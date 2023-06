Wegen Reifenschäden enttäuschende Safari für M-Sport

Außergewöhnlich raue Bedingungen stellten die Crews und Autos auf brutalen und gnadenlosen Pisten beim siebten Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft in Kenia auf die Probe, die M-Sport-Piloten kamen aber durch.

Endstand nach 19 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Ogier/Landais (F), Toyota 3:30:42,5 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 6,7 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 2:58,5 4 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 3:23,8 5 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 5:05,4 6 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 9:15,4 7 Loubet/Gilsoul (F/B), Ford + 16:15,7 8 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 24:47,0 9 Kajetanowicz/Szczepainak (P), Škoda + 26:23,4 10 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda + 27:05,0

Die regnerischen Bedingungen brachten eine neue Dimension in die Herausforderung und machten die normalerweise trockenen und steinigen Straßen extrem rutschig, was von den Crews noch mehr Vorsicht verlangte. Ott Tänak zeigte das ganze Wochenende über sein Können und Entschlossenheit und notierte zwei Bestzeiten und eine Handvoll Top-5-Platzierungen. Trotz eines Zeitverlusts aufgrund einer Kollision mit kenianischen Wildtieren am Freitag und zwei Reifenschäden während der Rallye beendete die estnische Crew die Veranstaltung nach einer fehlerfreien Leistung mit vier zusätzlichen Power Stage-Punkten auf dem sechsten Gesamtrang.Bei seinen ersten Kilometern auf den brutalen Schotterpisten Kenias sammelte Pierre-Louis Loubet unschätzbare Erfahrungen bei der legendären Veranstaltung und lieferte trotz seiner begrenzten Kenntnis der Strecken am Wochenende eine starke Leistung mit einigen guten Zwischenzeiten ab. Der junge Franzose konnte mit seinem Teamkollegen Tänak mithalten, fuhr fehlerfrei und belegte den siebten Gesamtrang.Auch Jourdan Serderidis kehrte in seinem Puma Rally1 zur WRC zurück und bestritt seine zweite Safari-Rallye in Folge. Der griechische Fahrer genoss die Teilnahme an seiner Lieblingsveranstaltung und war mit seiner eigenen Leistung zufrieden. Leider endete sein Wochenende aufgrund eines technischen Problems am Samstag vorzeitig.In der WRC2 zeigte Grégoire Munster in seinem Fiesta Rally2 eine fantastische Leistung bei seiner allerersten Safari-Rallye. Munster fuhr von Anfang an Bestzeiten und führte die Rallye am Freitag- und Samstagmorgen an. Ein kleines Problem auf der vorletzten Prüfung am Samstag verkürzte seinen Tag und ein Zwischenfall am Sonntagmorgen beendete seinen Tag leider. Er holte am Wochenende insgesamt sechs Bestmarken in der WRC2. Im Fiesta Rally2 erreichte Martin Prokop mit seinem zweiten Platz in der WRC2 einen beeindruckenden Podiumsplatz. Es war Prokops dritte Safari-Rallye, bei der er das ganze Wochenende über mit Munster kämpfte und mit seinen von M-Sport gebauten Maschinen konstante Top-Fünf-Zeiten erzielte.Teamchef Richard Millener erklärte: «Kenia ist großartig, es ist verrückt! Wir haben einige großartige Leute getroffen und einige großartige Fans gesehen. Offensichtlich war die Rallye ziemlich hart für uns, leider war der Kampf um einen Podiumsplatz für beide Jungs am Freitag vorbei. Aber wir haben immer noch Power-Stage-Punkte und der sechste Gesamtrang für Ott erreicht, wir sind nicht mehr weit entfernt! Das Tempo auf der Power-Stage hat gezeigt, dass das Auto immer noch das Potenzial hat, gut abzuschneiden. Wir wechseln jetzt von einer der härtesten Rallyes des Jahres zur reibungslosesten und schnellsten, Otts Heimrennen in Estland. Der Plan ist, diese Autos vorzubereiten und in ein paar Wochen wieder loszulegen. Es war ein hartes Wochenende, aber wir sind alle weiterhin motiviert, gute Leistungen zu erbringen und im Titelkampf zu bleiben.»Ott Tänak, Sechster der Gesamtwertung, sagte: «Alles in allem eine großartige Safari mit vielen leidenschaftlichen Fans und Leuten, die Rallyes eindeutig lieben. Bisher war es dieses Jahr etwas schwierig, also müssen wir für die nächste Rallye ein bisschen Geschwindigkeit finden, da es jetzt nur noch auf die Geschwindigkeit ankommt.»Pierre-Louis Loubet, Siebter der Gesamtwertung, meinte: «Es ist viel passiert! Durch ein paar Reifenschäden am Freitag haben wir leider die Gelegenheit verpasst, einn gutes Ergebnis zu erzielen, und danach fehlten uns ein wenig Selbstvertrauen und Tempo. Wir hatten Mühe, eine gute Balance zu finden. Es etwas enttäuschend. Ich konnte keinen guten Lauf hinlegen, weil ich ein Problem mit dem Turbodruck hatte. Daher bin ich etwas enttäuscht darüber, aber es gehört zum Spiel dazu.» (M-Sport)

Fahrer-WM Stand nach 7 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 139 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 102 3 Elfyn Evans (GB), Toyota 98 4 Sébastien Ogier (F), Toyota 97 5 Ott Tänak (EE), Ford 97 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 68 7 Dani Sordo (E), Hyundai 46 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 35 9 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 20 10 Craig Breen (IRL), Hyundai 19