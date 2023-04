Rallyewelt nach den Tod von Craig Breen geschockt

Der Unfalltod des Hyundai-Piloten Craig Breen am Donnerstagmittag beim Pre-Event-Test von Hyundai für die Rallye Kroatien hat die gesamte Rallyewelt geschockt, Kollegen und andere äußerten sich.

Craig Breen ist beim Test am Donnerstag in Kroatien im Alter von 33 Jahren tödlich verunglückt. Die Kollegen zur Tragödie.

Ex-Kollege Ott Tänak, nun M-Sport:

«Ich kann nicht glauben, dass ich das jetzt schreibe. Das Leben kann so zerbrechlich und unfair sein … Ich kann nicht glauben, dass wir dich verloren haben, Kumpel! Wir haben gerade eine SMS geschrieben und im nächsten Moment antwortest du nicht mehr, ich werde dich so sehr vermissen, Kumpel. Also ganz schlimm…

Mein tiefstes Beileid gilt Craigs Familie, seinen Freunden und der gesamten WRC-Familie.

Es gibt keine Worte, alles ist einfach kaputt.»

Sebastian Ogier (Toyota):

«Mir fehlen die Worte… Jeder liebte Craig wegen seines großartigen irischen Charakters und seiner Begeisterung für unseren Sport. Meine Gedanken sind in dieser sehr traurigen Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden. RIP Craig, wir werden dich vermissen.»

Sebastian Loeb:

«Das Leben und dieser Sport können manchmal grausam sein… So ist es heute für Ihre Lieben und für die Familie der WRC und des Motorsports. Ruhe in Frieden Craig.»

Weltmeister Kalle Rovanperä (Toyota):

«Ruhe in Frieden Craig. Meine Gedanken sind heute Abend bei deiner Familie und deinen Freunden.»

Teamkollege Esapekka Lappi:



«Ruhe in Frieden Craig. Ich erinnere mich immer an Ihr Lächeln, Ihre Freundlichkeit und Leidenschaft. Meine Gedanken und mein Beileid sind bei allen, die gerade schwere Zeiten durchmachen.»

Teampartner Thierry Neuville:

«Schweren Herzens poste ich diese Nachricht. Heute habe ich einen Teamkollegen verloren, aber vor allem habe ich einen Freund verloren.»

«Craig, deine Leidenschaft für den Rallyesport war unermesslich, deine Freude hinter dem Lenkrad übertraf jede unserer, deine emotionalen Kommentare am Ende der Etappe in einer eigenen Liga …»

«Sie waren der Erste, der den englischen Tee zu Hyundai Motorsport gebracht hat, Sie haben dafür gesorgt, dass unsere Nachbesprechungen drei Stunden oder länger gedauert haben, wir haben endlose Gespräche über unsere privaten Rallyeautos geführt …»

Teamkollege Daniel Sordo

«Ruhe in Frieden Craig, mein Freund! Du wirst so sehr geliebt und das weißt du! Viel Ermutigung für Familie und Freunde»

M-Sport:

«Wir alle in der Ford- und M-Sport-Familie sind sehr traurig über den tragischen Tod unseres Freundes und Kollegen Craig Breen. Craig war viele Jahre Teil der Ford-Familie, zuletzt als Fahrer des WRC Puma.»

«Er war auf allen Ebenen des Sports, den wir alle lieben, in die Welt der Rallye eingebettet, und wir sprechen all seinen Freunden und seiner Familie unser tief empfundenes Beileid aus.»

Toyota:

«Wir sind schockiert und traurig über den Verlust von Craig Breen. Wir möchten seiner Familie und allen bei Hyundai Motorsport im Namen aller beim Toyota Gazoo Racing World Rally Team unser tiefstes Beileid aussprechen.»

Citroën Racing:

«Wir haben ein Mitglied der Citroën Racing Family verloren. Ruhe in Frieden Craig Breen. Unser tiefstes Beileid gilt seiner Familie, seinen Freunden, Fans und dem Hyundai Motorsport Team.»

FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem

«Im Namen der FIA spreche ich der Familie und den Freunden von Craig Breen mein aufrichtiges Beileid nach seinem Tod bei einem privaten Testunfall aus. Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser schwierigen Zeit bei seinen Lieben und der Rallye-Community.»