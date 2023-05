Latvala/Toyota: «Sieghunger von Kalle ist wieder da»

Laut Jari-Matti Latvala, Teamchef von Toyota Gazoo Racing, hat der Sieg von Kalle Rovanperä bei der Rallye Portugal dessen Hunger auf weitere Erfolge wieder neu entfacht.

Der Triumph des Youngsters beim fünften Lauf der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft am Sonntag markierte das Ende einer mehr als sechsmonatigen Siegesdürre und brachte ihn an die Spitze der Meisterschaftswertung. Teamchef Latvala deutete an, dass Rovanperäs Motivation nach dem Gewinn des Weltmeistertitels im letzten Jahr im Alter von nur 22 Jahren möglicherweise nachgelassen habe. Jetzt ist sie jedoch völlig neu entfacht.

«Ich denke, wenn sein Ziel darin besteht, den Meistertitel wieder zu gewinnen, ist das ein ziemlich großes Ziel in seinem Leben», sagte Latvala. «Deine Motivation kann ein wenig sinken, weil du dann anfangen musst, über das nächste Ziel nachzudenken, und wenn du dann nicht bereit bist, dann entspannst du dich vielleicht ein wenig und holst nicht alles aus dir heraus. Kalle konnte immer noch auf hohem Niveau fahren und keinen Fehler machen, aber irgendetwas hat ein bisschen gefehlt. Ich denke, zu Beginn dieser Woche war der Hunger nach dem Sieg immer größer geworden. Nach ein paar Prüfungen optimierte er das Auto und alles passte einfach zusammen, dann ging es los.»

Rovanperä übernahm im Toyota GR Yaris Rally1 die Führung bei der Rallye, als Ott Tänak am Freitagnachmittag einen Reifenschaden erlitt, und beendete die erste Etappe mit einem knappen Vorsprung von 10,7 Sekunden. Der Titelverteidiger war am Samstag nicht zu stoppen, errang fünf Bestzeiten und baute seinen Vorsprung auf beeindruckende 57,5 Sekunden aus, bevor er das Finale mit den restlichen vier Entscheidungen am Sonntag mit 54,7 Sekunden Vorsprung vor Dani Sordo als klarer Sieger beendete.

«Es ist schön, jetzt zurück zu sein», sagte Rovanperä. «Ich denke, dieses Jahr war die Konkurrenz härter und nach Neuseeland 2022 war es nicht das stärkste Jahresende. Wir haben die ganze Zeit unser Bestes gegeben, wir hatten einfach nicht so viele gute Wochenenden.»