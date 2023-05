Kurzer Auftritt von Grönholm bei italienischer Rallye

Das war wohl nix für den zweifachen Weltmeister Marcus Grönholm und seinen Schwager Timo Rautiainen auf dem Beifahrersitz bei der norditalienischen Logiman Mythical Cars Rally.

From Hero to Zero – kurze Umschreibung für den Auftritt des zweifachen Champions Marcus Grönholm im Subaru Impreza beim norditalienischen Rallye-Spektakel Logiman Mythical Cars Rally. Der finnische Rallye-Rentner startete am Freitagabend im Subaru Impreza S14 auf der ersten von sieben Prüfungen mit der Bestzeit, 8,1 Sekunden vor dem Italiener Patrick Magnou im Peugeot 306 Maxi.

Doch dann aber war der Auftritt für Grönholm beendet. In einer verzwickten Rechtskurve nach dem Ziel war er etwas zu schnell, kam auf eine Grasnarbe mit einer anschließenden Rolle die Böschung hinunter in einen Graben. Der Subaru Impreza WRC S14 fing dabei kurzzeitig Feuer. Grönholm und Rautiainen entstiegen dem stark beschädigten Impreza unverletzt.

Grönholm erklärte den Vorfall mit den Worten: «Alles war schön, das Gefühl auf der Prüfung war gut. Es fühlte sich an wie früher. Dann kommen wir ins Ziel und bam, die Kurve ist da, direkt vor mir. Ich habe den Abstand falsch angegeben. Ich bin so dumm.»

Grönholm weiter: «Wir kamen in die Kurve und ich habe versucht, mit Vollgas das Auto herauszuziehen, aber es hat nicht funktioniert. Wir kamen auf Gras und rollten. Das Auto fing sogar kurzzeitig Feuer – ich schnappte mir den Feuerlöscher und wir schafften es, ihn zu löschen. Das ist sehr beschissen. Große Scheiße. Es tut mir so leid für Alessandro (Anmerkung: Gino, Autobesitzer) und für die Rallye. Ich bin hierher gekommen, um eine schöne Zeit zu haben, den Leuten zuzuwinken und die Show zu genießen, und jetzt passiert das.»

Das Auto wurde in die Werkstätte von Gino in Cuneo gebracht, womit sich eine weitere Teilnahme an der Rallye erledigt hatte.

Peugeot 306 Maxi-Fahrer Patrick Magnou wird beim Neustart der Logiman Mythical Cars Rally am Samstagmorgen die Führung übernehmen. Der Škoda Fabia S2000 von Andreas Mikkelsen liegt 5,9 Sekunden zurück, Alister McRae komplettiert die Top 4 in der Kategorie «Bester Impreza».