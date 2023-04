Craig Breen ist bei Kroatien-Test tödlich verunglückt

Der Ire Craig Breen, der der vierten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Kroatien, seinen zweiten Saisoneinsatz für Hyundai bestreiten sollte, ist im Pre-Test tödlich verunglückt.

Breen soll nach ersten Informationen mit seinem Hyundai i20 Rally1 von der Asphaltstrecke abgekommen sein und vehement einen Holzpfosten getroffen haben. Während Breen noch an der Unfallstelle verstarb, blieb sein Beifahrer James Fulton unverletzt. Breen wurde am 2. Februar 1990 im irischen Slieveru geboren und starb am 13. April im Alter von 33 Jahren im kroatischen Lobor. Sein Idol war Colin McRae.

Craig Breen, Sohn des irischen Rallye-Meisters Ray Breen, sammelte seine ersten Erfahrungen im Kartsport im Alter von 9 Jahren ab. 2007 entdeckte er im Alter von 17 Jahren den Rallyesport und nahm zwei Jahre später an seinem ersten Wettkampf teil. Trotz seines Rookie-Status gewann er die irischen, britischen und internationalen Meisterschaften in der Fiesta Sporting Trophy. Mit diesen Erfolgen verdiente er sich einen Einjahresvertrag beim M-Sport Team. Außerdem wurde er 2009 zum Irish Young Driver of the Year gewählt.

Eine von Dramen geprägte Nachwuchskarriere

Er startete 2010 in der britischen Rallye-Meisterschaft, wo er am Steuer eines Ford Fiesta S2000 seinen ersten Sieg bei der Ulster Rally errang. Er nahm auch an seinen ersten Rallyes teil, die für die Weltmeisterschaft (WRC) zählten, insbesondere mit einem 12. Platz bei der Rally of Great Britain. 2011 trat Craig Breen der WRC Academy Meisterschaft bei, die er mit zwei Siegen in Deutschland und Wales gewann.

Mit einer Teilnahme an der S-WRC-Meisterschaft (die inzwischen WRC-2 geworden ist) im Jahr 2012 erreichte der Ire die nächste Stufe. Ein Jahr erschütterte ihn der Tod seines damaligen Beifahrers Gareth Roberts, der während einer Rallye in Sizilien Opfer eines Unfalls wurde. Trotz dieser Tragödie gewann Craig Breen den Titel und sammelte mit einem 6. Gesamtrang in Katalonien seine ersten Punkte in der Rallye-Weltmeisterschaft. Er wird ab dann mit Paul Nagle, der im Oktober 2022 seine Karriere beendete, zusammenarbeiten.

Zwischen 2013 und 2015 startete er im Rahmen der «Peugeot Rally Academy» mit einem Peugeot 207 und dann einem Peugeot 208 in der Europameisterschaft (ERC). Er wurde 2015 Zweiter und 2013 und 2014 zweimal Dritter, bevor er den Sprung in die WRC schaffte.

Vielversprechende Anfänge

Das WRC-Abenteuer begann 2016 für Craig Breen. Citroën nimmt ihn in ein Teilprogramm mit einer Teilnahme an sechs Rallyes auf.. Der Ire erzielte sein erstes WRC-Podium in Finnland mit einem 3. Platz und erzielte 36 Punkte mit einem DS3. 2017 behält Citroën ihn die ganze Saison über als Stammfahrer. Während er mit dem DS3 an der Rallye Monte Carlo teilnehmen muss, nutzt er den neuen C3 WRC von der zweiten Rallye in Schweden.

Die Erfahrung mit Citroën verläuft nicht wie geplant: Der C3 ist das langsamste Auto im Starterfeld. Trotz großer Konstanz erreichte Craig Breen in zwei Saisons nur ein Podium (ein 2. Platz in Schweden im Jahr 2018). Seine Karriere kam 2019 zum Stillstand, als Citroën beschloss, den irischen Fahrer zugunsten von Sébastien Ogier und Esapekka Lappi zu opfern. Ohne volles Programm in der WRC fand Breen am Ende der Saison Zuflucht bei Hyundai Motorsport und nahm an zwei Rallyes teil.

Eine unvollendete Karriere in der WRC

In den Jahren 2020 und 2021 kombiniert Craig Breen ein duales WRC-ERC-Programm mit Hyundai. Auch wenn er nur kurz an wenigen Veranstaltungen in der Königsklasse teilnahm, erzielte der Ire mit dem Hyundai i20 WRC mit 4 Podestplätzen bei 7 Rallyes hervorragende Leistungen.

Im Jahr 2022, mit 32 Jahren, tritt Craig Breen M-Sport für die neue Hybrid-Ära bei, mit dem Ford Puma und einem kompletten Programm. Leider läuft das Abenteuer nicht wie geplant und trotz zweier Podestplätze, darunter einer in Monte-Carlo, ist der Ford Puma nicht auf dem Niveau seiner Konkurrenten. Der Ire, frustriert von dieser mangelnden Wettbewerbsfähigkeit, beschloss, M-Sport nach nur einer Saison zu verlassen.

Schließlich findet er Hyundai im Jahr 2023 für ein Teilprogramm in Kombination mit Dani Sordo. Bei seiner ersten Rallye an Bord des I20 Rally1 erzielte Craig Breen ein Podium und scheiterte nur wenige Sekunden hinter seinem Nachfolger bei M-Sport, Ott Tänak. Er hätte vor diesem tragischen Unfall am Donnerstag, dem 13. April, der ihn das Leben kostete, an der Rallye Kroatien teilnehmen sollen.