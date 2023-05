Portugal: Hyundai – Doppelpodium mit Sordo und Lappi

Als dramatisches Ende einer spannenden Veranstaltung hat sich Hyundai Motorsport beim fünften Lauf der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2023, der Rallye Portugal, zum zweiten Mal 2023 ein Doppelpodium gesichert.

Dani Sordo/Cándido Carrera und Esapekka Lappi/Janne Ferm genossen einen vorsichtigen, aber entschlossenen Sonntag und brachten ihre Autos auf den Plätzen zwei und drei ins Ziel. Ein vorläufiges Podium für Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe wurde ihnen auf der ersten Prüfung des Tages durch ein Turboproblem an ihrem Hyundai i20 N Rally1 Hybrid entrissen. Sie belegten den fünften Platz.

Dani Sordo/Cándido Carrera und Esapekka Lappi/Janne Ferm sicherten sich mit einem fehlerfreien Lauf auf den letzten Entscheidungen die Plätze zwei und drei für das Hyundai Shell Mobis World Rally Team und stellten damit das beste Ergebnis des Teams im Jahr 2023 ein. Leider ereignete sich für Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe eine Katastrophe, dessen Podiumshoffnungen durch ein Turboproblem in ihrem Hyundai i20 N Rally1 Hybrid zunichte gemacht wurden.

Sordo nahm an der Rallye Portugal mit einem besonderen Helm zu Ehren seines Teamkollegen Craig Breen teil, der mit den Farben der irischen und spanischen Flaggen verziert war. Kurz nach Abschluss der letzten Etappe widmete Sordo sein Podium Craig und seiner Familie und bildete damit einen emotionalen Abschluss eines fantastischen Wochenendes für den Spanier.

Die Rallye Portugal war ein weiterer starker Auftritt von Lappi und Ferm, die auf den Schotterstraßen ein starkes Tempo zeigten. Zusätzlich zu ihren Bestzeiten am Freitag waren die Finnen besonders schnell auf der berühmten Prüfung von Fafe unterwegs, wo sie auf den jeweiligen beiden Runden die zweit- und drittschnellsten waren.

Neuville-Drama

Das Problem am Auto von Neuville und Wydaeghe wurde schon auf der ersten Prüfung am Sonntag deutlich. Aufgrund ihrer Leistungsschwäche verlor die belgische Crew eine Minute auf ihre Teamkollegen Lappi/Ferm und fiel in der Rangfolge zurück. Da die Crew das Problem nicht selbst beheben konnte und das Team keine Hilfe bei der Lösung hatte, humpelten sie durch die verbleibenden Etappen und brachten das Auto auf dem fünften Platz ins Ziel. Es war ein bittersüßer Abschluss der Rallye, bei der Hyundai Motorsport in den ersten beiden Tagen der anstrengenden Veranstaltung im Vergleich zu seinen Konkurrenten nur minimale Probleme hatte.

Trotz des späten Problems für Neuville zeigten alle drei Mannschaften bei der Rallye Portugal eine konkurrenzfähige Leistung; Ein ermutigendes Zeichen für das Potenzial des Teams, da die WRC sechs weitere Schotter-Events in Folge in Angriff nimmt.

Podium-Dauergast Sordo sagte: «Ich freue mich sehr über den Podiumsplatz, aber vor allem unsere Leistung gestern war für uns wirklich zufrieden stellend. Am Vormittag waren wir nicht so richtig fit, aber am Nachmittag haben wir unser Tempo gefunden und es war das beste Gefühl. Das ist für dich, Craig. Ich denke, wir sind sehr gut gefahren, deshalb muss ich mich bei ihm bedanken. Er war die ganze Rallye lang bei mir und hat mich an meine Grenzen gebracht. Ich möchte dieses Podium seiner Mutter und seinem Vater schenken, weil ich ihnen versprochen habe, dass ich diesen Helm für ihn tragen würde. Vielen Dank an sie. Die Fans waren hier in Portugal wie immer großartig, man kann ihre Unterstützung im Auto deutlich spüren. Ich erinnere mich, dass ich Craig nach Schweden anrief und ihm sagte, er sei so schnell, und er sagte: ‚Verdammt, jetzt hast du den Druck!’. Nun, Craig, ich bin zurück.»

