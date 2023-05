Toyota: Saisonstatus halten und vielleicht ausbauen

Toyota wird vom 1. bis 4. Juni bei der Rallye Italien Sardinien, der sechsten Runde der Weltmeisterschaft, einer der härtesten Herausforderungen der Saison, versuchen, seinen jüngsten starken Schwung aufrechtzuerhalten.

Das Team hat mit dem GR Yaris Rally1 Hybrid vier von fünf bisher ausgetragenen Rallyes im Jahr 2023 gewonnen und führt die Herstellerwertung mit 32 Punkten an. Nachdem er letztes Mal in Portugal seinen ersten Sieg des Jahres errungen hatte, führt Titelverteidiger Kalle Rovanperä die Fahrerwertung mit 17 Punkten an, während Sébastien Ogier und Elfyn Evans punktgleich auf dem dritten Platz liegen. Ogier nimmt sein Teilsaisonprogramm bei einer Veranstaltung wieder auf, wobei Takamoto Katsuta auch in einem vierten Auto an den Start geht, das vom TGR WRC Challenge-Programm unterstützt wird.

Die Prüfungen auf der Mittelmeerinsel Sardinien gelten als eine der anspruchsvollsten Schotterstrecken der gesamten Meisterschaft. Sie sind ziemlich schnell, aber oft schmal und von Büschen, Bäumen und Felsen gesäumt, sodass kaum Spielraum für Fehler bleibt. Die sandige Oberfläche wird von jedem vorbeifahrenden Auto weggeschwemmt, um den felsigen und glatten Untergrund freizulegen. Dies kann zusammen mit Temperaturen von über 30 Grad Celsius zu einer Belastung für Autos und Reifen führen.

In diesem Jahr zieht der Servicepark von Alghero nach Olbia an die Nordostküste der Insel zurück und die Super-Sonderprüfung mit gemischtem Untergrund in der Stadt wird am Donnerstagabend erneut die Rallye eröffnen. Die Route am Freitag steht im Mittelpunkt der berühmten Monte Lerno-Prüfung, deren Länge sich auf 49,9 Kilometer mehr als verdoppelt hat. Dem gehen zwei kürzere Entscheidungen voraus, Tantariles (letztmals im Jahr 2004) und Terranova, um eine Schleife aus drei Prüfungen zu bilden, die nach dem Mittagsservice in Olbia wiederholt werden. Der Samstag ist in Bezug auf die Wettkampfdistanz fast genauso lang, da vier Prüfungen zweimal gefahren werden, während die Route am Sonntag dieselbe wie im Jahr 2021 ist, mit zwei wiederholten Prüfungen an der nördlichsten Spitze der Insel.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Wir sind gespannt, wie wir auf Sardinien abschneiden. Letztes Jahr war diese Veranstaltung etwas schwierig, aber seitdem haben wir viele Verbesserungen am GR Yaris Rally1 Hybrid für raue Schotterbedingungen vorgenommen, die in Mexiko und Portugal gut funktioniert haben. Normalerweise ist es auf Sardinien heißer als in Portugal, und dieses Jahr wird die Monte Lerno-Prüfung am Freitag fast 50 Kilometer lang sein. Es ist noch nicht so lange her seit 2014 und ich bin mir sicher, dass das Reifenmanagement besonders beim zweiten Durchgang eine große Rolle spielen wird. Das bedeutet, dass Kalle eine hohe Strafe zahlen könnte, weil er bei dieser Veranstaltung die Straße eröffnen muss, aber wir werden Sébastien und Elfyn in besseren Positionen haben und hoffentlich haben sie die Möglichkeit, um den Sieg zu kämpfen. Es wird auch interessant sein zu sehen, wie Takamoto nach einer guten Leistung in Portugal abschneidet.“

Titelverteidiger und Tabellenführer Kalle Rovanperä: «Portugal war ein tolles Wochenende für uns und es war schön, wieder einen Sieg zu erringen. Wir werden versuchen, bei den nächsten Veranstaltungen so weiterzumachen, aber wir wissen, dass Sardinien eine viel schwierigere Aufgabe sein wird. Von allen Rallyes im Kalender war diese für mich vielleicht die schwierigste, und wenn das Wetter trocken und heiß ist, wie es normalerweise auf Sardinien der Fall ist, kann es sehr schwierig sein, wenn man dort als erstes Auto auf der Straße ist. Vielleicht sogar noch mehr in diesem Jahr, da die 50 Kilometer lange Prüfung am Freitag gefahren wird. Es wird ein anspruchsvolles Wochenende, aber wie immer werden wir gemeinsam mit dem Team alles geben, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.»

WM-Dritter Elfyn Evans: «Portugal war für mich ein enttäuschendes Wochenende, aber das müssen wir jetzt hinter uns lassen, weiter nach Sardinien fahren und sehen, was dort möglich ist. Unsere Straßenposition wird günstiger sein als bei der letzten Rallye, aber wir wissen, dass es trotzdem eine herausfordernde Veranstaltung und eine der raueren Rallyes des Jahres ist. Es braucht auf jeden Fall einen klugen Ansatz, aber ich freue mich trotzdem darauf. Ein großer Teil der Strecke ist bereits bekannt, aber einige davon wurden schon seit vielen Jahren nicht mehr gefahren, daher wird es während der Besichtigung viele neue Pacenotes zu schreiben geben – und diese sehr lange Etappe am Freitag wird natürlich der Schlüssel sein.“

WM-Dritter Sébastien Ogier: «Sardinien ist eine Rallye, die ich lieben gelernt habe. Zuerst hatte ich Schwierigkeiten, dorthin zu gelangen, aber im Laufe der Jahre habe ich es immer besser gemeistert. Die jüngsten Erinnerungen, die ich an Sardinien habe, sind wirklich gut, da wir 2021 den Sieg erringen konnten, nachdem wir als Erster gestartet waren, was bei dieser Veranstaltung normalerweise nicht möglich ist. Nachdem wir Portugal verpasst haben, werden wir dieses Mal eine etwas bessere Ausgangsposition haben, aber es wird trotzdem eine schwierige Herausforderung sein, insbesondere angesichts dieser sehr langen Prüfung von 50 Kilometern, die die Organisatoren für dieses Jahr geplant haben. Ehrlich gesagt gefällt mir diese Herausforderung sehr. Es verleiht der Rallye etwas Würze und macht ein Reifenmanagement erforderlich. Es wird sicherlich eine interessante Rallye.»

Fahrer-WM Stand nach 5 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 98 2 Ott Tänak (EE), Ford 81 3 Sébastien Ogier (F), Toyota 69 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 69 5 Thierry Neuville (B), Hyundai 68 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 49 7 Dani Sordo (E), Hyundai 35 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 20 9 Craig Breen (IRL), Hyundai 19 10 Gus Greensmith (GB), Skoda Fabia 17