Nach Breens Tod: Hyundai startet in Kroatien

Am vergangenen Donnerstag verlor der irische Hyundai-Werkspilot Craig Breen (33 Jahre) bei einem Testunfall bei der Vorbereitung auf die Rallye Kroatien sein Leben, Hyundai bestätigt nun den Start von Neuville und Lappi

Hyundai Motorsport bestätigt, dass es in dieser Woche (20. - 23. April) nach dem Unfall bei Tests vor Hevent (Kroatien), bei denen Craig Breen sein Leben verlor, beim vierten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft starten wird. Diese Entscheidung zur Teilnahme wurde nach sorgfältiger Überlegung getroffen, die Gespräche mit der Familie von Craig Breen, seinem Beifahrer James Fulton und den Crews und Teammitgliedern von Hyundai Motorsport beinhaltete.

Breens Familie und James Fulton bestätigten, dass es ihr Wunsch sei, dass das Team zu Ehren von Craig in Kroatien antritt. Die beiden Hyundai i20 N Rally1 Hybrid-Teams werden Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe und Esapekka Lappi/Janne Ferm sein.

Cyril Abiteboul, Teamchef von Hyundai Motorsport, sagte: «Nach sorgfältiger Überlegung unter Einbeziehung aller Beteiligten haben wir uns entschieden, an der Rallye Kroatien teilzunehmen. Wir werden dies in Erinnerung an Craig tun, um ihn, seine Leidenschaft für den Rallyesport und seinen Wettbewerbsgeist zu ehren. Wir werden mit zwei Autos teilnehmen und ziehen den dritten Hyundai i20 als Zeichen des Respekts zurück. Beide Autos werden mit einer speziellen Lackierung für Craig, seine Familie, Freunde und Fans fahren. Aus allen Gesprächen geht klar hervor, dass der beste Weg, Craigs Vermächtnis zu ehren, darin bestand, sich nicht zurückzuziehen, also nehmen wir als Erinnerung und Respekt an unserem verlorenen Teamkollegen, Freund und unglaublichen Konkurrenten teil.»

Fragen und Antworten mit Cyril Abiteboul:

Wie stark wurde überlegt, sich von der Rallye Kroatien zurückzuziehen?

Abiteboul: «Bei dieser Entscheidung wurde sehr sorgfältig überlegt. Aus dem Feedback aller, die Craig gut kannten, ging hervor, dass die Teilnahme der beste Weg wäre, ihn zu ehren. Wir haben uns mit der Familie beraten und sie haben diesen Ansatz unterstützt.»

Was ist der Grund für die Sonderlackierung?

Abiteboul: «Wir nehmen an dieser Rallye in erster Linie teil, um Craig und sein unglaubliches Leben und Talent zu ehren. Craig war ein stolzer Ire und leidenschaftlicher Vertreter der irischen Rallye-Community, daher wird die Lackierung die Farben der irischen Flagge in seinem Andenken darstellen.»