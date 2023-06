Safari: Ogier mit Kurs zum dritten Saisonsieg

Sébastien Ogier ist beim siebten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Kenia auf Kurs zu seinem dritten Saisonsieg und dem 58. WRC-Triumph, Hyundai in Afrika erneut ohne Fortüne.

Am Ende der zweiten Etappe der einst legendären Rallye Safari in Kenia ist der achtfache Titelgewinner Sébastien Ogier bei seinem vierten Saisoneinsatz im Toyota GR Yaris auf starkem Kurs zu seinem zweiten Erfolg in Ostafrika nach 2021 und seinem dritten Volltreffer 2023. Der Toyota-Teilzeitpilot hatte am Samstagnachmittag nach 13 von 19 Schotterprüfungen einen Vorsprung von 16,7 Sekunden auf seinen die Meisterschaft anführenden Teamkollegen Kalle Rovanperä, der 2022 Toyota zu einem historischen Vierfachsieg führte. Gleiches deutet sich für Toyota auch in diesem Jahr an. Elfyn Evann komplettierte auf P3 (+ 2:23,3) das reine Toyota-Tagespodium.

Von Schotter war nach dem Regen in Kenia nur noch wenig zu sehen, die Rallye Safari entwickelte sich wie schon so oft zu einer Schlammschlacht.

Sieganwärter Ogier meinte: «Ich kann nicht sagen, dass ich so viel Glück mit den Reifen hatte, aber so ist es.»

Vorjahressieger Rovanperä beschrieb die Bedingungen so: «Letztes Jahr war es rutschig, aber das ist nichts gegen das in diesem Jahr. Selbst auf den Geraden war nur noch der zweite Gang möglich. Wir sind durch und das war das einzige Ziel für heute.»

Die Steckenbeschaffenheit gefiel auch dem Waliser Evans ziemlich wenig: «Super schmierig da draußen. Es gab fast keinen Grip. Da konnte man nur hoffen, auch durchzukommen.» 16,7 Sekunden hinter ihm reihte sich Takamoto Katsuta im vierten Yaris ein.

Während das im unterfränkischen Alzenau agierende Hyundai-Team auf Sardinien mit einem Doppelsieg triumphierte, sind die Südkoreaner im von Toyota beherrschten Ostafrika erneut ohne Fortüne. Am Freitag musste der Noch-Tabellenzweite Thierry Neuville auf P3 seinen Hyundai i20 auf der vorletzten Tagesentscheidung mit beschädigter linker Vorderrad abstellen. Inzwischen hat sich der Italien-Sieger nach seinem Re-Start mit einem auf 24:06,2 Minuten gewachsenen Rückstand auf den neunten Rang vorgekämpft. Am Samstag war für den ebenfalls auf P3 liegenden Teampartner Esapekka Lappi vorzeitig Feierabend. Er blieb auf der zwölften Prüfung mit einer gebrochenen Antriebswelle liegen. Bester Hyundai-Pilot ist der Teilzeitfahrer Dani Sordo auf dem fünften Rang (+ 3:52,3).

Sorgenkind ist wieder einmal M-Sport. Nach dem Sieg in Schweden mit Ott Tänak kam nicht mehr viel von der Ford Puma-Truppe. Tänak, Champion von 2019, rangierte nach Reifenpannen mit einem Rückstand von 8:38,9 Minuten auf dem sechsten Platz, 5:17,7 Minuten vor seinem von Reifenschäden etwas gebeutelten Teampartner Pierre-Louis Loubet.

In der WRC2 ist der Pole Kajetanowicz auf P8 im Škoda Fabia auf dem Weg, seinen Vorjahressieg zu wiederholen.

Der Ex-Europameister (2001) und dreifache Deutsche Rallyemeister Armin Kremer, 2002 auch der Gewinner der Asia-Pazifik-Meisterschaft, und sein Co-Pilot Timo Gottschalk, zweifacher Dakar-Sieger, notierten im Škoda Fabia als einsame Leader des Master-Cups (Fahrer über 50) nach einigen Reifenschäden den 14 Rang (+ 34:48,1).

Stand nach 13 von 19 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Ogier/Landais (F), Toyota 2:41:49,2 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 16,2 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 2:23,3 4 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:40.0 5 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 3:52,3 6 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 8:38,9 7 Loubet/Gilsoul (F/B), Ford + 13:56,6 8 Kajetanowicz/Szczepainak (P), Škoda + 19:53,1 9 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 24:06,2 10 Solberg/Edmondson (S/GB), Skoda + 24:06,6

Rallye Safari bei Red Bull TV

Red Bull TV wird auch die Rallye Safari Kenia (22. bis 25. Juni 2023) mit Live-Streams verfolgen. Jeweils um 22:00 Uhr MESZ wird es bei Red Bull TV am Freitag, 23. Juni 2023, am Samstag, 24. Juni 2023 und am Sonntag, 25. Juni 2023 die Highlights des jeweiligen Tages geben.

Die Rallye Safari auf ServusTV:

Samstag, 24 Juni 2023:



08:00 Uhr MESZ: WP 9 Elementaita 1 (= 15,08 km)*

14:00 Uhr MESZ: WP 12 Elementaita 1 (= 15,08 km)*

Sonntag, 25. Juni 2023:

08:00 Uhr MESZ: WP 16 Hellsgate (= 10,53 km)*

13:00 Uhr MESZ: WP 19 Hellsgate (Power Stage/10,53 km)

* gute Englisch-Kenntnisse erforderlich