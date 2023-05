Tänak: «Mit dem Puma Fortschritte auf Schotter»

Ott Tänak in Portugal

Ott Tänak gewinnt vor der Rallye Italien Sardinien, sechste Station der Rallye-Weltmeisterschaft (1. – 4. Juni), an Selbstvertrauen und Verständnis für seinen Puma Rally1 Hybrid auf Schotter.

Der Este, der bisher bei vier von fünf der diesjährigen WRC-Läufe unter den ersten Fünf landete, belegt vor der Veranstaltung in Olbia den zweiten Platz in der Meisterschaft. Tänak sagte, seine zweite Schotter-Rallye im Auto in Portugal habe ihm geholfen, sein Verständnis für den Ford Puma von M-Sport vertiefen.

«Es war ein anspruchsvolles Wochenende», sagte Tänak über seinen vierten Platz im portugiesischen Matosinhos. «In Mexiko war ich nicht ganz zuversichtlich und es war schwer herauszufinden, was fehlte, aber ich würde sagen, dieses Wochenende hat uns viel mehr Verständnis vermittelt und jetzt denke ich, dass wir genug Informationen haben, um weiterzumachen.»

Der zweite Platz auf der Straße ist für Tänak alles andere als ideal, aber die italienische Mittelmeerinsel hat die besten Erinnerungen. Hier gewann er 2017 seinen ersten Weltmeisterschaftslauf in einem der Ford Fiesta WRC des britischen Teams.

M-Sport-Teamchef Richard Millener war von Tänaks Speed auf Schotter begeistert. Er fügte hinzu: «Ich denke, es gibt viele positive Aspekte. Otts Tempo zu Beginn der Rallye war fantastisch und er zeigt uns weiterhin, was er und das Auto wirklich können. In der Fahrerwertung liegen wir immer noch auf dem zweiten Gesamtrang, worauf wir wirklich stolz sein können.»