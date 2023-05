Hyundai gestärkt und siegeshungrig nach Sardinien

Hyundai Motorsport geht in starker Form zur Rallye Italien Sardinien, sechstes Lauf der Weltmeisterschaft (01. - 04. Juni), nachdem es bei der letzten Runde in Portugal ein Doppelpodestergebnis erzielt hatte.

Nachdem das Team im Jahr 2023 bisher sieben Top-Drei-Platzierungen erreicht hat, strebt es seinen ersten Saisonsieg bei einer Veranstaltung an, bei der es mit fünf Siegen in sieben Jahren seinen größten Erfolg feierte. Die Mannschaftsaufstellung des Hyundai i20 N Rally1 Hybrid ist gegenüber der Rallye Portugal unverändert: Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Esapekka Lappi/Janne Ferm und Dani Sordo/Cándido Carrera.

Hyundai Motorsport möchte seinen doppelten Podiumsplatz in Portugal mit einem Sieg bei der Rallye Italien Sardinien, dem sechsten Lauf der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023, ausbauen. Sardinien ist der Austragungsort, an dem das Hyundai Shell Mobis World Rally Team in der Vergangenheit mit fünf Siegen und zwölf Podestplätzen die größten Erfolge feierte. Vier der Siege verteilen sich zu gleichen Teilen auf die beiden Team-Stars Thierry Neuville und Dani Sordo. Zusammen mit den Beifahrern Martijn Wydaeghe und Cándido Carrera werden beide Fahrer am kommenden Wochenende auf den sonnenverwöhnten Schotterstrecken antreten, in der Hoffnung, zum dritten Mal ganz oben auf der obersten Stufe zu stehen. Esapekka Lappi und Janne Ferm werden sich ihren Teamkollegen auf der Mittelmeerinsel anschließen. Die finnische Mannschaft ist in Topform und sicherte sich in den beiden vorangegangenen Rennen, Kroatien und Portugal, Podiumsplätze.

Die Rallye Portugal verlief für die Mannschaft positiv, da alle drei Mannschaften am Wochenende vorläufige Podiumsplätze belegten. Am Ende eines spannenden Kampfes belegten Sordo/Carrera und Lappi/Ferm die Plätze zwei und drei, während Neuville/Wydaeghe sich mit dem fünften Platz begnügen mussten, nachdem ihre Bemühungen durch technische Probleme zunichte gemacht wurden.

20 Jahre Rallye Sardinien

Die Rallye Italien Sardinien feiert in diesem Jahr ihre 20. Ausgabe und hat sich zu einer der Kultveranstaltungen der WRC entwickelt. Die Schotteretappen sind schnell und schmal und oft auf beiden Seiten von Felsen und Bäumen gesäumt, was eine saubere Navigation für die Crews äußerst anspruchsvoll macht. Auch die Oberfläche selbst ist eine Herausforderung, da die sandige Deckschicht beim ersten Durchgang weggeschwemmt wird und darunter raue und zerfurchte Straßen freigelegt werden. Diese Faktoren in Kombination mit der sengenden Hitze stellen sowohl für das Auto als auch für die darin befindlichen Personen eine äußerst anstrengende Prüfung dar.

«Wer als Erster ins Ziel kommt, muss zuerst ins Ziel kommen» ist eine passende Philosophie, wenn es um Rallyes auf Sardinien geht.

Genau wie die Rallye Portugal und die Safari Rallye Kenia besteht die Rallye Italien Sardinien aus 19 Prüfungen. Hyundai Motorsport hat sich bei der Veranstaltung seit der ersten Veranstaltung im Jahr 2014 zwölf Podestplätze gesichert, darunter fünf Siege sowie 78 Bestzeiten und 22 Platzierungen auf den Etappen 1 und 2. Dies alles sind die höchsten Gesamtergebnisse des Herstellers bei allen Veranstaltungen, an denen er in den vergangenen neun Saisons auf dem Höhepunkt des Rallyesports teilgenommen hat.

Gedanken vom Beifahrersitz aus

Die Rallye Italien Sardinien ist für die Beifahrer ebenso eine Herausforderung wie für diejenigen, die am Steuer sitzen, wie Cándido Carrera erklärt.

Carrera sagt: «Physisch gesehen ist es eine sehr harte Rallye mit viel Hitze und unebenem Gelände. Darüber hinaus handelt es sich um eine Veranstaltung, die in der Regel jedes Jahr verschiedene Strecken vereint, sodass wir uns sorgfältig anpassen und Hinweise aus früheren Ausgaben nutzen müssen. Der für mich vielleicht anspruchsvollste Aspekt dieser Rallye ist, dass es viele Abschnitte gibt, in denen es schwierig ist, die Ideallinie zu definieren, und dass es direkt dahinter viele Kuppen mit engen Kurven gibt. Aus diesem Grund muss ich hochkonzentriert bleiben, um dem Fahrer die Informationen im richtigen Moment zu liefern. Die größte Herausforderung wird zweifellos die Prüfung «Monte Lerno – Sa Conchedda» sein, die aufgrund ihrer Länge und Härte entscheidend sein kann. Sowohl Fahrer als auch Beifahrer müssen ein sehr hohes und konstantes Tempo halten, um nach dem ersten Tag in einer guten Position zu sein.»

