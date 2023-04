Serderidis beendet sein WM-Engagement

M-Sport-Privatfahrer Jourdan Serderidis hat bestätigt, dass er nach einem letzten geplanten Auftritt in seiner griechischen Heimat im kommenden September sein Engagement in der Rallye-Weltmeisterschaft beenden wird.

Der 59 Jahre alte Grieche, der seit 2013 regelmäßig auf der Welt präsent ist, hat sich in diesem Jahr ein wenig zum Publikumsliebling gemausert. Er ist einer der wenigen Privatfahrer, die ein Rally1-Fahrzeug pilotieren. Am Steuer des Ford Puma kam er 2022 auf sechs Starts. Der siebte Platz in Kenia war sein bestes Ergebnis. In diesem Jahr will er nach Monte-Carlo und Mexiko auch auf Sardinien, in Kenia und schließlich zu Hause in Griechenland bei der Rallye Akropolis an den Start gehen.

Mit 31 Starts auf seinem Konto fuhr der Millionär Serderidis in einer Vielzahl von Autos und steuerte mehrere R5 und Rally2, bevor er in den Citroën DS3 WRC wechselte, mit dem er 2017 die WRC Trophy gewann und andere WRC-Autos, einschließlich des Fiesta der neuesten Generation.

«Es ist das, was ich in meinem Leben tue, um meine eigene persönliche Leistung zu verbessern, damit es sich für eine Rallye oder für ein Geschäft nicht ändert», sagte er. «Okay, das Wichtigste ist der Spaß. Ich habe es immer noch, aber irgendwann muss man auch ans Aufhören denken.»

Ganz aufhören wird der Grieche mit dem Rallyesport aber nicht, denn er wird weiterhin bei nationalen Veranstaltungen in Belgien und Griechenland fahren, wie zuletzt bei seiner Teilnahme an der Rallye des Ardennes mit einem Volkswagen Polo GTI R5. Der Ford Puma könnte am Ende der Saison in die Händen des aktuellen M-Sport WRC2-Fahrers Grégoire Munster übergehen.