Die Finnen Lappi/Ferm erreichen mit dem dritten Platz den zweiten Podiumsplatz in Folge.

Lappi meinte: «Am letzten Tag gab es für unser Team aufgrund technischer Probleme etwas zu viel Action, sowohl für Thierry als auch für mich ganz am Ende. Zwei Kilometer vor dem Ende der letzten Prüfung hatten wir auch ein Problem mit unserem Turbo. Insgesamt hatten wir aber ein gutes Wochenende. Es war eine starke, konstante Fahrt ohne weitere Probleme, und es ist ein gutes Ergebnis für das Team, Zweiter und Dritter zu werden. Wir haben heute wichtige Herstellerpunkte gesammelt. Ich bin sicher, dass das Team die Probleme sorgfältig untersuchen wird, damit sie nicht noch einmal passieren und wir in den nächsten Runden besser sein können.“

Neuville führte an: «Ich schwöre, dass wir in Sardinien zurückkommen. Kurz gesagt, darum geht es beim Rallyesport: voller Höhen und Tiefen. Es ist einer der grausamsten Motorsportarten der Welt. Mit solchen Situationen müssen wir uns manchmal auseinandersetzen, aber es ist nie einfach. Martijn und ich haben viel Energie und Mühe investiert, aber wir gehen mit sehr wenigen Punkten nach Hause und nicht mit dem Ergebnis, das wir uns erhofft hatten, deshalb sind wir darüber sehr enttäuscht. Der Rallyesport ist nie vorbei, bis er vorbei ist, und den Preis dafür haben wir heute bezahlt. Ich möchte den Organisatoren, die einen unglaublichen Job gemacht haben, und auch den Zuschauern ein großes Lob aussprechen. Sie waren einfach perfekt, also haben wir das zumindest genossen. Ein Wochenende zum Vergessen; Mal sehen, was wir auf Sardinien tun können.»

Cyril Abiteboul, Teamchef von Hyundai Motorsport, erklärte: «Wir sind froh, es endlich bis zum Ende dieser Rallye geschafft zu haben, die sicherlich eine schwierige war. Portugal hat wieder einmal für jede Menge Drama und verschiedene Herausforderungen gesorgt. Den größten Teil des Wochenendes fuhren drei Autos von uns unter den ersten Fünf, was gut war, denn wir wissen, dass hier immer etwas passieren kann. Bedauerlicherweise passierte dies heute Morgen bei Thierry, der aufgrund von Zuverlässigkeitsproblemen wertvolle Punkte verlor, und das muss weiter untersucht werden. Andererseits war es für Dani und Esapekka eine Gelegenheit zu glänzen und sie wurden nicht enttäuscht. Ich bin wirklich froh, dass Dani bei einer Rallye, die ihm gefällt, vor den Fans, die ihn genauso lieben wie wir, den zweiten Platz belegt hat. Esapekka stellte erneut sein Können auf Schotter unter Beweis. Er festigt langsam aber sicher seine Position in der Hyundai Motorsport-Familie.»

Endstand nach 19 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 3:35:11,7 2 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 54,7 3 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 1:20,3 4 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 2:04,1 5 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 8:22,5 6 Greensmith/Andersson (GB/S), Skoda Fabia + 9:43,4 7 Solberg/Edmondson (S/GB), Skoda Fabia + 9:44,5 8 Mikkelsen/Eriksen (N), Skoda Fabia + 10:26,4 9 Rossel/Dunant (F), Citroën C3 + 11:33,2 10 Suninen/Marrkula (FIN), Hyundai + 12:16,3

Fahrer-WM Stand nach 5 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 98 2 Ott Tänak (EE), Ford 81 3 Sébastien Ogier (F), Toyota 69 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 69 5 Thierry Neuville (B), Hyundai 68 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 49 7 Dani Sordo (E), Hyundai 35 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 20 9 Craig Breen (IRL), Hyundai 19 10 Gus Greensmith (GB), Skoda Fabia 17