Cyril Abiteboul, Teamchef von Hyundai Motorsport, erklärt: «Sardinien ist eine sehr harte Veranstaltung, aber das Team hat auch viele gute Erinnerungen an die letzten zehn Jahre. Thierry und Dani wissen beide, wie man dort gewinnt, und Esapekka hat in dieser Saison in Mexiko und Portugal auf ähnlichen Belägen guten Speed bewiesen. Wir haben hinter den Kulissen Druck gemacht, um sicherzustellen, dass sich die Zuverlässigkeitsprobleme, mit denen wir in Portugal konfrontiert waren, in Zukunft nicht wiederholen, und um auch unsere Leistung zu verbessern, da wir wissen, dass der i20 N Rally1 Hybrid gute Leistungen erbracht hat, wir uns aber auch bewusst sind, dass wir einer sind im Vergleich zu unseren Mitbewerbern etwas zurückgeblieben. Wir hoffen, dass diese Bemühungen unsere Wettbewerbsfähigkeit steigern und es uns ermöglichen, das Wochenende auf Sardinien mit einem guten Ergebnis abzuschließen.»

Die Belgier hoffen, nach den Problemen in Portugal wieder auf die Beine zu kommen. Neuville hat zuvor zwei Siege auf Sardinien errungen.

Neuville meint: «Sardinien stellt viele Herausforderungen dar, aber die größten sind die Hitze und der Reifenverschleiß. Auch die Prüfungen sind schwierig, da der Untergrund rau ist, außerdem sind sie ziemlich eng und technisch, sodass es nicht viel Raum für Fehler gibt. Unser Ziel ist es, mit den Bedingungen so gut wie möglich umzugehen und hart für ein gutes Ergebnis zu kämpfen. Portugal war ein hartes Wochenende für uns. Ich hatte ein anderes Setup als Dani und Esapekka, was unserer Meinung nach einer der Gründe dafür ist, dass ich mit der Traktion und der Fahrzeugbalance zu kämpfen hatte. Die Umstellung meines Autos auf ähnliche Einstellungen wie die meiner Teamkollegen dürfte bei der Suche nach verbesserter Leistung von Vorteil sein, und ich freue mich darauf, dies auf die Probe zu stellen.»

Lappi führt an: «Sardinien ist im Allgemeinen eine recht langsame Rallye mit sehr technischen Etappen. Der zweite Durchgang ist für die Reifen und das Auto besonders anspruchsvoll, da es Grundgestein und viele lose Steine gibt, die auf die Straße gezogen werden. Hinzu kommen die üblichen hohen Temperaturen um die 30 Grad. Persönlich schwitze ich ziemlich schnell, daher muss ich mich als Fahrer mehr auf die Ernährung und die ausreichende Flüssigkeitszufuhr konzentrieren. Bei Rallyes auf trockenem Schotter ist der Freitag immer sehr entscheidend für ein erfolgreiches Wochenende, deshalb wird das unser Hauptaugenmerk sein. Unsere Hoffnung ist, dass wir eine konstante Leistung erbringen, den Steinen aus dem Weg gehen, die Reifenschäden verursachen könnten, und für das Team einen Podiumsplatz nach Hause holen.»

Sordo merkt an: «Sardinien bietet dieses Jahr eine andere Herausforderung als frühere Schotterveranstaltungen, da die Straßen schmaler, sandiger und rutschiger sind. Aus diesem Grund kann man es sich nicht leisten, Fehler zu machen. Wenn man dies auf Sardinien tut, muss man bezahlen. Die Straßenposition kann bei dieser Veranstaltung sehr wichtig sein, da man bei einem späteren Start in der Reihenfolge normalerweise eine sauberere Etappe hat als diejenigen, die an der Spitze stehen. Die fast 50 km lange Monte Lerno-Prüfung wird eine echte Herausforderung sein. Wir hatten eine Prüfung in Portugal, die 37 km lang war, und selbst da war es schwierig, die ganze Zeit voll konzentriert zu bleiben. Unser Mindestziel für das Wochenende ist es, auf dem Podium zu landen, und hoffentlich können wir um den Sieg kämpfen.»

Fahrer-WM Stand nach 5 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 98 2 Ott Tänak (EE), Ford 81 3 Sébastien Ogier (F), Toyota 69 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 69 5 Thierry Neuville (B), Hyundai 68 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 49 7 Dani Sordo (E), Hyundai 35 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 20 9 Craig Breen (IRL), Hyundai 19 10 Gus Greensmith (GB), Skoda Fabia 17