolf Power Stage den zweiten Platz und verdrängte den Toyota-Rivalen Elfyn Evans, der durch einen verbogenen Querlenker behindert wurde, um nur vier Zehntelsekunden auf P3. Trotz des frühen Ausscheidens von Esapekka Lappi, der mit seinem Huyndai i20 N Rally1 am Samstagmorgen als Leader nach einem Unfall ausfiel, war Abiteboul von der Zuverlässigkeit des Autos und dem erzielten Ergebnis begeistert.

«Wir haben sehr hart gearbeitet und das Auto war das ganze Wochenende über aus Zuverlässigkeitssicht ziemlich erstaunlich», sagte Abiteboul. «Wir hatten das Gefühl, dass wir den zweiten Platz verdient hätten, aber so etwas gibt es nicht Vorschriften, die darüber sprechen, wer es am meisten verdient! Es war knapp und intensiv, aber am Ende des Tages ging es zu unseren Gunsten aus, was großartig war, besonders nach dem Verlust von Esapekka, als er die Rallye anführte. Das war nach solchen Höhen und Tiefen am Wochenende eine sehr gute Rallye in Sachen Moral.»

Abiteboul begann seine Rolle als Teamchef von Hyundai zu Beginn dieser Saison, nachdem er mehrere Jahre als Manager des F1-Teams von Renault tätig war. Jetzt, nach drei Rallyes auf seiner neuen Position, gibt der Franzose zu, dass er sich immer noch an die Unterschiede zwischen den beiden Disziplinen gewöhnen muss.

«Ich glaube, ich verstehe den Sport besser, aber ich muss noch verstehen, wie ich einen besseren und klareren Beitrag leisten kann», so Abiteboul. «Es ist wahr, dass es wirklich etwas anderes ist, als Teamchef in der Formel 1 mit einem Helm auf alle Daten und die wichtigsten Entscheidungen während der Veranstaltung zu schauen, als in einem Raum zu sitzen, ziemlich weit weg von der ganzen Action zu sein, aber ich brauche es immer noch Zeit, das zu verstehen. Aber natürlich war diese Rallye auch sehr positiv für mich selbst in Bezug auf diesen Sport.»

Hyundai liegt im Rennen um den Herstellertitel vor der Kroatien-Rallye im nächsten Monat (20. bis 23. April) 27 Punkte hinter Toyota. Das koreanische Herstellerteam sicherte sich im vergangenen Jahr beim Asphalt-Event ein Doppelpodium.