So gedenkt die Rallye-WM in Kroatien an Craig Breen

Der Organisator des vierten Laufes zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Kroatien hat mitgeteilt, wie er Craig Breen Tribut zollen will, der letzten Donnerstag bei einem Testunfall ums Leben kam.

Breen sollte diese Woche für Hyundai Motorsport in Kroatien antreten, erlag jedoch Verletzungen, die er sich beim Testen für das Event zugezogen hatte. Beifahrer James Fulton blieb unverletzt.

Hyundai hat darüber nachgedacht, ob es überhaupt in Kroatien antreten sollte, entschied aber stattdessen nur zwei Autos für Thierry Neuville und Esapekka Lappi einzusetzen.

Die i20 N Rally1 von Neuville und Lapppi werden mit einer speziellen Lackierung starten, die die irische Flagge als Hommage an ihren verstorbenen Hyundai-Werksfahrer darstellt.

Mitglieder der Familie der Rallye-Weltmeisterschaft, Teams, Crews, Organisatoren, Offizielle und Medien, die ihre Ehrerbietung erweisen möchten, werden gebeten, sich am Donnerstagnachmittag um 16:30 Uhr für einen Moment der Stille vor der großen Leinwand im Zagreber Servicepark zu versammeln. Ein Gruppenfoto ist von dort geplant.

Das wird zu einem weiteren Moment der Stille beim zeremoniellen Start später am Abend führen, wo ein Tributvideo zu der Zeit abgespielt wird, zu der Breen die Startrampe überqueren sollte. Auch am Ende der Rallye am Sonntag wird es während der TV-Liveübertragung auf dem Podium eine Schweigeminute geben.

Von Mitgliedern des Serviceparks wird ebenfalls erwartet, dass sie schwarze Armbinden tragen.

Breens Beerdigung fand am Dienstag in der Nähe seines Familienhauses in Ferrybank, Irland, statt. Mehrere Mitglieder der WRC-Familie waren anwesend, darunter Fulton, Paul Nagle, Medienvertreter und Dani Sordo, der sich in dieser Saison den dritten Hyundai mit Breen teilte.

Teams, die an diesem Wochenende antreten, besuchten Anfang dieser Woche das Haus der Familie Breen, um ihrem verlorenen Kollegen und Freund ihren Respekt zu erweisen.