Latvala/Toyota offen für mehr Rallyes mit Ogier

Jari-Matti Latvala, Teamchef bei Toyota Gazoo Racing, hat Sébastien Ogier die Tür offen gelassen, um in dieser Saison mehr WRC-Rallyes zu bestreiten als ursprünglich geplant.

Der achtmalige Weltmeister Ogier fährt derzeit «nebenberuflich» in Teilzeit für den Kader des japanischen Herstellers und sucht sich ausgewählte Events aus, die in seinen persönlichen Zeitplan passen. Der Franzose wird in diesem Jahr voraussichtlich rund sieben Rallyes bestreiten.

Nachdem er jedoch alle zwei Läufe gewonnen hat, bei denen er bisher gestartet hat, führt Ogier die Meisterschaft mit drei Punkten Vorsprung vor Rallye Kroatien (20. bis 23. April) im nächsten Monat an, an der er ebenfalls teilnehmen wird.

Latvala, selbst 18-facher Rallyesieger, hat die Möglichkeit angedeutet, dass Ogier auf der Jagd nach seinem neunten Fahrertitel an weiteren Rallyes teilnehmen könnte.

«Man weiß nie», sagte Latvala. «Ich werde nicht versuchen, ihn zu drängen, denn wenn man zu viel drängt, kann es in die falsche Richtung gehen. Es muss von Sébastien selbst kommen und er muss sich dessen wirklich sicher sein. Ich denke ein bisschen nach. Am Anfang sagte er, er wird sieben Events machen, und natürlich wissen wir, dass er eine wirklich starke Bereicherung für das Team ist. Warum nicht vielleicht ein paar mehr? Man weiß nie.»

Wenn Oger nicht startet, übernimmt Takamoto Katsuta den dritten punkte berechtigten Toyota GR Yaris Rally des Teams, eine Rolle, die er bei der Rallye Schweden im Februar zum ersten Mal ausübte. Laut Latvala könnte Ogier bei Bedarf als Ersatz für den japanischen Youngster bei ausgewählten Veranstaltungen berufen werden.

«Wir können die Meisterschaft verfolgen und wissen, dass wir Séb im Team haben, das ist also wirklich gut», fuhr Latvala fort. «Natürlich ist Taka auf einer neuen Position und es könnte einige Ballwechsel geben, bei denen wir das Gefühl haben, dass wir ihn nicht zu sehr unter Druck setzen wollen, dann haben wir natürlich Séb da und wenn er Interesse hat, könnte er es tun. Ich denke, es ist wirklich gut für sie beide.»

Ogiers Sieg bei der Guanajuato Rallye Mexiko half Toyota, seine Führung in der Herstellerwertung auf 27 Punkte vor Hyundai auszubauen.