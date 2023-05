Portugal: Hyundai-Piloten wurden zur Kasse gebeten

Die Rallye Portugal, fünfte Station der Weltmeisterschaft, war für Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe wegen technischer Problem schlimm genug, jetzt wurden sie auch zu einer Geldstrafe von 10.000 € verdonnert.

Das belgische Team, wegen eines defekten Turboladers am Hyundai i20 Rally1 nur Fünfte, wurde mit einer Geldstrafe von 10.000 € belegt, weil es die Zeitkarte nicht abgegeben hatte. Die Belgier hätten ausgeschlossen werden können, aber die Veranstalter haben mehrere Faktoren berücksichtigt. Am Ende der 17. Prüfung hatten sie nicht die Bordkarte vorgelegt.

Neuville belegte in Portugal den fünften Platz. Er rechnete aber, mindestens Dritter zu werden, verlor aber mehrere Minuten, da er mit einem defekten Turbolader über alle vier Prüfungen am Sonntag fuhr. Die WP 17 war der erste Durchgang der berühmten Fafe-Prüfung, die in der zweiten Passage die Power Stage war, aber Wydaeghe vergaß, seine Zeitkarte abzugeben.

Das Versäumnis, bei einer Zeitkontrolle eine Zeitkarte abzugeben, führt normalerweise dazu, dass der Rallyeleiter davon ausgeht, dass die Besatzung ausgeschieden ist, aber die Veranstalter zeigten Neuville und Wydaeghe aufgrund der aktuellen Umstände Nachsicht. Wydaeghe behauptete zunächst, er habe die Zeitkarte abgegeben, und erklärte in der Anhörung der Stewards, dass er damit beschäftigt sei, ein Foto des Armaturenbretts des Hyundai zu machen, um es an die Ingenieure zurückzusenden. Nach seinem TV-Interview zog Neuville dann davon, bevor er merkte, dass Wydaeghe nicht die Zeitkarte nicht abgegeben hatte.

Wydaeghe entschuldigte sich dafür und fügte hinzu, als er zum ersten Mal behauptete, er habe die Stempelkarte abgegeben, habe dies aus demselben Grund wie oben erklärt und er habe aufgrund des Drucks des Augenblicks vergessen, dies zu tun.

Die Sportkommissare hätten Neuville von der endgültigen Klassifizierung ausschließen können, berücksichtigten jedoch mehrere Faktoren, darunter Wydaeghes detaillierte Darstellung der Ereignisse, die Tatsache, dass in den letzten Jahren aufgrund von COVID-19-Vorsichtsmaßnahmen auf die Übergabe von Zeitkarten verzichtet wurde, und die Nichtbefolgung des Verfahrens hatte keinen Einfluss auf den korrekten Ablauf der Rallye-Kontrolle. Allerdings wurden Neuville und Wydaeghe mit 10.000 Euro belegt, die gesamtschuldnerisch zu zahlen sind.

Sordo, der Zweiter wurde, setzte nach der Power Stage auf dem Podium die vom WRC Promoter bereitgestellte Pirelli-Mütze auf, beim letzten Podium trug er jedoch stattdessen eine persönliche Red Bull-Mütze. Der 40-Jährige gab an, dass ihm nicht bewusst gewesen sei, dass er bei dieser Zeremonie nicht seine eigene Mütze tragen dürfe, dennoch gegen die Sportbestimmungen der WRC verstoßen habe und deshalb mit einer Geldstrafe belegt worden sei. Für den Vorfall wurde Hyundai zu einer Bewährungsstrafe von 15.000 Euro verurteilt, die bis zum Ende der Saison 2023 andauert. Sordo ist nach Ott Tänak bei der Rallye Spanien 2021 der zweite Hyundai-Fahrer in den letzten zwei Jahren, der einen solchen Verstoß begeht.