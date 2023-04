Titelverteidiger Rovanperä trumpft im Shakedown auf

Der Weltmeister und Vorjahressieger Kalle Rovanperä hat sich im Toyota die inoffizielle Bestzeit im Shakedown der Rallye Kroatien, des mit Trauerflor ausgetragenen vierten Laufes zur Weltmeisterschaft, geschnappt.

Der vierte Saisonlauf trägt wegen des beim Test tödlich verunglückten Craig Breen Trauerflor. Die sportliche Realität kehrte beim Shakedown der ersten Asphaltrallye des Jahres langsam zurück. Auf der 3,65 km langen Asphaltpiste setzte der Vorjahressieger Kalle Rovanperä im Toyota GR Yaris Rally1 mit 1:52,9 Minuten die erste, wenn auch inoffizielle Bestmarke. Dort war der Titelverteidiger sieben Zehntelsekunden schneller als der letztjährige Kroatien-Zweite Ott Tänak, diesmal im Ford Puma Rally1, und sein mit Tänak zeitgleicher Teamkollege und Tabellenführer Sébastien Ogier. Die drittschnellste Zeit mit 1:54,2 Minuten teilten sich Esapekka Lappi (Hyundai i20 Rally1) und Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1).

Elfyn Evans brach in einem weiteren Toyota mit der Zeit von 2:44,0 Minuten im ersten Durchgang den Shakedown ab. «Ich muss gehen... wir müssen etwas klären», so Evans.

Rovanperä sagte: «Es wird wirklich schwierig. Im Moment geht es mir gut, aber ich denke, das Wichtigste ist, dass alle hier sind, um für Craig zu fahren. Das ist das Ziel für das Wochenende.»

Tänak führte an: «Mir selbst geht es nicht so schlecht. Es ist schwierig, es ist anspruchsvoll und es ist so hart für uns alle. Es ist innerlich leer und es frisst uns bei lebendigem Leib auf. Es ist hart, aber ich habe versprochen, Jackie (Craig Breens Mutter) ein Lächeln zu schenken.»

Die dritte WM-Ausgabe der Rallye Kroatien beginnt mit dem sportlichen Wettbewerb am Freitagmorgen ab 08:03 Uhr. Acht Entscheidungen stehen auf der Tages-Agenda am Freitag und auch am Samstag. Das Finale am Sonntag führt über vier Prüfungen. Die erste Asphaltrallye der Saison endet am Sonntag gegen 15:15 in Zagreb nach 1.649 Gesamtkilometer und 20 Prüfungen (= 301 km) gegen 15:15 Uhr, wobei die abschließende Power Stage diesmal statt um 12:15 Uhr um 13:15 Uhr absolviert wird.

Rallye Kroatien auf Red Bull TV:



Red Bull TV wird auch die Rallye Kroatien (21. - 23.04.2023) mit Live-Streams verfolgen. Jeweils um 22:00 Uhr MESZ wird es bei Red Bull TV am Freitag, 21. April 2023, am Samstag, 22. April 2023, am Sonntag. 23. April 2023, die Highlights des jeweiligen Tages geben.



Rallye Kroatien auf Servus TV:

Samstag, 22. April 2023:

09:00 Uhr: WP 10 (8,78 km)

17:00 Uhr: WP 14 (8,78 km)

Sonntag, 23. April 2023:

08:30 Uhr: WP 18 (14,09 km)

13:00 Uhr: WP 20 (Power Stage/14,09 km)