Abiteboul/Hyundai: «Lappi soll seinen Speed halten»

Cyril Abiteboul, Teamchef von Hyundai Motorsport, hat Esapekka Lappi gesagt, er solle seinen Unfall bei der Rallye Guanajuato Mexiko hinter sich lassen und in den kommenden Runden seinen Speed halten.

Beim zweiten Event in Folge zeigte Lappi an Bord im Hyundai i20 N Rally1 eine herausragende Form, die allerdings zu Beginn des zweiten Tages in einem Unfall mündete. Er knickte einen Strommast und fiel vorerst aus.

Abiteboul war in seiner Botschaft an den finnischen Neuzugang des koreanischen Kaders klar: Er möchte, dass er im gleichen Tempo weitermacht.

«Nach dem Unfall hat er es selbst gesagt», erklärte Abiteboul. «Er sagte, dass er ein bisschen zu vorsichtig gewesen sei, er habe nicht das Gefühl, dass er wirklich genug pushe, und er habe diesen Millisekundenfehler gemacht. Wir waren alle enttäuscht von Esapekka und Janne Ferm, aber sie müssen weitermachen. Esapekka hat seinen Speed in Schweden und in Mexiko gezeigt. Er muss wirklich die Geschwindigkeit halten und das beibehalten, was er tut. Die Ergebnisse werden kommen.»

Die vierte Runde der Serie in diesem Monat führt die Crews zurück auf den Asphalt in Kroatien, wo Lappi bestrebt sein wird, seine Erfahrungen, die er im i20 bei einer weitgehend trockenen Saisoneröffnungs-Rallye Monte-Carlo gesammelt hat, weiter auszubauen. Hyundai-Teamkollege Thierry Neuville hat alle drei Rennen 2023 auf dem Podium beendet.